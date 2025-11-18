HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết đánh thuế "khủng" ông Thaksin

Anh Thư

(NLĐO) - Tòa án Tối cao Thái Lan hôm 17-11 đã ra phán quyết chống lại cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trong vụ tranh chấp thuế kéo dài.

Theo Bangkok Post, phán quyết hôm 17-11 của Tòa án Tối cao Thái Lan đã buộc ông Thaksin Shinawatra phải trả 17,6 tỉ baht (gần 14.300 tỉ đồng) tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền phạt và phí phát sinh từ việc bán cổ phiếu của Shin Corporation vào năm 2006.

Thông qua động thái này, tòa tối cao đã lật ngược các phán quyết trước đó của Tòa án Thuế Trung ương và Tòa Phúc thẩm đặc biệt của Thái Lan, vốn đứng về phía ông Thaksin và hủy bỏ kết quả thẩm định thuế của Cục Thuế Thái Lan, cho rằng bản thẩm định đó bất hợp pháp.

Phán quyết của Tòa án Tối cao khôi phục nghĩa vụ thuế và mở đường cho các thủ tục cưỡng chế đối với cựu thủ tướng Thái Lan.

Tòa án Tối cao Thái Lan ra lệnh đánh thuế ông Thaksin gần 14.300 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đến Tòa án Tối cao Thái Lan ở thủ đô Bangkok hôm 9-9 - Ảnh: BANGKOK POST

Vụ việc bắt nguồn từ bản thẩm định thuế năm 2017 do Cục Thuế Thái Lan ban hành, yêu cầu ông Thaksin thanh toán 17,6 tỉ baht tiền thuế, tiền phạt và phí từ việc Thaksin bán cổ phiếu Shin Corp.

Sau khi Tòa án Thuế Trung ương và Tòa Phúc thẩm đặc biệt ra phán quyết có lợi cho ông Thaksin, Cục Thuế Thái Lan đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao Thái Lan.

Bản thẩm định thuế của Cục Thuế Thái Lan được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao dành cho người nắm giữ chức vụ chính trị của nước này ra phán quyết tịch thu tài sản trị giá 46 tỉ baht của ông Thaksin vào năm 2010.

Trong phán quyết hôm 17-11, tòa án nhận thấy hai con của ông Thaksin là ông Panthongtae Shinawatra và bà Pintongta Kunakornwong (tên thời con gái Pingtongta Shinawatra) đã hành động như người ủy quyền thay mặt cho cha mình trong vụ bán cổ phần vào tháng 1-2006.

Hai anh em đã mua 329 triệu cổ phiếu Shin Corp với giá 1 baht mỗi cổ phiếu từ Ample Rich, một công ty nước ngoài do gia tộc Shinawatra kiểm soát. Sau đó, họ bán số cổ phiếu Shin Corp mang tên mình cho Temasek thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan với giá 49,25 baht mỗi cổ phiếu, thu về gần 16 tỉ baht lợi nhuận vốn.

Gia đình này đã bán cổ phần kiểm soát của Shin Corp cho Temasek trong một thỏa thuận trị giá 73,3 tỉ baht, cho phép bộ phận đầu tư của chính phủ Singapore mua lại 49% cổ phần.

Thỏa thuận này được hỗ trợ bởi một sửa đổi pháp lý nâng mức trần sở hữu nước ngoài trong các doanh nghiệp viễn thông từ 25% lên 49%.

Việc bán 49% cổ phần của Shin Corp diễn ra vào ngày 23-1-2006, ngay sau khi luật viễn thông sửa đổi có hiệu lực vào ngày 20-1-2006, lúc ông Thaksin vẫn là thủ tướng Thái Lan.

Gia đình ông Thaksin "tiếp tục đấu tranh"

Theo bà Pingtongta, ông Thaksin đã "bị tổn thương và buồn bã" khi biết Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan quyết định kháng cáo quyết định tha bổng ông khỏi các cáo buộc về tội khi quân, xuất phát từ cuộc phỏng vấn của ông với một tờ báo Hàn Quốc vào năm 2015.

"Chúng tôi phải đấu tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh, nhưng tôi lo lắng cho cảm xúc của cha tôi, vì ông ấy đang cô đơn trong nhà tù. Hôm nay chúng tôi thật may mắn khi được đến thăm và động viên ông ấy" - bà Pingtongta nói.

cựu thủ tướng Thái Lan tòa án tối cao Thaksin đánh thuế Thái Lan
