Ngày 20-1, thông tin đến báo chí, Công ty CP Tập đoàn KIDO cho biết các thương hiệu Merino và Celano mà KIDO Foods (KDF - là doanh nghiệp sản xuất và phân phối 2 thương hiệu kem Merino và Celano) đang sử dụng để kinh doanh vẫn thuộc sở hữu của tập đoàn.

KIDO đang sở hữu 49% và Nutifood sở hữu 51% cổ phần KDF.

Theo KIDO, sau khi xem xét đơn yêu cầu của Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán KDC) , Tòa án Nhân dân TP HCM đã ra quyết định cấm KIDO Food sử dụng (quảng cáo, quảng bá, giới thiệu,...) nhãn hiệu Celano và buộc Công ty CP Dat Viet Media không được quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu này trong chương trình "Anh Trai Say Hi" và chương trình "2 Ngày 1 Đêm", trên trang Facebook mang tên "Anh Trai Say Hi Vie Chanel" và "2 Ngày 1 Đêm Vietnam", trên tài khoản Tiktok có tên VieOn và 2ngay1demVietnam.

Kem Celano và Merino của KDF đang dẫn đầu thị phần kem tươi Việt Nam

Trước đó, KIDO đã công bố dự thảo họp đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến sẽ diễn ra vào 24-1, nhằm xin ý kiến cổ đông về vấn đề liên quan đến các thương hiệu của Tập đoàn sau khi không còn nắm quyền kiểm soát Kido Foods.

Tháng 9-2024, Nutifood đã công bố trở thành công ty mẹ của Kido Foods sau khi hoàn tất mua lại 51% vốn của doanh nghiệp này.

Nhãn hiệu Celano được quy định theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 98453 nhãn hiệu "Celano" do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 5578/QĐ-SHTT ngày 27/3/2008 và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 367495 nhãn hiệu "Celano" do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 86634/QĐ-SHTT ngày 20/10/2020.