Theo thông cáo của FAM, toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 đã từ chức và quyết định được đưa ra trên tinh thần trách nhiệm, không vì lợi ích cá nhân. Thông tin này thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ban Chấp hành FAM cho biết việc này đến từ nhận thức trách nhiệm tập thể. Việc từ chức nhằm bảo vệ uy tín và tính toàn vẹn của Liên đoàn, giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến bóng đá Malaysia, đồng thời tạo điều kiện để FIFA và AFC độc lập đánh giá, rà soát các vấn đề liên quan đến công tác quản trị và điều hành.

Động thái này cũng nhằm bảo đảm các cải cách cần thiết có thể được triển khai minh bạch, không bị gián đoạn, qua đó khôi phục niềm tin của người hâm mộ, các bên liên quan và cộng đồng bóng đá Malaysia.

Cụ thể, 6 mục tiêu của việc "rút lui chiến lược" được FAM nêu ra gồm: 1. Bảo vệ uy tín và lợi ích của FAM, hạn chế các hệ lụy tiêu cực đối với bóng đá Malaysia; 2. Bảo đảm nguyên tắc quản trị và trách nhiệm giải trình, trong bối cảnh niềm tin công chúng bị ảnh hưởng; 3. Tạo điều kiện để FIFA và AFC độc lập đánh giá, rà soát các vấn đề quản trị và điều hành của FAM; 4. Đảm bảo các cải cách cần thiết được triển khai suôn sẻ, không gây xung đột hay gián đoạn; 5. Khẳng định lợi ích bóng đá quốc gia được đặt lên trên nhiệm kỳ, dù Ban Chấp hành mới chỉ đảm nhiệm 11 tháng; 6. Khôi phục niềm tin của người hâm mộ và các bên liên quan, nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững của bóng đá Malaysia.

Dù không còn giữ chức vụ, Ban Chấp hành mãn nhiệm khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIFA, AFC và cam kết vì lợi ích lâu dài của bóng đá Malaysia.

Trước đó, AFC cũng đã cảnh báo việc từ chức này phải có cải cách đi đôi như một gói tổng thể, bao gồm cả tiến trình bầu cử.

Nếu xử lý không đúng hướng, FAM vẫn có nguy cơ đối mặt với biện pháp can thiệp từ FIFA, thậm chí là án đình chỉ hoạt động.



