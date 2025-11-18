HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở

Trường Nguyên

(NLĐO) - Những tuyến đèo kết nối khu vực trung tâm Đà Lạt với Nha Trang hay Phan Thiết như Khánh Lê, Prenn, Sông Pha, D'ran... gặp nhiều sự cố sạt lở nguy hiểm.

Clip: Cận cảnh đoạn sạt lở trên đèo Prenn

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 1.

Đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C) dài 33 km là cung đường chính nối Đà Lạt - Nha Trang. Tuyến đèo này đi qua địa hình đồi núi có dốc lớn, một bên là vách núi cao còn bên kia là vực thẳm. Do địa hình phức tạp, mỗi năm cung đường đèo này gần như đều xảy ra nhiều vụ sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 2.

Mới đây nhất, khuya 16-11, khối lượng lớn đất đá ở khu vực Km45 trên đèo Khánh Lê bất ngờ sạt lở đổ từ trên cao xuống xe khách 40 chỗ của hãng Phương Trang đang lưu thông. Hậu quả khiến 6 người chết và 19 người bị thương. Vụ việc này được coi là một trong những thảm họa về sạt lở có thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng nhất tại đèo Khánh Lê từ trước đến nay.

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 3.

Dù được đánh giá là cung đường đèo hùng vĩ, có nhiều cảnh đẹp nhưng đèo Khánh Lê thực sự là cung đèo "ám ảnh kinh hoàng" do sạt lở. Sau vụ việc đau lòng khuya 16-11, đến nay cung đèo này đang bị cấm lưu thông để khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 4.

Cũng trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16-11 đến ngày 17-11, một cửa ngõ quan trọng khác của của Đà Lạt là đèo Prenn, nối trung tâm Đà Lạt về cao tốc Liên Khương - Prenn để đi TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 5.

Một phần đường đoạn Km224+600 - Km224+700 theo hướng Đà Lạt về cao tốc Liên Khương - Prenn bị sạt lở kéo trôi xuống vực, một đoạn tiếp nối cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn chằng chịt chiếm gần nửa mặt đường, nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 6.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến đường đèo Prenn, cấm toàn bộ xe lưu thông. Người dân có nhu cầu nên thay đổi lộ trình theo hướng cao tốc Liên Khương - Prenn lên đèo Mimosa hoặc đèo Sacom Tuyền Lâm.

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 7.

Cũng trong ngày 17-11, đèo Ngoạn Mục (hay còn gọi là đèo Sông Pha, Quốc lộ 27 nối Đà Lạt với khu vực Phan Rang - Ninh Thuận (cũ), nay là Khánh Hoà) cũng xuất hiện 12 điểm sạt lở khiến tuyến đường này liên tục đóng - mở hoặc hạn chế lưu thông để khắc phục sự cố.

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 8.

Đến sáng 18-11, ông Đinh Văn Trí – Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa), cho biết đèo Ngoạn Mục đã cơ bản thông xe sau thời gian tạm cấm. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khuyến cáo nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục hiện hữu, nhất là trong điều kiện thời tiết còn mưa kéo dài, lực lượng chức năng cũng túc trực trên đèo để chủ động phản ứng nếu xảy ra sự cố.

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 9.

Từ cuối tháng 10-2025 đến nay, đoạn cầu Treo thuộc đèo D'ran (Quốc lộ 20 nối phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với đèo Sông Pha, Quốc lộ 27, xã Lâm Sơn, Khánh Hòa) vẫn cấm lưu thông do sạt lở đất, nghiêm trọng nhất là vị trí từ Km262+400 đến Km262+530.

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 10.

Dù lượng đất đá sạt lở xuống mặt đường đã được di dời nhưng quả đồi cạnh khu vực cầu Treo có nhiều vết nứt rất lớn với chiều cao khoảng 30 m, diện tích 3.500 m2 với khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở ước khoảng 60.000 m3, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng nên UBND tỉnh Lâm Đồng buộc phải đóng đèo. UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đối với tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua khu vực sạt lở đèo D'ran với kinh phí 5 tỉ đồng.

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 11.

Đèo D'ran bị đóng vì sạt lở

Toàn cảnh những tuyến đèo kết nối Đà Lạt với vùng biển đang sạt lở - Ảnh 12.

Cũng trong đợt mưa lũ vừa qua, đèo Đại Ninh (Quốc lộ 28B, nối Đà Lạt - Phan Thiết) cũng xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường, giao thông tạm ổn định, người dân có thể chọn cung đường này thay thế cho những tuyến đèo gặp sự cố nêu trên.

sạt lở Lâm Đồng Khánh Hoà đèo Khánh Lê đèo Prenn
