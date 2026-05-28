Bạn đọc

Toàn cảnh nút giao cửa ngõ Đại học Quốc gia TPHCM dang dở sau gần 20 năm

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau gần 20 năm triển khai, nút giao cửa ngõ Đại học Quốc gia TPHCM vẫn dang dở vì vướng giải phóng mặt bằng

Dù nhiều hạng mục bên trong đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay, khu vực nút giao cổng chính Đại học Quốc gia TPHCM vẫn dang dở vì vướng mắc pháp lý, chồng lấn ranh giới dự án và khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án nút giao thông hoàn chỉnh tại cổng chính được phê duyệt từ năm 2008 với mục tiêu kết nối đồng bộ Khu đô thị đại học với Xa lộ Hà Nội và các trục giao thông huyết mạch khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Đây là nơi tập trung nhiều trường đại học lớn cùng hai khu ký túc xá có sức chứa gần 50.000 sinh viên.

Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều hạng mục đã đưa vào khai thác từ cuối năm 2019 nhưng phần kết nối quan trọng tại cửa ngõ vẫn đình trệ suốt nhiều năm qua.

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc chồng lấn ranh giới giữa dự án Đại học Quốc gia TPHCM với các dự án giao thông liên quan, dẫn đến khó xác định cơ quan chịu trách nhiệm thu hồi đất và bồi thường.

Ngoài ra, nhiều hồ sơ pháp lý kéo dài qua nhiều giai đoạn điều chỉnh cũng khiến tiến độ xử lý bị ảnh hưởng.

Tại một số khu vực trong Khu đô thị đại học, cơ quan chức năng đã cắm biển thông báo cưỡng chế thu hồi đất. UBND phường Đông Hòa yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, thuê đất hoặc canh tác di dời tài sản khỏi phạm vi giải tỏa để phục vụ dự án.

Ở những nơi đã hoàn tất thu hồi đất, Ban Quản lý Khu đô thị đại học bắt đầu triển khai các hạng mục trọng điểm. Trong đó, có dự án Trung tâm Nghiên cứu tiên tiến và Đổi mới sáng tạo quy mô 4,65 ha với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng.

Dù tổng thể dự án còn dang dở, khu vực cổng chính đã ghi nhận một số chuyển biến tích cực khi nhiều dãy nhà tạm được tháo dỡ, bến xe buýt khu A được quy hoạch lại, góp phần cải thiện việc đi lại của sinh viên và người dân.

Hiện các cơ quan chức năng đang rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý để xác định chính xác ranh giới dự án. Nếu phần đất nút giao vẫn thuộc phạm vi dự án Đại học Quốc gia TPHCM, công tác bồi thường sẽ do cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương thực hiện. Trường hợp khu đất đã được bàn giao cho Ban Giao thông TPHCM, địa phương sẽ trực tiếp đảm nhiệm việc thu hồi đất.

Theo UBND phường Linh Xuân, hiện vẫn còn 747 trong tổng số 1.516 trường hợp phải xác minh nguồn gốc đất.

Hiện địa phương cần gần 6.000 tỉ đồng để thực hiện công tác bồi thường.

Hàng trăm căn nhà tạm nằm trên địa bàn phường Linh Xuân hiện hữu.

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã làm việc với các phường Linh Xuân, Đông Hòa, Phước Long và Tăng Nhơn Phú về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Đại học Quốc gia TPHCM. Đây là lần thứ 4 lãnh đạo thành phố họp tháo gỡ các vướng mắc liên quan khu vực cửa ngõ phía Đông.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, cho biết trên địa bàn thành phố chưa có dự án nào mà công tác giải phóng mặt bằng phải họp đến 3 lần. Riêng dự án Đại học Quốc gia TPHCM, đây đã là lần làm việc thứ 4, cho thấy sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với dự án này.

“Dự án Đại học Quốc gia không chỉ là bộ mặt của TPHCM mà còn là niềm tự hào của địa phương. Bí thư, Chủ tịch phường phải trực tiếp vào cuộc, thể hiện trách nhiệm người đứng đầu thay vì chỉ giao cấp phó xử lý” – ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Vị trí Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM

 

"Không thể chậm mãi" với dự án Đại học Quốc gia TPHCM

“Không thể chậm mãi” với dự án Đại học Quốc gia TPHCM

(NLĐO)- TPHCM tiếp tục họp tháo gỡ vướng mắc mặt bằng dự án Đại học Quốc gia TPHCM, yêu cầu địa phương báo cáo tiến độ hàng tuần.

TP HCM sắp có tuyến xe buýt mới đến Đại học Quốc gia

(NLĐO) - TP HCM dự kiến mở thêm tuyến xe buýt kết nối Đại học Quốc gia, đồng thời đấu thầu chọn đơn vị vận hành cho hàng chục tuyến xe buýt có trợ giá.

Cần Thơ kỳ vọng cú hích từ hợp tác chiến lược với Đại học Quốc gia TPHCM

(NLĐO) – TP Cần Thơ và Đại học Quốc gia TPHCM ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao

