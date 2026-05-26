“Không thể chậm mãi” với dự án Đại học Quốc gia TPHCM

Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tiếp tục làm việc với phường Linh Xuân và Đông Hòa về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đại học Quốc gia TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ hàng tuần dự án ĐHQG TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đây là lần làm việc thứ 4 của lãnh đạo thành phố với các địa phương liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài tại dự án.

Theo báo cáo của UBND phường Linh Xuân, địa phương hiện còn tồn đọng 747/1.516 trường hợp cần xác minh nguồn gốc đất. Trong khi đó, lực lượng nhân sự còn mỏng nên tiến độ thực hiện gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.

Địa phương cũng cho biết cần gần 6.000 tỉ đồng để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài cho biết địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia TPHCM để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất.

Theo ông Tài, sau các buổi làm việc trước cùng chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, phường đã tăng cường vận động người dân bàn giao mặt bằng và nhận được sự đồng thuận cao. Hiện địa phương đang tập trung thu hồi đất khu vực nút giao cổng chính.

Phường Đông Hòa đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM sớm xác định mốc tại khu vực nút giao cổng chính để phục vụ công tác kiểm đếm, xây dựng đơn giá và lập phương án bồi thường. Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị bổ sung nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đại diện Đại học Quốc gia TPHCM cho biết đã báo cáo Bộ Tài chính để xin bố trí nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh chưa có dự án nào trên địa bàn thành phố mà công tác giải phóng mặt bằng phải họp nhiều lần như dự án Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo ông, việc tổ chức đến lần làm việc thứ 4 cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với dự án này. Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu phường Linh Xuân và Đông Hòa báo cáo tiến độ hàng tuần về UBND thành phố; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của phường Đông Hòa trong công tác thu hồi đất.

Ông Hoàng Nguyên Dinh cũng đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM sớm phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án; chủ động phối hợp với UBND thành phố tháo gỡ khó khăn nếu phát sinh vướng mắc.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia TPHCM cần sớm bàn giao mốc dự án nút giao cổng chính cho phường Đông Hòa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

"Dự án Đại học Quốc gia không chỉ là bộ mặt của TPHCM mà còn là niềm tự hào của phường Linh Xuân và Đông Hòa. Tôi đề nghị Bí thư, Chủ tịch phường Linh Xuân phải thể hiện rõ trách nhiệm người đứng đầu, không thể chỉ giao cho một phó chủ tịch phụ trách" - ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.