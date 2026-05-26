HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

“Không thể chậm mãi” với dự án Đại học Quốc gia TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- TPHCM tiếp tục họp tháo gỡ vướng mắc mặt bằng dự án Đại học Quốc gia TPHCM, yêu cầu địa phương báo cáo tiến độ hàng tuần.

Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tiếp tục làm việc với phường Linh Xuân và Đông Hòa về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đại học Quốc gia TPHCM.

Không thể chậm mãi với dự án Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ hàng tuần dự án ĐHQG TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đây là lần làm việc thứ 4 của lãnh đạo thành phố với các địa phương liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài tại dự án.

Theo báo cáo của UBND phường Linh Xuân, địa phương hiện còn tồn đọng 747/1.516 trường hợp cần xác minh nguồn gốc đất. Trong khi đó, lực lượng nhân sự còn mỏng nên tiến độ thực hiện gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.

Không thể chậm mãi với dự án Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026 - Ảnh 2.

Dự án Đại học Quốc gia TPHCM được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Địa phương cũng cho biết cần gần 6.000 tỉ đồng để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài cho biết địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia TPHCM để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất.

Theo ông Tài, sau các buổi làm việc trước cùng chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, phường đã tăng cường vận động người dân bàn giao mặt bằng và nhận được sự đồng thuận cao. Hiện địa phương đang tập trung thu hồi đất khu vực nút giao cổng chính.

Phường Đông Hòa đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM sớm xác định mốc tại khu vực nút giao cổng chính để phục vụ công tác kiểm đếm, xây dựng đơn giá và lập phương án bồi thường. Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị bổ sung nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đại diện Đại học Quốc gia TPHCM cho biết đã báo cáo Bộ Tài chính để xin bố trí nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh chưa có dự án nào trên địa bàn thành phố mà công tác giải phóng mặt bằng phải họp nhiều lần như dự án Đại học Quốc gia TPHCM.

Không thể chậm mãi với dự án Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026 - Ảnh 4.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng hàng tuần. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo ông, việc tổ chức đến lần làm việc thứ 4 cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với dự án này. Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu phường Linh Xuân và Đông Hòa báo cáo tiến độ hàng tuần về UBND thành phố; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của phường Đông Hòa trong công tác thu hồi đất.

Ông Hoàng Nguyên Dinh cũng đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM sớm phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án; chủ động phối hợp với UBND thành phố tháo gỡ khó khăn nếu phát sinh vướng mắc.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia TPHCM cần sớm bàn giao mốc dự án nút giao cổng chính cho phường Đông Hòa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

"Dự án Đại học Quốc gia không chỉ là bộ mặt của TPHCM mà còn là niềm tự hào của phường Linh Xuân và Đông Hòa. Tôi đề nghị Bí thư, Chủ tịch phường Linh Xuân phải thể hiện rõ trách nhiệm người đứng đầu, không thể chỉ giao cho một phó chủ tịch phụ trách" - ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Tin liên quan

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội

(NLĐO)- Dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội vẫn còn hàng trăm trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, nhiều đoạn “đắp chiếu” suốt hơn 15 năm.

Cận cảnh tuyến đường ven sông Sài Gòn qua Bình Dương cũ trước ngày mở rộng

(NLĐO) - Dự án đường ven sông Sài Gòn dài 7,4 km qua Bình Dương cũ đang tháo gỡ mặt bằng, nhiều người dân đồng thuận di dời

Cận cảnh dự án treo gần 20 năm giữa trung tâm Thủ Dầu Một

(NLĐO) - Dự án khu dân cư gần 25 ha giữa trung tâm Thủ Dầu Một bỏ hoang gần 20 năm, người dân mòn mỏi chờ tái định cư

giải phóng mặt bằng tháo gỡ vướng mắc Đại học Quốc gia TPHCM Phó chủ tịch UBND TPHCM Bình Dương TPHCM dự án đại học quốc gia tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo