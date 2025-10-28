HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mẹ kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến bất ngờ cho lời khai tại tòa

Trần Thái

(NLĐO) - Phiên tòa xét xử tranh chấp thừa kế giữa vợ và mẹ của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến bất ngờ có sự tham dự, cho lời khai của mẹ kế cố nghệ sĩ.

Sáng 28-10, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp thừa kế giữa bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến) và bà Nguyễn Ngọc Ánh (63 tuổi) – mẹ ruột của anh. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Châu Thị Điệp.

Tại phiên xử, nguyên đơn (bà Phương) vắng mặt, ủy quyền cho đại diện tham gia tố tụng; bị đơn (bà Ánh) có mặt cùng luật sư bảo vệ quyền lợi.

Mẹ kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến bất ngờ cho lời khai tại toà - Ảnh 1.

HĐXX của TAND TP HCM

Đáng chú ý, phiên tòa còn có sự xuất hiện của bà D.T.S. (58 tuổi) – mẹ kế, được cho là người chăm sóc Đức Tiến từ nhỏ và ông M.T.T., người trợ lý đã sống cùng cố diễn viên hơn 10 năm. Cả 2 người được HĐXX chấp nhận tham dự với tư cách nhân chứng.

Mẹ kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến bất ngờ cho lời khai tại toà - Ảnh 2.

Mẹ kế cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến cùng người đại diện của nguyên đơn

Trình bày trước tòa, bà D.T.S. cho biết bà là người trực tiếp nuôi dưỡng Đức Tiến từ khi anh học lớp 9 đến lúc trưởng thành. Năm 2013, Đức Tiến sang Mỹ định cư. Khi anh kết hôn với bà Nguyễn Bình Phương, gia đình rất vui mừng và tự hào, vì cho rằng bà Phương là cô gái xinh đẹp, gia đình gia giáo, đang làm luật sư ở Mỹ. Bà S. khẳng định số tiền mua thửa đất ở Tây Ninh là của vợ chồng Đức Tiến. Nhân chứng M.T.T. cũng xác nhận điều này.

Mẹ kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến bất ngờ cho lời khai tại toà - Ảnh 3.

Mẹ ruột cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến cùng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà

Phía luật sư của nguyên đơn cho rằng di chúc do Đức Tiến lập là hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam. Căn nhà tại TP HCM và thửa đất ở Tây Ninh là tài sản chung của vợ chồng, trừ chi phí chữa bệnh, mai táng, còn lại chia đôi cho 2 vợ chồng. Phần Đức Tiến chia cho mẹ và con chưa thành niên.

Đại diện ủy quyền của nguyên đơn cho biết sẽ rút một phần yêu cầu khởi kiện, cụ thể là điều chỉnh lại các khoản chi phí đã được bảo hiểm chi trả cho quá trình điều trị của Đức Tiến. Theo đó, tổng số tiền muốn trừ khỏi khối di sản là 906 triệu đồng (gồm hơn 300 triệu đồng chi phí mai táng và phần còn lại là chi phí chữa bệnh).

Trong khi đó, bị đơn Nguyễn Ngọc Ánh đề nghị HĐXX không công nhận di chúc lập tại Mỹ là có giá trị tại Việt Nam. Bà cho rằng căn nhà tại phường Hiệp Bình, TP HCM là tài sản cần chia đôi theo quy định pháp luật, đề nghị được nhận hiện vật là căn nhà.

Còn thửa đất ở Tây Ninh là tài sản bà và con trai cùng mua nhưng không còn giấy tờ chứng minh.

Liên quan đến căn nhà tại Mỹ, HĐXX cho biết tòa án Việt Nam không thụ lý vì tài sản nằm ở nước ngoài; nếu có yêu cầu khởi kiện, phía đương sự phải nộp đơn tại tòa án sở tại ở Mỹ.

Phiên tòa tiếp tục được HĐXX làm rõ giá trị pháp lý của di chúc, nguồn gốc tài sản và các yêu cầu liên quan đến việc chia thừa kế theo pháp luật.

