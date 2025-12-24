HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm

Thùy Trang

(NLĐO) - Thời điểm cuối năm 2025, Tóc Tiên liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả.

Tóc Tiên - Ứng viên Mai Vàng 31-2025

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm - Ảnh 1.

Tóc Tiên vô cùng xinh đẹp

Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều tạo dấu ấn với diện mạo phóng khoáng, cá tính, cho thấy sự thay đổi rõ nét trong phong cách hình ảnh lẫn gu thời trang.

Mới đây, Tóc Tiên gây ấn tượng với bộ ảnh đón Giáng sinh. Trong loạt hình, nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế váy lưới đỏ kết hợp áo choàng lông, mang đến hình ảnh vừa quyến rũ vừa bí ẩn.

Lối trang điểm phủ ánh nhũ, tạo hiệu ứng như tuyết cùng kiểu tóc ép sát giúp tổng thể trở nên sắc sảo, khác biệt so với những hình ảnh ngọt ngào thường thấy trong mùa lễ hội.

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm - Ảnh 2.

Tóc Tiên là ứng viên nặng ký giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Thời gian gần đây, Tóc Tiên cho thấy sự "lên tay" rõ rệt trong phong cách thời trang. Dịp cuối năm, cô liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện âm nhạc, giải trí lớn với các tạo hình táo bạo nhưng được tiết chế, tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng yêu thời trang.

Tóc Tiên liên tục gây chú ý

Hồi tháng 11, nữ ca sĩ gây chú ý khi tham gia sân khấu Waterbomb, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "nữ thần gợi cảm". Tóc Tiên gây ấn tượng với màn trình diễn bùng nổ cùng bộ trang phục có khả năng biến hóa trực tiếp trên sân khấu, phù hợp tinh thần từng ca khúc, nhận nhiều phản hồi tích cực từ người xem.

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm - Ảnh 4.

Cô luôn là biểu tượng thời trang được các thương hiệu săn đón

Tại "Y Concert" diễn ra cuối tuần qua, Tóc Tiên tiếp tục được đánh giá là một trong những nghệ sĩ nữ mặc đẹp của đêm nhạc. Cô phối hợp cùng stylist Kelbin Lei, chuẩn bị gần 10 trang phục biểu diễn với phong cách đa dạng, từ cá tính, mạnh mẽ đến nữ tính, gợi cảm.

Ở tuổi 36, Tóc Tiên thường ưu tiên các thiết kế ôm sát, cúp ngực hoặc chất liệu xuyên thấu nhằm tôn vóc dáng. Phong cách trang điểm và làm tóc của cô cũng hướng đến sự trưởng thành, phóng khoáng hơn. Nhiều ý kiến cho rằng dù theo đuổi hình ảnh gợi cảm, Tóc Tiên vẫn giữ được sự tinh tế nhờ khí chất, bản lĩnh sân khấu và sự tính toán kỹ lưỡng cùng ê-kíp.

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm - Ảnh 6.

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm - Ảnh 8.

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm - Ảnh 9.

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm - Ảnh 10.

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm - Ảnh 11.

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm - Ảnh 12.

Tóc Tiên liên tục gây chú ý dịp cuối năm - Ảnh 13.

Mỗi góc máy, mỗi khung hình Tóc Tiên đều thu hút sự chú ý

