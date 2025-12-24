Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude

Triết lý thời trang cảm hứng tinh thần Phục Hưng

Mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Renaissance của Maison Denude

Thương hiệu Maison Denude của Chi Bùi vừa tạo nên một dấu ấn đặc biệt với bộ sưu tập Renaissance mang tinh thần Phục Hưng sắc nét.

Bộ sưu tập Sring Summer (SS) 26 được giới thiệu qua phần trình diễn của 35 người mẫu, lấy cảm hứng từ tinh thần Phục Hưng, được Maison Denude tiếp cận không như một giai đoạn lịch sử, mà như một hành trình trở về với bản thể.

Ở đó, vẻ đẹp không được xây dựng từ sự phô diễn bề mặt, mà từ chiều sâu nội tại, sự chân thật và khả năng lắng nghe chính mình.

Bộ sưu tập gồm 40 thiết kế, được phát triển trong nhiều tháng nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện thủ công.

Mỗi thiết kế được hình thành như một cấu trúc sống, tôn trọng tỷ lệ cơ thể, gợi mở đường cong tự nhiên và cho phép chất liệu chuyển động theo nhịp thở của người mặc, thay vì áp đặt hình thể.

Tinh thần artisanal bespoke vẫn là trung tâm trong ngôn ngữ thiết kế của Maison Denude. Mỗi kỹ thuật thủ công cao cấp được tinh chỉnh theo từng thiết kế, từ dựng phom, xử lý bề mặt, đến khả năng bắt sáng và độ mềm rơi của chất liệu, tạo nên sự tương tác tinh tế giữa trang phục và cơ thể.

Mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Renaissance của Maison Denude

Triết lý thiết kế thể hiện tính triết chung: Thương hiệu kết hợp những chất liệu bất quy ước, hiếm có, đôi khi chỉ tồn tại một mảnh duy nhất, được tuyển chọn từ các làng nghề khắp thế giới. Trên nền vật liệu độc đáo này, kỹ thuật thêu tay và đính kết thủ công không chỉ làm nổi bật cấu trúc và texture, mà còn biến mỗi chi tiết thành ẩn dụ, một trải nghiệm cá nhân, một tác phẩm duy nhất khó có thể tái hiện.

Mẫu thiết kế của bộ sưu tập Renaissance của Maison Denude

Cách chơi màu và ánh sáng được khai thác tinh tế, tạo hiệu ứng cảm xúc và dẫn đến tạo khối 3D, phản chiếu sự đa dạng cũng như phong thái hiện diện của người mặc.

BST SS26 hướng đến cấu trúc, chuyển động và cảm giác, nơi mỗi thiết kế vừa là vật thể, vừa là trải nghiệm, vừa mang ý niệm sâu sắc về sự cân bằng giữa truyền thống, cá tính và tinh thần đương đại, đồng thời gợi mở sự eclectic, phong thái đa chiều và chiều sâu văn hóa trong từng sắc thái.

Sự bứt phá của giám đốc sáng tạo

Họa tiết của thiết kế khiến người xem mê mẩn

Với Chi Bùi - nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của Maison Denude - bộ sưu tập SS26 không được khởi sinh từ một "ý tưởng chủ đạo" theo cách thông thường, mà từ một trạng thái thẩm mỹ tự nhiên, nơi những đối lập cùng tồn tại và tự dung hòa.

Việc kết hợp tinh thần cổ điển, thanh lịch với yếu tố truyền thống, đồng thời xen kẽ những chi tiết nổi loạn không phải là một sự pha trộn mang tính chủ ý, mà xuất phát từ cá tính nguyên bản của thương hiệu.

"Đây không phải là sự pha trộn có chủ ý giữa các thái cực, mà là cá tính tự nhiên của Maison Denude. Trong con người và vạn vật, những đối lập luôn tồn tại song song. Điều chúng tôi quan tâm không phải là chọn thể hiện điều gì, mà là cách dung hòa những khác biệt ấy để chúng cùng tồn tại một cách chân thật và tinh tế" - Chi Bùi chia sẻ.

Trong bộ sưu tập SS26, đặc biệt là dòng áo dài, Maison Denude lựa chọn cách tiếp cận truyền thống bằng tinh thần khai mở. Các chất liệu bất quy ước, hiếm có - được tuyển chọn từ nhiều làng nghề và quốc gia trên thế giới, đôi khi mang dấu ấn vintage - được kết hợp cùng ren, xuyên thấu và cấu trúc sáng tạo.

Với Chi Bùi, mỗi thiết kế là một hành trình của thêu tay và đính kết thủ công, nơi từng chi tiết vừa mang tính hình thể, vừa trở thành ẩn dụ về thời gian, di sản và trải nghiệm cá nhân.

Những mẫu thiết kế tuyệt vời của Maison Denude

Cách xử lý ren, xuyên thấu và cấu trúc bốn tà không nhằm phô diễn hay phá vỡ áo dài truyền thống, mà mở rộng biên độ biểu đạt, tạo nên nhịp điệu duyên dáng, vừa thanh nhã, vừa phản ánh tinh thần đương đại. Mỗi thiết kế được xây dựng xoay quanh cấu trúc, chuyển động và cảm giác, để trang phục trở thành một trải nghiệm trực tiếp với người mặc, thay vì chỉ là một hình thức trình diễn.

"Với Maison Denude, tinh thần táo bạo không nằm ở sự phô diễn, mà ở can đảm lắng nghe bản thân, thấu cảm với nhịp sống của mình và trọn vẹn với những gì mình lựa chọn" - Chi Bùi khẳng định.