HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude

Thùy Trang

(NLĐO) - Bộ sưu tập Renaissance của Maison Denude để lại nhiều ấn tượng với tình thần Phục Hưng độc đáo.

Triết lý thời trang cảm hứng tinh thần Phục Hưng

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 1.

Mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Renaissance của Maison Denude

Thương hiệu Maison Denude của Chi Bùi vừa tạo nên một dấu ấn đặc biệt với bộ sưu tập Renaissance mang tinh thần Phục Hưng sắc nét.

Bộ sưu tập Sring Summer (SS) 26 được giới thiệu qua phần trình diễn của 35 người mẫu, lấy cảm hứng từ tinh thần Phục Hưng, được Maison Denude tiếp cận không như một giai đoạn lịch sử, mà như một hành trình trở về với bản thể.

Ở đó, vẻ đẹp không được xây dựng từ sự phô diễn bề mặt, mà từ chiều sâu nội tại, sự chân thật và khả năng lắng nghe chính mình.

Bộ sưu tập gồm 40 thiết kế, được phát triển trong nhiều tháng nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện thủ công.

Mỗi thiết kế được hình thành như một cấu trúc sống, tôn trọng tỷ lệ cơ thể, gợi mở đường cong tự nhiên và cho phép chất liệu chuyển động theo nhịp thở của người mặc, thay vì áp đặt hình thể.

Tinh thần artisanal bespoke vẫn là trung tâm trong ngôn ngữ thiết kế của Maison Denude. Mỗi kỹ thuật thủ công cao cấp được tinh chỉnh theo từng thiết kế, từ dựng phom, xử lý bề mặt, đến khả năng bắt sáng và độ mềm rơi của chất liệu, tạo nên sự tương tác tinh tế giữa trang phục và cơ thể.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 2.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 3.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 4.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 5.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 6.

Mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Renaissance của Maison Denude

Triết lý thiết kế thể hiện tính triết chung: Thương hiệu kết hợp những chất liệu bất quy ước, hiếm có, đôi khi chỉ tồn tại một mảnh duy nhất, được tuyển chọn từ các làng nghề khắp thế giới. Trên nền vật liệu độc đáo này, kỹ thuật thêu tay và đính kết thủ công không chỉ làm nổi bật cấu trúc và texture, mà còn biến mỗi chi tiết thành ẩn dụ, một trải nghiệm cá nhân, một tác phẩm duy nhất khó có thể tái hiện.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 7.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 8.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 9.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 10.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 11.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 13.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 14.

Mẫu thiết kế của bộ sưu tập Renaissance của Maison Denude

Cách chơi màu và ánh sáng được khai thác tinh tế, tạo hiệu ứng cảm xúc và dẫn đến tạo khối 3D, phản chiếu sự đa dạng cũng như phong thái hiện diện của người mặc.

BST SS26 hướng đến cấu trúc, chuyển động và cảm giác, nơi mỗi thiết kế vừa là vật thể, vừa là trải nghiệm, vừa mang ý niệm sâu sắc về sự cân bằng giữa truyền thống, cá tính và tinh thần đương đại, đồng thời gợi mở sự eclectic, phong thái đa chiều và chiều sâu văn hóa trong từng sắc thái.

Sự bứt phá của giám đốc sáng tạo

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 16.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 17.

Họa tiết của thiết kế khiến người xem mê mẩn

Với Chi Bùi - nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của Maison Denude - bộ sưu tập SS26 không được khởi sinh từ một "ý tưởng chủ đạo" theo cách thông thường, mà từ một trạng thái thẩm mỹ tự nhiên, nơi những đối lập cùng tồn tại và tự dung hòa.

Việc kết hợp tinh thần cổ điển, thanh lịch với yếu tố truyền thống, đồng thời xen kẽ những chi tiết nổi loạn không phải là một sự pha trộn mang tính chủ ý, mà xuất phát từ cá tính nguyên bản của thương hiệu.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 18.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 19.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 20.

"Đây không phải là sự pha trộn có chủ ý giữa các thái cực, mà là cá tính tự nhiên của Maison Denude. Trong con người và vạn vật, những đối lập luôn tồn tại song song. Điều chúng tôi quan tâm không phải là chọn thể hiện điều gì, mà là cách dung hòa những khác biệt ấy để chúng cùng tồn tại một cách chân thật và tinh tế" - Chi Bùi chia sẻ.

Trong bộ sưu tập SS26, đặc biệt là dòng áo dài, Maison Denude lựa chọn cách tiếp cận truyền thống bằng tinh thần khai mở. Các chất liệu bất quy ước, hiếm có - được tuyển chọn từ nhiều làng nghề và quốc gia trên thế giới, đôi khi mang dấu ấn vintage - được kết hợp cùng ren, xuyên thấu và cấu trúc sáng tạo.

Với Chi Bùi, mỗi thiết kế là một hành trình của thêu tay và đính kết thủ công, nơi từng chi tiết vừa mang tính hình thể, vừa trở thành ẩn dụ về thời gian, di sản và trải nghiệm cá nhân.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 22.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 23.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 24.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 25.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 26.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 27.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 28.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 29.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 30.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 31.

Những khái niệm ấn tượng ở Maison Denude - Ảnh 32.

Những mẫu thiết kế tuyệt vời của Maison Denude

Cách xử lý ren, xuyên thấu và cấu trúc bốn tà không nhằm phô diễn hay phá vỡ áo dài truyền thống, mà mở rộng biên độ biểu đạt, tạo nên nhịp điệu duyên dáng, vừa thanh nhã, vừa phản ánh tinh thần đương đại. Mỗi thiết kế được xây dựng xoay quanh cấu trúc, chuyển động và cảm giác, để trang phục trở thành một trải nghiệm trực tiếp với người mặc, thay vì chỉ là một hình thức trình diễn.

"Với Maison Denude, tinh thần táo bạo không nằm ở sự phô diễn, mà ở can đảm lắng nghe bản thân, thấu cảm với nhịp sống của mình và trọn vẹn với những gì mình lựa chọn" - Chi Bùi khẳng định.

Tin liên quan

Urban Silence - khi thành phố tĩnh lặng để thời trang lên tiếng

Urban Silence - khi thành phố tĩnh lặng để thời trang lên tiếng

(NLĐO) - Lò gạch "Mang Thít" Vĩnh Long giúp sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa thiết kế thời trang trường Đại học Công nghiệp TP HCM.

Phúc Anh đấu giá bức tranh "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam" vừa được xác lập kỷ lục!

(NLĐO) - Bức tranh hoa sen đặc biệt được vẽ bởi 54 em học sinh từ 54 dân tộc Việt Nam chính thức nhận kỷ lục Việt Nam.

Vì sao Bùi Công Nam xứng đáng thắng giải Mai Vàng?

(NLĐO) - Tiến tới lễ trao giải Mai Vàng 31-2025, Bùi Công Nam là cái tên nhiều triển vọng ở hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

mẫu thiết kế bộ sưu tập thời trang Chi Bùi Renaissance Maison Denude
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo