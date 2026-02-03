HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tối 3-2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng nhanh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại hàng triệu đồng so với hôm trước, khi giá thế giới nhảy vọt

Tối 3-2, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở mức 173,5 triệu đồng/lượng mua vào, 176,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 3 triệu đồng so với buổi sáng.

TIN LIÊN QUAN

Nếu tính trong ngày hôm nay, mỗi lượng vàng miếng tăng tới 4,5 triệu đồng. Còn nếu so với mức đáy của ngày hôm qua ở vùng 166 triệu đồng, giá vàng miếng đã phục hồi hơn 10 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, các sản phẩm vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đồng loạt tăng tiếp. Công ty vàng SJC giao dịch vàng nhẫn quanh mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào, 174,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng khoảng 2,5 triệu đồng so với sáng nay. Trong một ngày, giá vàng nhẫn tăng 4,5 triệu đồng, bằng với đà đi lên của giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường hiện tại được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Minh Châu với 173,5 triệu đồng/lượng mua vào, 176,5 triệu đồng/lượng bán ra – bằng với vàng miếng SJC.

Tối 3-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất nhanh - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước tăng nhanh vào cuối ngày

Giá vàng trong nước đi lên theo đà tăng rất mạnh của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, tính tới lúc 19 giờ 40, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 4.916 USD/ounce, tăng tới 150 USD/ounce so với buổi sáng.

Còn nếu so với mức thấp nhất trong phiên hôm qua - vùng 4.400 USD/ounce, giá vàng đã phục hồi hơn 500 USD/ounce. Kim loại quý biến động liên tục trong những ngày qua, tăng giảm hàng trăm USD chỉ trong một phiên khiến cả những người lạc quan nhất cũng bất ngờ.

Theo giới phân tích, cú sập của giá vàng giữa lúc đang trong ở tăng giá kỷ lục đã làm rung chuyển thị trường, nhưng theo Metals Focus, sự biến động gần đây không nên bị nhầm lẫn là dấu hiệu kết thúc của chu kỳ tăng giá.

Ông Matthew Piggott, Giám đốc vàng và bạc tại Metals Focus, chia sẻ với Kitco rằng những biến động trên không gây ngạc nhiên, bởi sau chuỗi tăng nóng, việc điều chỉnh là điều không tránh khỏi. Vàng đã lập kỷ lục ở mức cao nhất mọi thời đại vào đầu năm 2026 và hầu hết người mua vàng hiện nay để bảo vệ danh mục đầu tư, đối phó với sự mất giá tiền tệ và rủi ro địa chính trị. Vì vậy, những biến động ngắn hạn không làm thay đổi mục đích này.

Có điều, nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng trước những biến động liên tục của vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 154,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 20 triệu đồng/lượng.

Tối 3-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất nhanh - Ảnh 2.

