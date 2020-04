Mới đây, một vụ án mạng đau lòng khiến một người tử vong ở huyện Bình Chánh (TP HCM) xuất phát từ việc hát karaoke ầm ĩ bằng loa kẹo kéo khiến không ít người bức xúc. Vụ việc xuất phát từ chuyện người đàn ông sang nhắc nhóm thanh niên vừa nhậu vừa hát karaoke giọng nhừa nhựa bằng loa kẹo kéo với âm thanh lớn khiến hai bên xảy ra ẩu đả. Kết quả, một người trong nhóm hát đã đâm chết người nhắc nhở.

Cách đây không lâu, Công an TP HCM cũng vừa kết thúc điều tra đề nghị truy tố một nhóm 8 người về tội "Giết người". Câu chuyện đau lòng xuất phát từ hai nhóm ngồi nhậu trong quán cháo vịt. Một nhóm lấy loa kẹo kéo ra hát karaoke khiến không khí thêm sôi động. Cao hứng, người ngồi bàn kế bên sang mượn micro hát xong rồi quay về chỗ ngồi cười nụ. Chỉ bấy nhiêu, sau đó hai nhóm hỗn chiến khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Câu chuyện hát karaoke gây ồn ào, náo loạn phố phường, khu dân cư không phải mới nhưng những vụ ẩu đả, đâm chém dẫn đến chết người vẫn xảy ra khiến không ít người bức xúc. Riêng bản thân tôi thì thấy ớn lạnh sau những vụ án mạng đau lòng này.

Còn nhớ, trong đợt giám sát gần đây tại Công an TP HCM, đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm đã bày tỏ quan ngại về tiếng ồn trong khu dân cư do hát karaoke. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đặt thẳng câu hỏi với Công an TP HCM rằng trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc xử lý tiếng ồn, xử lý những người hát karaoke âm thanh cực đại gây bức xúc.

Đại diện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP HCM đã thừa nhận việc ô nhiễm tiếng ồn do loa kẹo kéo đã và đang gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, việc xử lý các trường hợp này không dễ vì vướng quy định này, nghị định kia đồng thời phải trang bị máy đo tiếng ồn...

Việc xử lý, nhắc nhở những người hát karaoke bằng loa kẹo kéo không phải không thể nhưng vấn đề nằm ở chỗ cảnh sát khu vực, chính quyền địa phương có quyết tâm thực hiện hay không. Câu chuyện chị Hạnh Nguyên cư ngụ tại chung cư Thái An 3 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) là một dẫn chứng.

Trong đợt dịch Covid-19, các cơ quan chức năng đã cấm tụ tập đông người nhưng nhiều hộ dân sống ven kênh Tham Lương thuộc phường 15, quận Tân Bình (cạnh chung cư Thái An 3-4) vẫn miệt mài hát karaoke. Đến 22 giờ nhưng các hộ dân ở chung cư Thái An 3-4 vẫn bị tra tấn bằng chất giọng sấm sét.

Chị Hạnh Nguyên đã lên google lấy số Công an phường 15 (quận Tân Bình) gọi thông báo tình hình hát karaoke suốt cả buổi tối. Thật đáng mừng, chỉ 10 phút thì "dàn đồng dao" karaoke loa kẹo kéo im thinh thít, không gian yên lặng được phục hồi.

Nói vậy để thấy, khi cơ quan chức năng vào cuộc kịp thời thì trật tự lập tức được lập lại.

Ngoài việc cơ quan chức năng xuất hiện kịp thời, theo tôi đã đến lúc cần nâng mức xử phạt hành chính, sửa đổi quy định để việc xử phạt được tiến hành dễ dàng hơn, thậm chí là xử lý hình sự đối với những người cố tình tra tấn người khác bằng âm thanh cực đại từ loa kẹo kéo ngoài giờ quy định. Bởi qua theo dõi, bản thân tôi và dư luận chưa thấy trường hợp nào bị xử lý làm điểm để người khác noi theo. Có như vậy, nỗi ám ảnh về những vụ án mạng đau lòng của tôi và nhiều người mới mong được xóa.