VIDEO: Mưa đá phủ trắng đồi núi

Ngày 19-4, thông tin từ xã UBND xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La, cho biết khoảng 17 giờ ngày 18-4, trên địa bàn xã Phiêng Cằm đã xảy ra mưa đá trong khoảng 10 phút chủ yếu xảy ra trên đồi núi tại bản Nong Tầu Mông, Nong Tàu Thái, Pá Hốc. Đặc biệt, tại bản Co Hịnh mưa đá dày hạt, kích cỡ hạt đá lớn gây thiệt hại lớn cho tài sản, hoa màu người dân.

Video mưa đá trắng đồi núi ở Sơn La. Nguồn: MXH

Qua thống kê ban đầu, trận mưa đá tại xã Phiêng Cằm không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hại lớn nông nghiệp, ước trên 100 ha cây cối hoa màu các loại, trong đó khoảng 30 ha cây cà phê tại bản Co Hịnh bị thiệt hại nặng nhất và có nguy cơ mất mùa.

Được biết, từ đêm 15-4 đến nay, mưa dông, lốc xoáy và mưa đá tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương; khoảng 1.500 nhà hư hỏng, tốc mái. Thiên tai cũng làm thiệt hại hơn 880 ha cây trồng, 500 gia cầm chết, ảnh hưởng nhiều công trình hạ tầng, tổng thiệt hại ước gần 46 tỉ đồng, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai. Trong đó, rạng sáng 16-4, mưa đá lớn xảy ra tại Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với viên đá đường kính 5-7 cm, gây hư hại nhà cửa, hoa màu, thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng. Tại tỉnh Thanh Hóa, đêm 17, rạng sáng 18-4 cũng xảy ra mưa đá, gió lốc mạnh gây thiệt hại nhiều tài sản người dân.

Mưa đá phủ trắng núi đồi ở xã Piềng Cằm. Nguồn: MXH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 18-4 đến ngày 19-4, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ mưa trên 70 mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ gây thiệt hại nhà cửa, cây trồng, đồng thời tiềm ẩn lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.