Dự báo thời tiết hôm nay, 19-4: TPHCM không có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 19-4, tại Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 33-36 độ C.

Riêng TPHCM, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C và cao nhất từ 33-35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM không mưa, Nam Bộ mưa vài nơi

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thời tiết khu vực vào buổi sáng trời có mây, nắng gián đoạn, không còn nắng nóng gay gắt.

Trưa chiều, trời oi bức, một vài nơi còn nắng nóng nhẹ.

Chiều tối và đêm, có nơi xảy ra mưa dông.

Do đó, người dân nên mang theo áo mưa, ô (dù) khi ra khỏi nhà đề phòng có mưa dông.

Cần hạn chế ra đường nếu trời mưa to, có sấm sét và gió giật mạnh; không đứng trú mưa dưới gốc cây, gần trụ điện...

Dù nắng nóng đã giảm nhưng vẫn cần uống đủ nước, sử dụng biện pháp chống nắng khi ra đường nếu trời có nắng.