Thời sự

Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc, có người đạt doanh thu 150 tỉ đồng/năm

Lê Thúy

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ trân trọng tấm gương những nông dân từ hai bàn tay trắng, nỗ lực phấn đấu trở thành tỉ phú trên đồng ruộng.

Tối 14-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Lễ tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 nhà khoa học của Nhà nông - sự kiện chính của Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025". 

Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trực tiếp tổ chức thực hiện.

Nông dân Việt Nam từ tay trắng thành tỉ phú trên đồng ruộng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao biểu trưng và chứng nhận cho Nhóm nông dân tỉ phú và Hội nhập quốc tế.

Tới dự Lễ tôn vinh và trao giải, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh 63 nông dân xuất sắc đại diện cho hơn 3,6 triệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của cả nước và 32 nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh hôm nay thực sự là những đại diện tiêu biểu xuất sắc nhất về những kết quả lao động miệt mài không ngừng nghỉ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khát vọng, động lực cống hiến vì đất nước.

Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng tấm gương những nông dân từ hai bàn tay trắng, bằng sự chăm chỉ, sáng tạo, chịu thương, chịu khó, chịu khổ, nỗ lực phấn đấu trở thành những tỉ phú trên đồng ruộng, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Chủ tịch nước cho rằng để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò rất quan trọng.

Nông dân Việt Nam từ tay trắng thành tỉ phú trên đồng ruộng - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại lễ tôn vinh

Chủ tịch nước mong muốn những "Nông dân Việt Nam xuất sắc" và các "Nhà khoa học của nhà nông" được tôn vinh hôm nay sẽ viết tiếp và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng; hãy tiếp tục cống hiến, duy trì cách làm sáng tạo, và đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đất nước.

Nông dân Việt Nam đạt doanh thu tới 150 tỉ đồng/năm

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 là những tấm gương sáng, điển hình tiên tiến với thành tích đầy ấn tượng trong sản xuất, kinh doanh; trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nông dân xuất sắc trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Tùng Dương, 25 tuổi (sinh năm 2000) đến từ thôn Làng Chanh, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ với mô hình làm trà hoa vàng, kinh doanh cây giống lợi nhuận đạt 1,2 tỉ đồng/năm. 

Nông dân xuất sắc lớn tuổi nhất là ông Chu Văn Sâm, 77 tuổi (sinh năm 1948) đến từ thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ với mô hình chăn nuôi bò sữa và dịch vụ kinh doanh, lợi nhuận đạt 1,4 tỉ đồng/năm.

Nông dân có doanh thu cao nhất là Hồ Phi Thủy (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với mô hình nuôi trai lấy ngọc kết hợp du lịch sinh thái, diện tích sản xuất 1.000 ha, cho 320.000 viên ngọc/năm với doanh thu: 95 - 150 tỉ đồng; đứng thứ hai là nông dân Nguyễn Chí Linh (đến từ Ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, doanh thu 90 tỉ đồng/năm.

Cùng với đó, 32 nhà khoa học của nhà nông năm 2025 đã có phát minh, sáng chế hay như: Sáng chế máy cắt hom giống cây mì tự động sử dụng bằng năng lượng mặt trời của anh Phạm Văn Thanh (Krông Pa, Gia Lai); Sáng chế bẫy chuột không cần mồi và dụng cụ đuổi chim hình bán nguyệt của ông Trần Quang Thiều - Ủy viên Ban chấp hành Hội cơ khí Việt Nam, đến từ Thường Tín, Hà Nội…

nông dân nhà khoa học Chủ tịch nước Lương Cường nông dân xuất sắc
