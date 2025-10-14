Tổng Bí thư mong nông dân xuất sắc là "ngọn đuốc" lan tỏa khát vọng làm giàu cho cộng đồng

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2025), chiều 14-10, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025.



Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội và chúc mừng, khen ngợi 95 Nông dân xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong suốt hành trình lịch sử của dân tộc, nông dân luôn là lực lượng chiến lược: làm ra lương thực; sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa; là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân.

Xúc động khi nghe báo cáo và những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, Tổng Bí thư bày tỏ qua mỗi câu chuyện cho thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại và các "Nhà khoa học của nhà nông" thật sự là cầu nối đưa tri thức, công nghệ vào ruộng đồng, chuồng trại, nhà máy- biến ý tưởng thành năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với sứ mệnh lịch sử hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của dân tộc. Mục tiêu tăng trưởng liên tục hai con số đặt ra rất nhiều thách thức.

Để đạt được các mục tiêu chiến lược, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không chỉ đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc, mà còn không cho phép chậm trễ, lơi lỏng, thiếu chính xác, thiếu đồng bộ, thiếu nhịp nhàng trên từng bước đi.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Chính trị đang chỉ đạo sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương để có các quyết sách tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm

Để nông nghiệp bứt phá, nông thôn giàu đẹp, nông dân hạnh phúc, Tổng Bí thư cho rằng cần phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm. Mỗi người nông dân là người lính tiên phong trên mặt trận an ninh lương thực; là doanh nhân của đồng đất; là "kỹ sư sinh thái" bảo vệ đất, nước, rừng, biển; là chủ thể văn hóa giữ nếp nhà, hương ước, lễ hội, nghề truyền thống, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa Việt trong dòng chảy hội nhập.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đưa khoa học - công nghệ vào đúng trung tâm của sản xuất. Nhà khoa học hãy xuống đồng ruộng, vào trang trại, vào nhà máy chế biến. Doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành cùng nông dân để chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc - an toàn thực phẩm, đáp ứng các chuẩn mực thị trường khó tính…

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình; hãy cùng nhau chung sức để mỗi làng quê thực sự là "miền đáng sống": có việc làm bền vững, có văn hóa, có môi trường trong sạch và an ninh, an toàn.

"Những nông dân được tôn vinh xuất sắc, các nhà khoa học của nhà nông phải là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng cho cộng đồng, giúp đỡ các hộ nông dân khác cùng vươn lên; hãy là hạt nhân để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.