Tôn vinh sáng tạo đỉnh cao

Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 - 2026 diễn ra sáng 2-2 (giờ Việt Nam) tại Crypto.com Arena (TP Los Angeles - Mỹ) với chiến thắng quan trọng nhất thuộc về "sáng tạo đỉnh cao".

Sức hấp dẫn của "Wildflower"

Ca khúc "Wildflower" nằm trong album thứ 3 "Hit Me Hard and Soft" của Billie Eilish phát hành vào cuối năm 2024. Khi vừa ra mắt, album được giới chuyên môn nhận định là sản phẩm hoàn thiện cả về phần nghe lẫn phần nhìn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Gen Z. Cả album là một thể thống nhất về mặt nội dung - có mở bài, có kết thúc. Chính vì vậy, người hâm mộ gần như không bỏ sót bài nào nhờ tính liên kết chặt chẽ trong tổng thể.

Lý do khiến sản phẩm của Billie Eilish dù ra mắt từ cuối năm 2024 vẫn được tôn vinh tại lễ trao giải Grammy 2026 vì những bản ghi âm ra mắt tại Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 31-8-2024 đến 30-8-2025 mới đủ điều kiện để đề cử tại Grammy lần thứ 68 - 2026. Quy định này cũng lý giải vì sao album "The Life of a Showgirl" của Taylor Swift không nằm trong danh sách đề cử.

Nghệ sĩ Bad Bunny nhận giải Grammy lần thứ 68. Ảnh: GRAMMY 2026

Lễ trao giải Grammy là một trong những sự kiện âm nhạc danh giá và được mong chờ nhất trong năm. Vì vậy, chiến thắng của Billie Eilish với ca khúc "Wildflower" giúp củng cố vị thế của Eilish như là giọng ca tiêu biểu của thế hệ Gen Z. Chứng minh rằng ở tuổi 24, cô đã đạt được trình độ sáng tác đỉnh cao, sánh ngang với những tên tuổi lớn. Chiến thắng này giúp Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell (đồng sáng tác ca khúc "Wildflower") trở thành những nhạc sĩ đầu tiên trong lịch sử giành giải "Bài hát của năm" vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Adele, U2 hay Henry Mancini.

"Wildflower" là bài hát mang phong cách pop đặc trưng, nhẹ nhàng nhưng u buồn, lời bài hát xoay quanh những cảm xúc phức tạp, sự nghi ngờ trong tình yêu và những ký ức khó quên. Giai điệu bản nhạc buồn man mác, từng nhịp trống rải rác như gõ vào ký ức. Giọng hát chậm rãi, run rẩy, như một người đang thì thầm với chính vết thương của mình. Không gào lên nhưng vẫn đau. "Wildflower" là tiếng lòng giấu kín của cô gái ấy. Là lời than khóc dành cho chính bản thân cô cho mối tình này và cũng là tiếng thở dài tiếc nuối muộn màng cho sự lựa chọn bắt đầu lại một điều lẽ ra nên kết thúc.

"Wildflower" rõ ràng là một bản tình ca đẹp, có thể chạm vào trái tim người nghe bởi những cảm xúc chân thật. Song điều khiến "Wildflower" được yêu mến nhiều đến thế là vì người nghe nhìn thấy câu chuyện của mình trong ca khúc. Nỗi đau chung, từng bóp nát trái tim người nghe nhưng phải đến khi "Wildflower" ra mắt, người nghe mới giải tỏa được nỗi đau của chính mình. Đau đấy, gặm nhấm thỏa thích và để gió cuốn đi. Khi ra mắt MV "Wildflower", khán giả yêu nhạc vô tình phát hiện MV "Wildflower" có đính kèm lời Việt được đăng tải trên chính kênh YouTube của Billie Eilish. Điều này không khỏi gây bất ngờ đối với Vnet (dân mạng Việt Nam).

Dù chỉ là một phương thức quảng bá tới thị trường Việt Nam nhưng MV này đã ít nhiều làm thỏa mãn người thích âm nhạc của Billie Eilish.

Tượng kèn vàng cho bản ghi của năm

Giải thưởng "Album của năm" tại Grammy vinh danh nghệ sĩ biểu diễn, nhà sản xuất, kỹ sư thu âm và kỹ sư hòa âm của một bài hát đơn lẻ. Tiêu chí chủ yếu dựa trên chất lượng sản xuất, hiệu suất âm thanh tổng thể, sự hoàn chỉnh của bản thu âm, tác động nghệ thuật hoặc thương mại trong năm xét giải. Vì vậy, chiến thắng của Kendrick Lamar hoàn toàn xứng đáng.

Nghệ sĩ Kendrick Lamar nhận giải Grammy lần thứ 68. Ảnh: GRAMMY 2026

Theo các chuyên gia, cuộc tranh giải "Album của năm" năm nay là một trong những cuộc đua sát sao nhất trong lịch sử Grammy. Ba nghệ sĩ được nhắc nhiều nhất là Bad Bunny, Kendrick Lamar và Lady Gaga. Trước khi lễ trao giải diễn ra, Kendrick Lamar được xem là một trong những ứng viên nổi bật nhất khi dẫn đầu danh sách đề cử với 9 đề cử tại các hạng mục lớn.

Sự thống trị của anh ở các hạng mục như "Album của năm", "Bản thu âm của năm" hay "Bài hát của năm" khiến giới chuyên môn đánh giá cao khả năng anh trở thành người chiến thắng lớn của đêm trao giải. Và quả thật, tượng kèn vàng hạng mục "Bản thu âm của năm" được trao cho Kendrick Lamar và SZA với ca khúc "Luther". Bài hát "Luther" (Kendrick Lamar và SZA) được khen ngợi vì kết hợp khéo léo giữa hip hop, soul và thành công thương mại lâu dài.

Người trao giải cho Kendrick Lamar chính là huyền thoại Cher - người vài giây trước đó nhận giải "Thành tựu trọn đời". Một trong những khoảnh khắc gây sốt nhất đêm trao giải Grammy là khi "Nữ hoàng" nhạc pop trao giải thưởng được "thèm muốn nhất" của âm nhạc cho một trong những nghệ sĩ hip hop đình đám nhất hiện nay đã tạo nên một hình ảnh trực quan mạnh mẽ về sự phát triển của âm nhạc.

Kendrick Lamar bước vào đêm trao giải với 9 đề cử và đã đoạt được 5 chiến thắng. Tính đến lễ trao giải Grammy lần thứ 68 - 2026, anh đang sở hữu 27 tượng kèn vàng Grammy. Đây là lần thứ 3 Kendrick Lamar được đề cử đồng thời ở 3 hạng mục lớn ("Bản thu âm của năm", "Album của năm" và "Bài hát của năm"), và "GNX" là album phòng thu thứ 5 liên tiếp của anh được đề cử cho "Album của năm". Kendrick Lamar đã khẳng định vị thế của mình không chỉ là "ông hoàng" hip hop, mà còn là một trong những nghệ sĩ được giới phê bình đánh giá cao nhất trong lịch sử Grammy.

"Nghệ sĩ mới xuất sắc"

Giọng ca người Anh Olivia Dean vượt qua The Marías, Addison Rae, trở thành "Nghệ sĩ mới xuất sắc". Cầm tượng kèn vàng Grammy trong tay, Olivia Dean cho biết: "Tôi muốn nói rằng tôi có mặt ở đây với tư cách là cháu gái của một người nhập cư. Nếu không có họ, tôi đã không thể đứng ở đây. Tôi là kết tinh của lòng can đảm và tôi tin rằng những con người như vậy luôn xứng đáng được trân trọng và tôn vinh".

Nghệ sĩ Olivia Dean nhận giải Grammy lần thứ 68 Ảnh: GRAMMY 2026

Olivia Dean sinh năm 1999 tại TP London - Anh, có mẹ là người Jamaica - Guyana và cha là người Anh. Năm 2023, cô phát hành album đầu tay - "Messy", nhưng album "The Art of Loving" (2025) mới là dự án gây tiếng vang. Ca khúc "Man I Need" trong album này được nhiều khán giả yêu thích, liên tục xuất hiện trong danh sách phát của các đài phát thanh.

Theo USA Today, phong cách nhạc soul-pop của Dean là sự kết hợp giữa nét thanh lịch trong chất nhạc của Sade, khả năng sáng tác sắc sảo của Carole King và sự chân thật của Amy Winehouse - những giọng ca truyền cảm hứng cho Dean.

Kết quả Giải Grammy lần thứ 68-2026 "GNX" của Kendrick Lamar thắng giải "Album rap hay nhất". Trong bài phát biểu nhận giải, anh nói: "Thật vinh dự khi được ở đây. Hip hop sẽ luôn ở đây. Chúng ta sẽ mặc những bộ vest trông thật bảnh bao, có những người thân yêu bên cạnh. Chúng ta sẽ giữ gìn nền văn hóa này. Vì vậy, tôi trân trọng tất cả các bạn. Yêu tất cả các bạn". "Golden" - nhạc phim "Kpop Demon Hunters" - giành giải Grammy "Bài hát hay nhất" được sáng tác cho phương tiện truyền thông hình ảnh. Ca khúc là một trong những bản hit của năm 2025, do ca sĩ Mỹ gốc Hàn Ejae sáng tác và hát chính. Tác phẩm được ví như bản tuyên ngôn sức mạnh của bộ ba nhân vật chính Rumi, Mira và Zoey - nhóm nữ thợ săn quỷ dưới vỏ bọc ban nhạc K-pop HUNTR/X. Ngoài giải này, "Golden" còn góp mặt trong 4 đề cử khác, bao gồm giải "Bài hát của năm". Trước lễ trao giải Grammy 2026, "Golden" đã "oanh tạc" tại nhiều giải thưởng điện ảnh lớn trong hạng mục "Ca khúc trong phim hay nhất". "Album của năm" thuộc về album "Debí Tirar Más Fotos" của Bad Bunny. Sự nghiệp của Bad Bunny bùng nổ với hàng loạt thành tích ấn tượng: là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất thế giới trên Spotify trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2025 với hơn 19,8 tỉ lượt nghe chỉ riêng năm 2025. Album "Un Verano Sin Ti" từng là album được nghe nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng này. Anh sở hữu 3 giải Grammy, 17 giải Latin Grammy - trong đó album mới nhất "quét sạch" 5 giải lớn năm 2025.



