Tổng Bí thư: Bộ Công an đẩy nhanh xây dựng, vận hành Hệ thống phòng vệ mạng quốc gia

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) - vừa có thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, diễn ra vào ngày 18-9.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ quan điểm phải bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Ảnh: Báo Nhân Dân



Nguy cơ tấn công mạng đã được"công nghiệp hóa", trở thành các chiến dịch

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Công an, các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, cơ bản thống nhất với báo cáo trung tâm, những đề xuất tại cuộc họp và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung kết luận.



Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, ghi nhận một số kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu của các cơ quan trung ương và địa phương trong thời gian qua, như Việt Nam đã vươn lên xếp hạng 17 thế giới về chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu (GCI)...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Các thiết bị đầu cuối cơ bản vẫn sử dụng hệ điều hành và phần mềm của nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ bị cài cắm mã độc, bị chiếm quyền điều khiển từ xa hoặc bị đánh cắp dữ liệu một cách tinh vi…

Với những tồn tại, hạn chế nêu trên, Tổng Bí thư chỉ rõ Việt Nam đang phải đối mặt với 2 thách thức lớn.

Thứ nhất là bản chất của các mối đe dọa hiện nay đã hoàn toàn khác. Các cuộc tấn công mạng không còn là hành vi tự phát, nhỏ lẻ mà đã được "công nghiệp hóa", trở thành các chiến dịch được đầu tư bài bản, có sử dụng trí tuệ nhân tạo, được tổ chức bởi các thế lực thù địch và tội phạm chuyên nghiệp, tinh vi tấn công trên quy mô lớn...

Thứ hai là hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội, các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra rất phức tạp, nhất là tán phát thông tin xấu độc, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước...

An ninh để phát triển, phát triển phải đi đôi với an ninh

Từ đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ quan điểm phải bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách trước mắt vừa chiến lược lâu dài, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Phải xử lý hài hòa mối quan hệ: An ninh để phát triển, phát triển phải đi đôi với an ninh.



Lấy phòng ngừa chủ động là chính, đi trước một bước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mọi nguy cơ, thách thức về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu phải được nhận diện và xử lý từ sớm.

Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh yêu cầu đưa kết quả đánh giá chỉ số bảo đảm an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức vào tiêu chí đánh giá tín nhiệm, năng lực của cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, để xếp loại cán bộ hằng năm.

Triển khai chương trình đánh giá tín nhiệm mạng đối với các tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng trên không gian mạng; củng cố lòng tin số của người dân khi hoạt động, tương tác, làm việc trên không gian mạng...



Kiểm định, chứng nhận bắt buộc cho sản phẩm an ninh mạng

Từ các quan điểm trên, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu trong năm 2025 phải tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương: Hoàn thiện các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng thuộc các lĩnh vực then chốt; thiết lập cơ chế kiểm định, chứng nhận bắt buộc cho sản phẩm an ninh mạng.

Hoàn thiện các cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin và quy trình phối hợp xử lý giữa các ban, bộ, ngành, địa phương; giữa các cơ quan, tổ chức và người dân; giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và trên thế giới trong công tác an toàn thông tin, an ninh mạng và ứng cứu sự cố. Thể hiện rõ vai trò chủ trì của Việt Nam trong tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (tổ chức tại Việt Nam).

Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng an ninh mạng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp: Bảo vệ hạ tầng mạng - bảo vệ thiết bị đầu cuối - bảo vệ ứng dụng, dịch vụ - bảo vệ dữ liệu - bảo vệ người dùng. Phát triển và ứng dụng thuật toán mật mã tiên tiến, tập trung nguồn lực quốc gia để nghiên cứu, làm chủ các công nghệ lõi chiến lược như công nghệ mật mã, thiết kế và sản xuất chip bảo mật "Make in Vietnam".

Rà soát và tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các hệ thống thông tin quan trọng, các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, tài chính, y tế, giáo dục, bảo hiểm, tư pháp… coi đây là tài sản chiến lược, nền tảng quản trị quốc gia hiện đại.

Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Bộ Công an phối hợp nghiên cứu đề xuất và triển khai chính sách đặc thù (lương, phúc lợi) để thu hút và giữ chân chuyên gia an ninh mạng làm việc hoặc cộng tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Lập Kế hoạch về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu

Về một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung hoàn thành ngay trong năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công an tập trung nâng cao năng lực của Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Công an; mở rộng kết nối giám sát an ninh mạng đến toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, hệ thống dùng chung của toàn hệ thống chính trị.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành Hệ thống phòng vệ mạng quốc gia trở thành nền tảng dùng chung trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm bảo vệ an ninh mạng vòng ngoài cho các hệ thống thông tin, tài nguyên trọng yếu trên internet của các cơ quan ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam. Hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong tháng 11-2025.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trong hệ thống chính trị. Hoàn thành trong tháng 9-2025.