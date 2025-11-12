Tổng Bí thư: Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, biến "thiên nhiên là bạn đồng hành của phát triển"

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngành nông nghiệp và môi trường có vị trí chiến lược đặc biệt. Vì vậy, phát triển nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên, môi trường không đơn thuần là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.



Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Ảnh: Tùng Đinh

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành nông nghiệp và môi trường luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, trở thành trụ cột của nền kinh tế, nền tảng của sinh kế và nay đã trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển, chuyển mình của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

"Những thành tựu ấy là kết tinh của trí tuệ, công sức và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức và doanh nghiệp Việt Nam, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước" - Tổng Bí thư đánh giá.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành nông nghiệp và môi trường đã đạt được thông qua các phong trào thi đua trong giai đoạn 2020 - 2025 và trong suốt quá trình lịch sử 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của ngành.

Tổng Bí thư chỉ rõ, bên cạnh những kết quả rất đáng tự hào, cũng phải nhìn thẳng vào thực tế ngành nông nghiệp và môi trường đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, phức tạp, đan xen giữa phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển phồn vinh, bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách - đặt nền tảng chiến lược cho giai đoạn mới; đẩy nhanh việc tổng kết và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vào hệ thống pháp luật.

Ngành nông nghiệp và môi trường cần đưa khoa học - công nghệ vào trung tâm của sản xuất

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu phải trở thành động lực then chốt; đưa khoa học - công nghệ vào trung tâm của sản xuất nông nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên - bảo vệ môi trường sống. Ngành nông nghiệp và môi trường cần quản lý chặt chẽ, điều tiết công bằng, phục hồi hệ sinh thái sông, hồ, nguồn nước ngầm, kiểm soát ô nhiễm; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, ven biển... biến "thiên nhiên là bạn đồng hành của phát triển".

80 năm là một hành trình vẻ vang, nhưng phía trước là trách nhiệm lớn lao hơn, Tổng Bí thư tin tưởng ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; đổi mới mạnh mẽ tư duy; hành động quyết liệt, hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết một lòng, nỗ lực cao nhất để đóng góp xứng đáng vào thành công chung của đất nước.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành; các nhà khoa học, doanh nhân, hợp tác xã, bà con nông dân cả nước tiếp tục đoàn kết, sáng tạo hơn nữa, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, xây dựng thành công mô hình "Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh"; "Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên"; "Bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ từng dòng sông, tấc đất, cánh rừng, ngọn núi, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc"; xây dựng non sông giàu đẹp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường do có thành tích xuất sắc trong tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp và môi trường, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc.

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành trên mọi miền Tổ quốc không ngừng thi đua đổi mới, sáng tạo; biến niềm tự hào thành sức mạnh, biến khát vọng thành hành động cụ thể; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.