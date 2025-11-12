Tổng Bí thư: Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, biến "thiên nhiên là bạn đồng hành của phát triển"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư: Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, biến "thiên nhiên là bạn đồng hành của phát triển"

Lê Thúy

(NLĐO) - Sáng 12-11, Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngành nông nghiệp và môi trường có vị trí chiến lược đặc biệt. Vì vậy, phát triển nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên, môi trường không đơn thuần là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò ngành nông nghiệp và môi trường trong phát triển - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Ảnh: Tùng Đinh

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành nông nghiệp và môi trường luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, trở thành trụ cột của nền kinh tế, nền tảng của sinh kế và nay đã trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển, chuyển mình của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

"Những thành tựu ấy là kết tinh của trí tuệ, công sức và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức và doanh nghiệp Việt Nam, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước" - Tổng Bí thư đánh giá.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành nông nghiệp và môi trường đã đạt được thông qua các phong trào thi đua trong giai đoạn 2020 - 2025 và trong suốt quá trình lịch sử 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của ngành.

Tổng Bí thư chỉ rõ, bên cạnh những kết quả rất đáng tự hào, cũng phải nhìn thẳng vào thực tế ngành nông nghiệp và môi trường đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, phức tạp, đan xen giữa phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển phồn vinh, bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách - đặt nền tảng chiến lược cho giai đoạn mới; đẩy nhanh việc tổng kết và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vào hệ thống pháp luật.

Ngành nông nghiệp và môi trường cần đưa khoa học - công nghệ vào trung tâm của sản xuất

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu phải trở thành động lực then chốt; đưa khoa học - công nghệ vào trung tâm của sản xuất nông nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò ngành nông nghiệp và môi trường trong phát triển - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Đinh

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên - bảo vệ môi trường sống. Ngành nông nghiệp và môi trường cần quản lý chặt chẽ, điều tiết công bằng, phục hồi hệ sinh thái sông, hồ, nguồn nước ngầm, kiểm soát ô nhiễm; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, ven biển... biến "thiên nhiên là bạn đồng hành của phát triển".

80 năm là một hành trình vẻ vang, nhưng phía trước là trách nhiệm lớn lao hơn, Tổng Bí thư tin tưởng ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; đổi mới mạnh mẽ tư duy; hành động quyết liệt, hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết một lòng, nỗ lực cao nhất để đóng góp xứng đáng vào thành công chung của đất nước.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành; các nhà khoa học, doanh nhân, hợp tác xã, bà con nông dân cả nước tiếp tục đoàn kết, sáng tạo hơn nữa, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, xây dựng thành công mô hình "Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh"; "Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên"; "Bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ từng dòng sông, tấc đất, cánh rừng, ngọn núi, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc"; xây dựng non sông giàu đẹp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường do có thành tích xuất sắc trong tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp và môi trường, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc.

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành trên mọi miền Tổ quốc không ngừng thi đua đổi mới, sáng tạo; biến niềm tự hào thành sức mạnh, biến khát vọng thành hành động cụ thể; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường

(NLĐO) - Ngày 12-11, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất.

Ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

(NLĐO)- Sau hơn ba tháng được giao quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT, ông Trần Đức Thắng đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ NN-MT.

80 năm ngành NN-MT, nhiều nông sản Việt khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới

(NLĐO) - Chiều ngày 18-8, Bộ NN-MT họp báo về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành NN-MT.

xuất khẩu nông sản Tổng Bí thư nông sản việt nam 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường ngành nông nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo