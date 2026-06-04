Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn

Sáng 4-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Đại hội; gửi tới các thế hệ cán bộ công đoàn (CĐ), cùng toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) trong cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không có một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại. Không có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, NLĐ còn nhiều khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của NLĐ chưa được lắng nghe đầy đủ.

Giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong

Vì vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức CĐ, mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn: Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của NLĐ, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong, là nòng cốt của liên minh công nhân, nông dân, trí thức; là lực lượng trực tiếp làm ra của cải vật chất, xây dựng cơ sở kinh tế, kỹ thuật của đất nước; đồng thời là lực lượng có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh chính trị.

Các đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Lâm Hiển

Những năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, thị trường lao động thay đổi nhanh, đời sống công nhân còn nhiều khó khăn, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều cố gắng rất đáng ghi nhận. Các cấp công đoàn đã tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện lao động; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; hỗ trợ đoàn viên, người lao động lúc khó khăn, hoạn nạn. Các phong trào như "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", "Mái ấm Công đoàn", chương trình phúc lợi đoàn viên, tư vấn pháp luật, thảo luận tại nơi làm việc… đã góp phần làm cho công đoàn gần hơn với NLĐ, thiết thực hơn với cơ sở. Đây không chỉ là những con số, mà là tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ rất cụ thể của tổ chức Công đoàn đối với NLĐ.

Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng của giai cấp công nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào những hạn chế. Một số hoạt động CĐ còn nặng hành chính, phong trào, chưa thật sự đi sâu vào những vấn đề NLĐ cần nhất.

Đời sống của một bộ phận công nhân, nhất là lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động di cư, lao động phi chính thức, lao động phổ thông, lao động thời vụ còn khó khăn về thu nhập, nhà ở, trường học cho con, y tế, văn hóa, an sinh. Trong khi đó, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa đang làm thay đổi rất nhanh việc làm, kỹ năng và quan hệ lao động.

Những vấn đề đó đặt ra yêu cầu rất rõ: CĐ phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. CĐ không thể mạnh nếu xa công nhân. CĐ không thể hấp dẫn nếu NLĐ không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. CĐ không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao 6 nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn Việt Nam

Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời.

Mỗi khu công nghiệp phải là nơi không chỉ có nhà máy, mà còn có thiết chế văn hóa, nhà ở, trường học, y tế, môi trường sống an toàn, nhân văn. Chăm lo công nhân không chỉ là hỗ trợ lúc khó khăn, mà còn là tạo điều kiện để NLĐ trưởng thành, tiến bộ và có tương lai tốt hơn.

Thứ hai, lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm của mọi hoạt động CĐ. CĐ sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ NLĐ. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi: NLĐ được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe.

Hiệu quả CĐ không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của NLĐ, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống tại cơ sở.

Ở đâu NLĐ, ở đó phải có CĐ. Ở đâu quyền lợi chính đáng của NLĐ bị ảnh hưởng, ở đó CĐ phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó CĐ phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ CĐCS, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức CĐ. CĐ cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ CĐCS về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ CĐCS phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe được tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm.

Không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi tổ chức phong trào, thu đoàn phí, phát quà dịp lễ, Tết. CĐCS phải là nơi NLĐ tìm đến khi có vướng mắc về hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhà ở, đời sống gia đình và những vấn đề thiết thân hằng ngày.

Thứ tư, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.

Thứ năm, xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới.

Thứ sáu, Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân.

Để Công đoàn Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức CĐ hoạt động hiệu quả hơn. Các cấp ủy, chính quyền phải coi chăm lo giai cấp công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công nhân, người lao động. Các chính sách về tiền lương, nhà ở, bảo hiểm, đào tạo nghề, an toàn lao động, thiết chế văn hóa công nhân phải được triển khai thực chất, có kiểm tra, giám sát, có kết quả cụ thể.

Ngay sau Đại hội, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; làm sao để tinh thần Đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và NLĐ.

Đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn. NLĐ đang cần một tổ chức CĐ gần gũi hơn, thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn. Sự nghiệp phát triển đất nước đang cần sự đóng góp to lớn hơn nữa của hàng chục triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của người lao động; với quyết tâm đổi mới của tổ chức CĐ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.



