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Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng"

TTXVN

(NLĐO)- Chiều 5-6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc

Nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026), chiều 5-6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trình bày báo cáo về công tác hoạt động của Hội Người cao tuổi. Các đại biểu người cao tuổi và cán bộ Hội đã phát biểu bày tỏ vinh dự, vui mừng được dự buổi gặp mặt. Các ý kiến mong muốn, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành chức năng tiếp tục có những chính sách để phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; triển khai Chiến lược quốc gia về Người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những giá trị làm nên sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế, quy mô dân số hay trình độ khoa học, công nghệ, mà còn nằm ở chiều sâu văn hóa, ở nền nếp gia đình, gia tộc, làng xóm, ở sự kế thừa giữa các thế hệ và ở cách xã hội trân trọng, chăm sóc những người đi trước. Đối với dân tộc Việt Nam, người cao tuổi luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hệ giá trị đó.

Đạo lý "kính lão trọng thọ" của dân tộc ta không chỉ là phong tục, mà là một chuẩn mực văn hóa; không chỉ là tình cảm, mà là trách nhiệm; không chỉ thuộc phạm vi gia đình, mà còn là một nguyên tắc nhân văn trong tổ chức đời sống xã hội. Con cháu trong gia đình biết kính trọng ông bà, cha mẹ là gia đình có nền nếp, có truyền thống văn hóa, có đạo lý. Một cộng đồng biết lắng nghe người cao tuổi là cộng đồng có chiều sâu văn hóa, có nghĩa tình, có bề dày truyền thống. Một quốc gia biết chăm lo và phát huy người cao tuổi là quốc gia biết trân trọng cội nguồn, biết sử dụng nguồn lực xã hội một cách bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định 85 đại biểu có mặt hôm nay là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người cao tuổi Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc. Mỗi người một hoàn cảnh, một lĩnh vực hoạt động, một cách cống hiến khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, sự gương mẫu trong gia đình và ý chí tiếp tục đóng góp cho xã hội.

"Các cụ, các ông, các bà, các bác có mặt ở đây hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất đáng quý: Cống hiến không dừng lại ở tuổi nghỉ hưu. Khi còn sức, người cao tuổi đóng góp bằng lao động, trí tuệ, chuyên môn, kinh nghiệm. Khi sức khỏe hạn chế hơn, người cao tuổi vẫn đóng góp bằng uy tín, bằng lời khuyên, bằng sự nêu gương, bằng cách giữ gìn nếp nhà, truyền lại cho thế hệ sau những giá trị đúng đắn. Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn sâu sắc những đóng góp to lớn, bền bỉ, rất đáng quý của các thế hệ người cao tuổi Việt Nam trong suốt chặng đường 85 năm qua; đánh giá cao Hội Người cao tuổi Việt Nam các cấp đã kiên trì đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo đời sống hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người cao tuổi; triển khai nhiều phong trào, mô hình thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng xã hội nhân văn, nghĩa tình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn. Trong tiến trình ấy, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn; cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc gắn với phát huy vai trò người cao tuổi; từ coi người cao tuổi chủ yếu là đối tượng thụ hưởng chính sách sang coi người cao tuổi là chủ thể tham gia phát triển; từ hỗ trợ thụ động sang tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống an toàn, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm, nguyện vọng của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội Người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số. Chính sách phải bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người cao tuổi; đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tham gia đóng góp cho xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi; cần quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người sống đơn thân, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc hoặc bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi trước hết phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử của toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khơi dậy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần cơ sở, gần hội viên. Hội phải thực sự là mái nhà chung của người cao tuổi; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chăm lo người cao tuổi là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, xã hội, cộng đồng và từng gia đình.

"Một đất nước phát triển không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng hay những công trình hiện đại. Một đất nước phát triển còn được đo bằng chất lượng đời sống của nhân dân, bằng sự bền vững của gia đình, bằng tình người trong cộng đồng, bằng việc người cao tuổi có được sống trong an vui, được chăm sóc, được tôn trọng và được tiếp tục cống hiến hay không"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các cụ, các ông, các bà tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần của gia đình, dòng họ, cộng đồng; tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục con cháu, giữ gìn đoàn kết, lan tỏa điều tốt đẹp trong xã hội. Đất nước luôn cần tiếng nói tâm huyết của người cao tuổi, cần kinh nghiệm của người đi trước, cần những tấm gương sống giản dị mà thuyết phục, cần tinh thần "tuổi cao chí khí càng cao" trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng các thế hệ người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục đem tình yêu nước, trách nhiệm và trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
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