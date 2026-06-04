Thêm một địa chỉ khám và tư vấn sức khỏe đáng tin cậy cho người cao tuổi

Hội thảo sức khỏe cộng đồng lần thứ I do Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM tổ chức ngày 4-6.

BS.CKII Nguyễn Đức Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, cho biết hưởng ứng chương trình khám sức khỏe toàn dân của thành phố, bệnh viện xác định y tế không chỉ dừng lại ở chữa bệnh mà phải hướng đến phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe lâu dài.

Người cao tuổi gặp gỡ, trao đổi với bác sĩ tại hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ, dinh dưỡng hợp lý và chủ động phòng bệnh trong cộng đồng.

BS.CKII Trần Ngọc Triệu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết chương trình diễn ra trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TPHCM.

Đây không chỉ là một đề án y tế mà còn là chiến lược nhằm phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe người dân một cách toàn diện, liên tục và hiệu quả.

Để thực hiện mục tiêu này, BS.CKII Trần Ngọc Triệu cho rằng ngành y tế cần tiếp tục chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe", lấy người dân làm trung tâm, tăng cường dự phòng và tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ.

"Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, người cao tuổi không chỉ cần được điều trị bệnh mà còn cần được chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần và phục hồi chức năng để duy trì cuộc sống độc lập, chất lượng"- ông Triệu cho hay.

Phòng khám góp phần đưa chương trình khám sức khỏe toàn dân của thành phố đi vào chiều sâu, giúp người dân tiếp cận dịch vụ tầm soát, tư vấn và quản lý sức khỏe ngay từ sớm

Dip này, Bệnh viện Phục hồi chức năng- Điều trị Bệnh nghề nghiệp ra mắt Phòng khám và Tư vấn sức khỏe. Mô hình được kỳ vọng trở thành địa chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ tư vấn, tầm soát và theo dõi sức khỏe thuận tiện, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình khám sức khỏe toàn dân của TPHCM.