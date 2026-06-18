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Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm rõ nguồn lực nào đang tồn đọng, nguồn lực nào phân bổ sai

Theo TTXVN

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trả lời rõ các câu hỏi: Nguồn lực nào đang tồn đọng, nguồn lực nào đang phân bổ sai.

Ngày 18-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm rõ nguồn lực nào đang tồn đọng, nguồn lực nào phân bổ sai - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên theo Quyết định số 166-BCĐ/TW, ngày 15-5-2026 của Bộ Chính trị.

Kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.375 đảng viên

Từ sau phiên họp thứ 29 đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm 1.501 công trình, dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đã hoàn thành xử lý 1.531 dự án. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đến nay, qua rà soát đã xác định cả nước có 30.595 cơ sở dôi dư; trong đó, đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng 14.992 cơ sở.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.375 đảng viên. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi 799,4 tỉ đồng và 31 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 356 tập thể và 1.192 cá nhân; chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định. Các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 1.985 vụ án/4.671 bị can, truy tố 1.886 vụ án/4.520 bị can, xét xử sơ thẩm 1.721 vụ án/4.415 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ…

Từ đầu năm đến nay, trong giai đoạn điều tra đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá hàng ngàn tỉ đồng; trong giai đoạn truy tố, xét xử đã thu hồi hơn 1.300 tỉ đồng; trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi trên 3.996 tỉ đồng, trong đó có hơn 1.841 tỉ đồng thu hồi được trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung giám sát thường xuyên, ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng và các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Chính trị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cả phòng ngừa phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phối hợp ngày càng chặt chẽ, nền nếp, thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm rõ nguồn lực nào đang tồn đọng, nguồn lực nào phân bổ sai - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Xử lý nghiêm vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh, tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 04-NQ/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị; tổng rà soát hệ thống pháp luật để nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Trọng tâm là tập trung sửa đổi Luật Đất đai và xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đồng thời, tổng rà soát hệ thống pháp luật, nhận diện đầy đủ điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đồng bộ và thiết lập các cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Tạo chuyển biến đột phá trong phòng, chống lãng phí. Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 phải hoàn thành xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng, các cơ sở nhà, đất dư dôi sau sắp xếp; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân không quyết liệt để tồn đọng kéo dài.

Tổng kiểm kê số hóa, rà soát, đánh giá các nguồn lực của đất nước, trả lời rõ các câu hỏi: nguồn lực nào đang tồn đọng, nguồn lực nào đang phân bổ sai, nguồn lực nào chưa được định giá đúng, nguồn lực nào phải kiến tạo mới và ai sẽ phải chịu trách nhiệm phải tháo gỡ trong thời hạn bao lâu, bằng công cụ gì, kết quả ra sao?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Trọng tâm là tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, hoàn thành việc giám sát đối với 5 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ; kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sớm hoàn thành, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, tích hợp các dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, dễ khai thác, sử dụng và phục vụ kiểm soát, giám sát trên dữ liệu. Chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; từ xử lý vụ việc sang hoàn thiện thể chế; từ rà soát thống kê sang xử lý dứt điểm; từ thu hồi tài sản ở khâu cuối sang giám sát bằng dữ liệu.

Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, Chính phủ liêm chính, cơ quan liêm chính. Xây dựng thể chế để không thể tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; không vì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà làm cán bộ không dám làm, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Trong thời gian tới, phải kiểm soát quyền lực chặt hơn, hoàn thiện thể chế nhanh hơn, giám sát bằng dữ liệu tốt hơn, thu hồi tài sản sớm hơn, xử lý trách nhiệm cụ thể hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, coi thu hồi tài sản là thước đo quan trọng của hiệu quả xử lý. Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế. Nhất là tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác.

Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện, nâng cao hiệu quả thu hồi, xử lý tài sản, vật chứng ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án.

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