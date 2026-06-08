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Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đưa biển trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia

Minh Phong

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển.

Ngày 8-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo tổng kết Nghị quyết số 36 và các ý kiến thảo luận sâu sắc, thực tiễn, tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận nhấn mạnh, việc đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 36, cần tiếp tục hoàn thiện các nội dung nhận định lớn về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; chỉ rõ những điểm nghẽn lớn hiện nay, những vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra. Từ đó làm nổi bật hơn sự cần thiết ban hành nghị quyết mới của Trung ương về vấn đề này với yêu cầu phải có tính khái quát cao hơn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 36 là một quyết sách rất đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của biển được nâng lên. Hệ thống thể chế, chính sách từng bước đã được hoàn thiện.

Cùng với đó, nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá. Kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường. Đời sống của người dân vùng biển được cải thiện. Quốc phòng, an ninh đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải khẩn trương tổng kết Nghị quyết số 36 và xây dựng nghị quyết mới, không chỉ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được mà còn phải tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, thể chế và mô hình phát triển biển với tầm nhìn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới; trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.

Đối với nghị quyết mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh không chỉ trả lời câu hỏi phát triển các ngành kinh tế biển như thế nào mà phải trả lời được câu hỏi lớn hơn, Việt Nam sẽ khai thác và quản trị, phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong nhiều thập niên tới.

Bên cạnh đó, Nghị quyết mới cũng phải làm rõ hình hài của một quốc gia biển mạnh trong thế kỷ XXI, xác định rõ biển sẽ đóng góp vai trò gì trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, năm 2045 và những năm tiếp theo.

Cần phải đặt biển vào vị trí một trong những động lực phát triển chiến lược trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ, chủ trương phát triển, những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá; tiếp cận biển bằng tư duy khoa học - công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ biển. Mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực phát triển và bảo vệ Tổ quốc...

Cũng theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải xây dựng mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong Nghị quyết mới phải có chủ trương, định hướng việc nghiên cứu, đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu và quy hoạch không gian biển quốc gia.

Ngay từ trong quá trình xây dựng nghị quyết, chương trình hành động cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những chương trình quốc gia, những dự án động lực, những chỉ tiêu đo lường cụ thể, trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án cùng với chương trình hành động kèm theo, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo xin ý kiến Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng nghị quyết mới, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, tính hành động cao, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và khát vọng đến năm 2045 đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

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