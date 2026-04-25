Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Quân khu 5

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng yếu, vượt qua nhiều gian khổ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Ngày 25-4, tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang (LLVT) nhân dân với sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5 năm 2026 - Ảnh 1.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Quân khu 5

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương, đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân.

Trình bày báo cáo thành tích tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã lập nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiêu biểu với những chiến công Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Đồng Dương, Đồi Tranh - Quang Thạnh, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 lịch sử.

Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5 năm 2026 - Ảnh 2.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, báo cáo về thành tích, bề dày lịch sử của Quân khu 5 tại buổi lễ

Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5 năm 2026 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những thành tích to lớn mà Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã đạt được

Trong thời kỳ hòa bình, LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân ổn định đời sống. Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 13-2, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những đóng góp to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng yếu, giàu truyền thống cách mạng; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5 năm 2026 - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Quân khu 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những thành tích to lớn mà LLVT Quân khu đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời; xây dựng lực lượng "tinh, gọn, mạnh", nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, LLVT Quân khu 5 cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân". Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang và danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Úc chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích chiến lược

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Úc nhất trí tăng cường phối hợp để góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới.

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

