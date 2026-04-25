Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng lớn của cả nước

Chiều 25-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và nhiệm vụ trọng tâm.



Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố báo cáo việc quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ thành phố được triển khai đồng bộ, bài bản, với nhiều cách làm đổi mới, sát thực tiễn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Kinh tế Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, GRDP tăng 9,18%, vượt chỉ tiêu được giao; quý I/2026 tăng 8,45%, thuộc nhóm dẫn đầu các thành phố trực thuộc Trung ương.

Các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư phục hồi; an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận nỗ lực của Đà Nẵng trong bối cảnh thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, mới và phức tạp, song vẫn giữ ổn định và đạt kết quả tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ giai đoạn tới sẽ có nhiều thách thức hơn, Đà Nẵng phải phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Đà Nẵng phải đổi mới tư duy, nâng cấp nhanh mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, có sức cạnh tranh cao nhưng đồng thời phải vững về nội lực, chủ động về hạ tầng, năng lượng, chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm bộ máy mới thực sự tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển và tư duy quy hoạch; tổ chức lại không gian phát triển thành phố theo tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đồng bộ và liên kết. Quy hoạch phải thật sự đi trước một bước, là công cụ dẫn dắt phát triển, không được manh mún, cục bộ, chắp vá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Anh Tú

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng của giai đoạn phát triển mới.

Thành phố cần ưu tiên các công trình, dự án có tính chiến lược, có sức lan tỏa lớn, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối, nhất là cảng Liên Chiểu, Cảng Hàng không Chu Lai gắn với phát triển trung tâm logistics; hệ thống đường sắt đô thị và kết nối vùng Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai; dự án Luồng Cửa Lở phục vụ phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai; kết nối giao thông ngầm; hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế, các không gian đổi mới sáng tạo và khu công nghệ cao, các tổ hợp dịch vụ du lịch chất lượng cao…

Đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổng hợp đầy đủ, rà soát kỹ, xử lý kịp thời theo thẩm quyền, với tinh thần chung là phải tháo gỡ thực chất, kịp thời, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, vì lợi ích phát triển chung; đồng thời thành phố cũng phải tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại.

"Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

