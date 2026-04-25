Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng lớn của cả nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng lớn của cả nước

B.Vân

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng Đà Nẵng sẽ trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, đáng sống

Chiều 25-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và nhiệm vụ trọng tâm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố báo cáo việc quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ thành phố được triển khai đồng bộ, bài bản, với nhiều cách làm đổi mới, sát thực tiễn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Kinh tế Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, GRDP tăng 9,18%, vượt chỉ tiêu được giao; quý I/2026 tăng 8,45%, thuộc nhóm dẫn đầu các thành phố trực thuộc Trung ương. 

Các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư phục hồi; an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận nỗ lực của Đà Nẵng trong bối cảnh thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, mới và phức tạp, song vẫn giữ ổn định và đạt kết quả tích cực. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ giai đoạn tới sẽ có nhiều thách thức hơn, Đà Nẵng phải phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Đà Nẵng phải đổi mới tư duy, nâng cấp nhanh mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, có sức cạnh tranh cao nhưng đồng thời phải vững về nội lực, chủ động về hạ tầng, năng lượng, chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm bộ máy mới thực sự tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển và tư duy quy hoạch; tổ chức lại không gian phát triển thành phố theo tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đồng bộ và liên kết. Quy hoạch phải thật sự đi trước một bước, là công cụ dẫn dắt phát triển, không được manh mún, cục bộ, chắp vá. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Anh Tú

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng của giai đoạn phát triển mới. 

Thành phố cần ưu tiên các công trình, dự án có tính chiến lược, có sức lan tỏa lớn, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối, nhất là cảng Liên Chiểu, Cảng Hàng không Chu Lai gắn với phát triển trung tâm logistics; hệ thống đường sắt đô thị và kết nối vùng Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai; dự án Luồng Cửa Lở phục vụ phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai; kết nối giao thông ngầm; hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế, các không gian đổi mới sáng tạo và khu công nghệ cao, các tổ hợp dịch vụ du lịch chất lượng cao…

TIN LIÊN QUAN

Đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổng hợp đầy đủ, rà soát kỹ, xử lý kịp thời theo thẩm quyền, với tinh thần chung là phải tháo gỡ thực chất, kịp thời, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, vì lợi ích phát triển chung; đồng thời thành phố cũng phải tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại.

"Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Quân khu 5

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng yếu, vượt qua nhiều gian khổ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Đà Nẵng chuyển đổi số đổi mới sáng tạo Thành phố Đà Nẵng mô hình tăng trưởng hạ tầng số Tổng Bí thư Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo