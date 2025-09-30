HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư: Quân đội là lực lượng chủ công để người dân thực sự tự do - ấm no - hạnh phúc

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Tổng Bí thư, đất nước có môi trường hòa bình, ổn định, cuộc sống người dân thực sự tự do - ấm no - hạnh phúc, Quân đội phải là lực lượng chủ công.

Sáng 30-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể với sự tham dự của 448 đại biểu chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò Quân đội trong sự nghiệp xây dựng đất nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nêu rõ 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Quân ủy Trung ương đã tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, đề án mang tầm chiến lược về quân sự, quốc phòng, nhất là chủ trì nghiên cứu xây dựng, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết số 44 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với sự bổ sung, phát triển rất sâu sắc về tư duy lý luận; tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung các luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng phù hợp với bối cảnh mới, điều kiện mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò Quân đội trong sự nghiệp xây dựng đất nước - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Đại hội.

Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân, chỉ đạo triển khai bổ sung nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp, đáp ứng với yêu cầu và sự phát triển của tình hình, trong đó nổi bật là các giải pháp xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong toàn quân, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quân ủy Trung ương lãnh đạo toàn quân cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh bên cạnh những ưu điểm nổi bật, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tôn trọng sự thật, Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục dứt điểm, không để hạn chế, yếu kém kéo dài, tích tụ từ nhỏ thành lớn, từ ít nghiêm trọng thành nghiêm trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò Quân đội trong sự nghiệp xây dựng đất nước - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Đại hội.

Tổng Bí thư nêu rõ để thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước có môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững và để cuộc sống người dân thực sự tự do - ấm no - hạnh phúc, Quân đội phải là lực lượng chủ công thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Tình hình đó đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi phải có những quyết sách chiến lược, thích ứng với tình hình mới.

Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa".

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Điều này đòi hỏi Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng "bốn không" với tính chất hòa bình và tự vệ; thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, phát huy cao độ vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhân dân và cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, đủ tiềm lực, đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới, cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt quan tâm xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm Quân đội luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ luôn có ý chí chiến đấu cao, dám đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách, dám đánh, quyết đánh và biết đánh, biết thắng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò Quân đội trong sự nghiệp xây dựng đất nước - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu quốc phòng

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, những thành tố "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ" đã thường xuyên được xây dựng và không ngừng phát triển trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội; tuy nhiên cần tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn mới. Đặc biệt giai đoạn hiện nay, phải coi trọng phát huy giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ"; tăng cường giáo dục, huấn luyện, rèn luyện bộ đội để cán bộ, chiến sĩ không chỉ vững vàng về chính trị, tinh nhuệ trong chiến đấu, mà còn tinh nhuệ trong phòng thủ dân sự, ứng phó nhanh nhạy, hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống….

Tổng Bí thư lưu ý ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay; đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; các đối sách giữ cho "trong ấm, ngoài êm", "nội yên, ngoại tĩnh", gắn với xây dựng Quân đội nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa mọi âm mưu xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò Quân đội trong sự nghiệp xây dựng đất nước - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng tham quan triển lãm thành tựu quốc phòng.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng và kỳ vọng lớn lao đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; mong muốn Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải "hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh". Theo đó, toàn quân phải đoàn kết cao trong nội bộ và đoàn kết quân-dân để tạo nên sức mạnh. Toàn quân một ý chí; quân với dân một ý chí để hành động quyết liệt, đúng định hướng. Toàn quân phải tăng cường thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng. Đây cũng chính là những nhân tố quan trọng để toàn quân thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngay sau Đại hội này, phải nhanh chóng triển khai những nội dung mà Đại hội quyết nghị, đưa ngay Nghị quyết vào cuộc sống; không để độ trễ, khoảng trống giữa Quyết nghị tại Đại hội và việc triển khai thực hiện trong thực tiễn….

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục tiên phong đưa Việt Nam vững bước đi lên

Tổng Bí thư: Ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục tiên phong đưa Việt Nam vững bước đi lên

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục tiên phong đưa Việt Nam vững bước đi lên.

Tổng Bí thư lưu ý về tình trạng băng nhóm tội phạm cấu kết với cán bộ thoái hóa, biến chất

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt lưu ý tình trạng cấu kết giữa băng nhóm tội phạm với cán bộ thoái hóa, biến chất để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng

Những hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì họp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư quân đội đại hội đảng Đại hội Đảng bộ Quân đội Tổng Bí thư Tô Lâm
