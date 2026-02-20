HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Mỹ Patrick Leahy

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp quý báu, tâm huyết của nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đối với quan hệ Việt Nam-Mỹ.

Chiều 19-2 (theo giờ địa phương) trong thời gian dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy của đảng Dân chủ, bang Vermont, người bạn thân thiết, gắn bó với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sỹ Mỹ Patrick Leahy - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp quý báu, bền bỉ và tâm huyết của nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đối với tiến trình bình thường hóa, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Mỹ trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt trong lĩnh vực nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, vốn là nền tảng giúp tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư chia sẻ dịp dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình lần này cũng là cơ hội gặp gỡ những người bạn Mỹ, qua đó đánh dấu một khởi đầu tích cực cho năm 2026, góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ.

Tổng Bí thư thông tin về những định hướng lớn của Việt Nam trong thời gian tới được đề ra sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, với mục tiêu phát triển đất nước lên tầm cao mới, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sỹ Mỹ Patrick Leahy - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục coi trọng quan hệ với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; đồng thời hoan nghênh Chính quyền Trump tiếp tục coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường hợp tác với khu vực, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy bày tỏ tình cảm và sự gắn bó cá nhân sâu sắc với Việt Nam; khẳng định sự ủng hộ lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đối với Việt Nam. Ông nhấn mạnh niềm tự hào khi là một trong những Thượng nghị sĩ Mỹ sớm phản đối chiến tranh tại Việt Nam, với một trong những lá phiếu quan trọng đầu tiên của ông tại Thượng viện là để ủng hộ việc chấm dứt cuộc chiến này.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sỹ Mỹ Patrick Leahy - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy. Ảnh: TTXVN

Nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy khẳng định trong suốt thời gian giữ cương vị Chủ tịch Thường trực Thượng viện, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Mỹ, ông đã cùng nhiều nghị sĩ khác thúc đẩy để có nguồn ngân sách cho việc khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam như xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích và chủ trương này được tiếp tục duy trì cho đến hiện nay, đồng thời bày tỏ tự hào về những kết quả thiết thực mà các nỗ lực này đã mang lại.

Nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Mỹ là hình mẫu về hòa giải, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung; khẳng định sẽ luôn sẵn sàng tiếp tục lên tiếng, ủng hộ và đóng góp cho việc thúc đẩy hợp tác, tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Ông cho biết hiện vẫn thường xuyên trao đổi với các nghị sĩ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà, đề nghị các nghị sĩ tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ Việt Nam-Mỹ, tiếp nối di sản mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, vì tương lai của các thế hệ mai sau.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ

Trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ.

Tổng Bí thư gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

(NLĐO)- Gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer

(NLĐO)- Đại sứ Jamieson Greer chia sẻ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Mỹ đang bước vào giai đoạn quyết định.

việt nam - mỹ Tổng Bí thư Tô Lâm Thượng nghị sĩ Patrick Leahy
    Thông báo