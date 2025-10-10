Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Nga tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, năng lượng, khoa học...

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10-10-1945 - 10-10-2025), ngày 10-10, tại thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

img

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo cấp cao của Nga; cảm ơn Nga đã cử đoàn đến dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Ông Dmitry Medvedev chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Vladimir Putin tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Chính phủ và người dân Nga tới nhân dân Việt Nam; chia sẻ những mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Đảng Nước Nga Thống nhất, coi đây là nền tảng để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương; nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một coi Nga là đối tác chiến lược quan trọng, mong muốn cùng Nga mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột như chính trị, an ninh-quốc phòng, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa-nhân văn. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy kênh hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga Thống nhất, hoan nghênh việc giao lưu giữa thế hệ trẻ hai Đảng và hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng nước Nga thống nhất.

Ông Dmitry Medvedev chúc mừng những thành tựu ấn tượng của Việt Nam sau 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt Đảng nước Nga Thống nhất, ông Dmitry Madvedev chúc Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công, tạo cơ sở quan trọng để tiến tới giành được những thắng lợi to lớn hơn, vững bước tiến lên trên con đường xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

img

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

img

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy trên cơ sở các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây, hai bên đang tích cực triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể về hợp tác Việt Nam-Nga đến năm 2030 và các thỏa thuận đã đạt được thời gian qua; thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư; tháo gỡ rào cản, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau.

Tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như dầu khí-năng lượng, khoa học-công nghệ; tăng cường hợp tác an ninh-quốc phòng; mở rộng hợp tác địa phương, giao thông vận tải; nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục-đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước thăm nhau, thúc đẩy hợp tác năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, đẩy mạnh hợp tác lao động, trong đó có lao động nông nghiệp.

Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao vai trò của Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Putin và ông Dmitry Medvedev sớm thăm lại Việt Nam.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il tại Cung Thái Dương Kumsusan.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới

Nga tổng thống nga vladimir putin Tổng Bí thư liên bang Nga Tổng Bí thư Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo