Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

Dương Ngọc

(NLĐO)- Gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên nâng cao tin cậy chính trị để lan tỏa, dẫn dắt toàn diện các lĩnh vực hợp tác.

Tối 9-10, tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua, nổi bật là tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết; hợp tác an ninh-quốc phòng được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch tăng trưởng vượt bậc; kết nối chiến lược phát triển, nhất là kết nối đường sắt được triển khai mạnh mẽ; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam hồi tháng 4 vừa qua, mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất hơn.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên nâng cao tin cậy chính trị để lan tỏa, dẫn dắt toàn diện các lĩnh vực hợp tác, tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; phát huy vai trò trụ cột của các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, công an.

Về hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư mong hai bên tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, chuyển biến thực sự rõ nét các lĩnh vực hợp tác, từ cam kết thành kết quả, từ tiềm năng thành hiện thực, nhất là trong việc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, tăng xuất khẩu điện sang Việt Nam, dành ưu tiên cao để sớm hoàn thành 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước; tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ trở thành điểm sáng hợp tác mới.

Với mong muốn vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên ủng hộ các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng tăng cường giao lưu; tuyên truyền tích cực về tình hữu nghị Việt - Trung và thành quả phát triển của mỗi nước; đề nghị Trung Quốc hỗ trợ mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác du lịch.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường chân thành cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo thắm tình "đồng chí, anh em" mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4 năm nay.

Đánh giá cao những đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm về phương hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới, Thủ tướng Lý Cường khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần đẩy nhanh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng dân ý, kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng trên biển, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Triều Tiên với 21 loạt đại bác chào mừng.

Trung Quốc Việt Nam - Trung Quốc Triều Tiên Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm triều tiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo