Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập

B.T.V. (Theo TTXVN)

(NLĐO) - Với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương, thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), sáng 31-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang. Ảnh: TTXVN

Cùng đi có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, đại diện một số ban, ngành, TP Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN

Với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong Đoàn đã dâng hương, thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta.

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong Đoàn đã tham quan Di tích nhà số 48 Hàng Ngang, nghe giới thiệu về khu di tích, những kỷ vật quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn lưu giữ tại đây và những câu chuyện về bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết Sổ lưu niệm bày tỏ: "Tôi rất vinh dự và xúc động được trở lại thăm ngôi nhà lịch sử số 48 Hàng Ngang, Hà Nội, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dự thảo bản Tuyên ngôn Độc lập - Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong căn phòng giản dị này, dưới ngọn đèn nhỏ, Bác đã dành tâm huyết, trí tuệ và niềm tin sắt son vào tương lai dân tộc đã viết nên những lời văn vĩ đại, tỏa sáng, khẳng định trước toàn thế giới quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Từng câu chữ, từng trang bản thảo đã trở thành áng văn chính luận mẫu mực, là Tuyên ngôn bất hủ về giá trị của Độc lập của dân tộc, của Tự do và Hạnh phúc của nhân dân.

Xin nguyện trước Anh linh của Người và trước lịch sử dân tộc: Toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy thành quả Cách mạng, xây dựng nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hùng cường, sánh vai cùng bạn bè năm châu như Bác hằng mong muốn".

Nhà số 48 Hàng Ngang của ông bà Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ nguyên là chủ nhân ngôi nhà nằm giữa khu phố cổ, trung tâm thương mại sầm uất của Hà Nội xưa, nay thuộc phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đó là các tòa nhà nối liền nhau hình chữ nhật với hai mặt trước, sau thông thoáng, cửa chính nằm ở 48 phố Hàng Ngang, cửa hậu nằm ở 35 phố Hàng Cân.

Do có vị trí thuận lợi, lại là cơ sở cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, ngôi nhà này đã được Trung ương Đảng chọn làm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu Người từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội tháng 8-1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại ngôi nhà này từ ngày 25-8 đến đầu tháng 9-1945.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại, về thể chế và thành phần của Chính phủ lâm thời, về tổ chức ngày Lễ Độc lập... Đặc biệt, trong căn phòng nhỏ trên tầng 2 của ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản "Tuyên ngôn Độc lập" đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào ngày 2-9-1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Di tích Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia tại Quyết định số 54-VHTT/QĐ ngày 29-4-1979.

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang (Ảnh: TTXVN):

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 4.

Di tích Nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập”

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm di tích nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập”

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm di tích nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập”

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày tại di tích số 48 Hàng Ngang

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 8.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày tại di tích số 48 Hàng Ngang

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 9.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày tại di tích số 48 Hàng Ngang

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 10.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày tại di tích số 48 Hàng Ngang

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 11.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm di tích nhà số 48 Hàng Ngang

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 12.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày tại di tích số 48 Hàng Ngang

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 13.

Tổng Bí thư Tô Lâm viết sổ lưu niệm tại Di tích Nhà số 48 Hàng Ngang

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 14.

Tổng Bí thư Tô Lâm vẫy chào nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 15.

Tổng Bí thư Tô Lâm vẫy chào nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 16.

Tổng Bí thư Tô Lâm vẫy chào nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 17.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân phường Hoàn Kiếm

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 18.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ và nhân dân phường Hoàn Kiếm

Tin liên quan

Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ ở, làm việc để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ ở, làm việc để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945

(NLĐO) - Lán Nà Nưa (tỉnh Tuyên Quang) là nơi Bác Hồ đã ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám

Di sản Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc

(NLĐO) - NXB Trẻ vừa ra mắt nhiều tựa sách mới nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tôn vinh di sản Hồ Chí Minh và lịch sử dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp trồng cây hữu nghị trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO)- Chiều 26-5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tô Lâm Tổng Bí thư Chủ tịch Hồ Chí Minh Tuyên ngôn độc lập di tích lịch sử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo