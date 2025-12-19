Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận "chuyên tâm, thạo việc"

Theo TTXVN, sáng 19-12, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, TP Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN

Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy (Tây Ninh có hai điểm cầu) với tổng số 3.006 đại biểu và 3.280 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên cả nước với 74.828 đại biểu.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương...; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản ở Trung ương và Hà Nội; đội ngũ báo cáo viên Trung ương, cộng tác viên dư luận xã hội...

Thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, hệ thống Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã hoàn thành hợp nhất, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các mặt công tác trong năm vừa qua đã thể hiện sự đổi mới rõ nét, cả trong tư duy và phương pháp hành động. Nổi bật là việc đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống", giữa "tuyên truyền" và "vận động".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư trân trọng và biểu dương nỗ lực thầm lặng của những "chiến sĩ" tiên phong trên mặt trận tư tưởng, những "vận động viên" tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, cây "bút chiến" sắc sảo trên không gian mạng, "sợi dây tinh thần" mỗi ngày góp sức bền để kết nối và thắt chặt ý Đảng với lòng Dân. Về những điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo và dân vận đã nêu trong báo cáo, Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành nghiên cứu, tìm ra giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Tổng Bí thư chỉ rõ thời điểm hiện nay, cả hệ thống chính trị đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục và liên tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, khát khao phát triển dân tộc hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đối với công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng là cực kỳ nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn ngành tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và tương lai đất nước; cần coi đây là nhiệm vụ sống còn, thường xuyên và lâu dài.

Với phương châm "tư tưởng thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới thực chất", toàn ngành phải duy trì và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi thử thách; phải làm cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trở nên thực chất, hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ tình trạng nhạt phai lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; phải xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên mặt trận tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều có sức đề kháng tốt trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá.

"Bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập" của đời sống nhân dân và dư luận xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý bám sát thực tiễn, "bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập" của đời sống nhân dân và dư luận xã hội. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhạy bén, không để bị động, bất ngờ; phải thực sự "Nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình"; phải thực hiện cho kỳ được phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin" và trong giai đoạn hiện nay, phải "cổ vũ và cùng nhân dân hành động".

Việc này phải lấy nhân dân là chủ thể, làm trung tâm; nắm chắc tình hình nhân dân; sử dụng tối đa các công cụ đo lường, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để "lắng nghe" tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, người làm công tác tuyên giáo và dân vận tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, giải quyết kịp thời vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các "vùng trũng" dư luận.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số phải được đổi mới toàn diện, phải tiếp tục và liên tục giữ thế "chủ động tấn công, dẫn dắt". Báo chí cách mạng phải khẳng định rõ bản lĩnh cách mạng, phải thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là "trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, là nòng cốt định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội"; tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ, phải làm chủ trận địa thông tin và mặt trận tư tưởng, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động", để mỗi người dân khi tiếp cận thông tin, họ thấy được thực tế là Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe nhân dân; mọi chủ trương, chính sách đều hướng về nhân dân; mọi người dân đều được thụ hưởng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh "Đại đoàn kết" - điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, thực sự "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; phải nỗ lực tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy hơn nữa quyền làm chủ, quyền thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo cần chú trọng, phát huy dân chủ cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế; khơi dậy những đóng góp tích cực, khát khao cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước cho công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị ngành tuyên giáo và dân vận phải gương mẫu đi đầu trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn; tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhiệm vụ, giải pháp và định hướng lớn nhằm đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngành tập trung cao độ tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành Tuyên giáo và Dân vận phải là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, thành tựu to lớn của đất nước qua 40 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Toàn ngành tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận hội tụ đủ "Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc", thực sự là những chiến sĩ kiên trung tham mưu chiến lược công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tư tưởng chính trị trong toàn dân. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ "chuyên tâm, thạo việc" trong công tác tuyên giáo và dân vận. Trước mắt, công tác tuyên giáo, dân vận phải tập trung vào nhiệm vụ cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội.

Với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, nhiệt huyết và quyết tâm cao, Tổng Bí thư tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đảng viên ngành tuyên giáo và dân vận sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh ngành Tuyên giáo và Dân vận nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tâm huyết, sâu sắc và quán triệt, cụ thể hóa vào chương trình kế hoạch công tác năm 2026.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phát động phong trào thi đua năm 2026.