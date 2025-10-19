HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Làm rõ vụ CEO nước ngoài lừa đảo

CÔNG TUẤN - CA LINH

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một CEO nước ngoài

Ngày 18-10, ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) - cho biết vừa nhận được thông báo từ Cơ quan CSĐT của Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ranjit Prith-viraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ăn "bánh vẽ"

Ông Ranjit là Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, đã có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding (AF) có khả năng cung cấp khoản vay hàng tỉ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam, để chiếm đoạt 4.933.531 USD của các doanh nghiệp. Hiện ông Ranjit đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17 - Bộ Công an. Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra để xác định các cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự việc bắt nguồn từ lời hứa hẹn tài trợ vào đầu năm 2024, khi ông Ranjit với danh nghĩa Chủ tịch kiêm CEO của AF, cam kết cho NSH Petro vay khoảng 650 triệu USD để thực hiện 7 dự án, gồm: Nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc dầu Nam Việt Cái Răng (TP Cần Thơ) - khoảng 60 triệu USD; nâng cấp cơ sở vật chất Tổng kho Trà Nóc (TP Cần Thơ) - khoảng 40 triệu USD; mở rộng Kho cảng Mái Dầm và Nhà máy Chế biến xăng dầu (Hậu Giang cũ) - khoảng 190 triệu USD; nâng cấp và mở rộng Kho cảng ngoại quan Gò Công (Tiền Giang cũ) - khoảng 50 triệu USD; xây dựng Nhà máy Lọc dầu Nam Sông Hậu (Tiền Giang cũ) - khoảng 180 triệu USD; nâng cấp và mở rộng Nhà máy sản xuất dầu nhờn (Long An cũ) - khoảng 30 triệu USD; hạn mức tín dụng cho giao dịch - khoảng 100 triệu USD.

Khoản vay được chia làm 2 giai đoạn với thời hạn lên đến 20 năm. Nhưng sau khi ký kết, không một đồng vốn nào được giải ngân, trong khi NSH Petro đã phải chi trả nhiều loại phí theo yêu cầu của ông Ranjit. Sau nhiều tháng chờ đợi vô vọng, phía NSH Petro đã phải tố cáo sự việc lên cơ quan công an.

Phía NSH Petro cho hay ngày 26-4-2024, ông Ranjit thậm chí còn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc NSH Petro theo nghị quyết của HĐQT. Nhưng trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ, các dự án vẫn không có tiến triển thực tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Làm rõ vụ CEO nước ngoài lừa đảo - Ảnh 1.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (bên trái) tại lễ ký kết hợp tác NSH Petro vào tháng 1-2024. Ảnh: TÂM QUÂN

NSH Petro nói gì?

Trước khi bị bắt, ông Ranjit đã có nhiều đơn, thư gửi các các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương về việc cho rằng báo chí đăng không đúng sự thật việc ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc NSH Petro và bị tạm hoãn xuất cảnh. Đáng chú ý là trong thư "kiến nghị khẩn cấp" gửi các cơ quan chức năng tại tỉnh Hậu Giang (cũ), ông Ranjit thông tin hồ sơ bổ nhiệm ông làm tổng giám đốc NSH Petro là trái luật, trái quy định.

Theo đó, vào ngày 25-4-2024, NSH Petro công bố thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về việc bổ nhiệm tổng giám đốc và phó tổng giám đốc tài chính đối với ông Ranjit và ông N.V.A. Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah nhận xét việc công bố thông tin này là không có cơ sở pháp lý, là gian lận và trái pháp luật, vì lúc này ông chưa đủ điều kiện theo luật để bổ nhiệm hợp pháp vào vị trí tổng giám đốc. Đồng thời, ông còn viết trong thư dù được bổ nhiệm làm tổng giám đốc nhưng chưa từng nhận được lương.

Bên cạnh đó, ông Ranjit đánh giá theo quy định, ông không hoàn toàn đủ điều kiện làm tổng giám đốc của NSH Petro vì là đại diện của AF đến Việt Nam để thực hiện các công việc cần thiết nhằm thu xếp khoản vay theo đề nghị của NSH Petro; không tham gia điều hành, quản lý bất kỳ hoạt động nào của công ty…Sau đó, ông Ranjit bị tạm hoãn xuất cảnh nên báo chí đăng tải thông tin này.

Tháng 4-2025, ông Ranjit đã gửi đơn đến nhiều cơ quan, "tố" các cơ quan báo chí thông tin không đúng sự thật về việc trên, cũng như ông là tổng giám đốc NSH Petro. Ông còn yêu cầu các báo, đài phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh liên quan đến ông và AF; thanh tra, kiểm tra nhằm xác định tính chính xác của nội dung liên quan bài đăng, xác định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan báo…

Nhằm làm rõ thông tin này, NSH Petro đã tổ chức họp báo và khẳng định ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị tạm hoãn xuất cảnh là do yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang (cũ). Việc ông làm Tổng Giám đốc NSH Petro đã được HĐQT công ty bổ nhiệm đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. Việc bổ nhiệm này đã được thực hiện công khai, minh bạch và được sự đồng thuận cao của cá nhân ông. 

Theo thông cáo báo chí của NSH Petro, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã hoạt động với danh nghĩa là Tổng Giám đốc NSH Petro trong các giao dịch với ngân hàng, một số đối tác về việc hợp tác nhập khẩu kinh doanh xăng dầu, cũng như làm việc với luật sư và một số cơ quan, tổ chức khác tại Việt Nam.

Việc ông đơn phương gửi văn bản cho một số cơ quan cho rằng việc bổ nhiệm ông làm tổng giám đốc là trái quy định pháp luật, là hành động cá nhân và không có cơ sở pháp lý.


Tin liên quan

Cảnh giác lừa đảo “xổ số cào online” trúng thưởng lớn

Cảnh giác lừa đảo “xổ số cào online” trúng thưởng lớn

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo “xổ số cào online”, người dân cần kịp thời trình báo công an

Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền nói về các vụ lừa đảo liên quan tài sản mã hóa

(NLĐO) - Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính nhằm siết chặt quản lý hoạt động tài sản mã hóa.

Việt Nam hành động nhanh sau vụ bắt giữ công dân tại Campuchia liên quan lừa đảo

(NLĐO)- 33 công dân Việt sắp được đưa về nước sau vụ triệt phá đường dây lừa đảo ở Campuchia.

Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản trại tạm giam hạn mức tín dụng bắt tạm giam kinh doanh xăng dầu trách nhiệm người đứng đầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo