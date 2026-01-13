Tổng giám đốc Thủy điện Sông Ba Hạ xuất hiện sau thời gian làm việc với cơ quan chức năng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tổng giám đốc Thủy điện Sông Ba Hạ xuất hiện sau thời gian làm việc với cơ quan chức năng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tổng Giám đốc Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tham gia vào đoàn chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 công ty vào ngày 2-2 tới.

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp; phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

TIN LIÊN QUAN

Theo kế hoạch, đại hội dự kiến tổ chức ngày 2-2 tới, diễn ra tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk. 

Theo nghị quyết, ông Vũ Hữu Phúc, Chủ tịch HĐQT, được phân công làm chủ tọa đại hội, thành viên đoàn chủ tịch, điều hành đại hội.

Cùng tham gia đoàn chủ tịch còn có ông Nguyễn Đức Phú, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty và ông Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT công ty.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, HĐQT Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ trình đại hội xem xét biểu quyết chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Vũ.

Trước đó, ngày 7-1, ông Nguyễn Anh Vũ đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT công ty.

Vào cuối tháng 11-2025, HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã ra Nghị quyết phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành Công ty CP và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong thời gian Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng. Trước đó, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với công suất lớn, có thời điểm trên 16.000 m3/s, khiến nhiều khu vực dân cư ven sông tại một số xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước.

Ngoài ra, HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã phân công loạt nhân sự tạm thời điều hành các bộ phận ở công ty trong thời gian tổng giám đốc và một số quản lý chủ chốt làm việc với cơ quan chức năng.

Tổng giám đốc thủy điện Sông Ba Hạ trở lại: Cập nhật mới nhất Về doanh nghiệp - Ảnh 2.

Danh sách đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Thủy điện Sông Ba Hạ diễn ra vào 2-2 tới

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ có vốn điều lệ 1.242 tỉ đồng, là thành viên của EVNGENCO 2 (công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Thủy điện Sông Ba Hạ nằm trong nhóm nhà máy thủy điện có vai trò quan trọng của EVNGENCO 2, bên cạnh Thác Mơ, A Vương, Sông Bung, An Khê – Ka Nak…

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ có công suất 220 MW, sản lượng trung bình hằng năm khoảng 825 triệu kWh. Ngoài nhiệm vụ phát điện, thủy điện này còn có chức năng cắt giảm lũ và điều tiết nguồn nước cho hạ lưu, do đó luôn nằm trong nhóm công trình hạ tầng quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Tin liên quan

Ai là cổ đông lớn nhất của Thủy điện Sông Ba Hạ?

Ai là cổ đông lớn nhất của Thủy điện Sông Ba Hạ?

(NLĐO)- Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ có vốn điều lệ 1.242 tỉ đồng, nhiều năm qua duy trì kết quả kinh doanh tích cực

NÓI THẲNG: Chuyện gì đang xảy ra ở Thủy điện Sông Ba Hạ?

(NLĐO) - Vụ ngập lụt kinh hoàng ở hạ du sông Ba vẫn chưa có lời giải thì Thủy điện Sông Ba Hạ lại bất ngờ xáo trộn hàng loạt nhân sự chủ chốt...

Thủy điện Sông Ba Hạ bất ngờ thay đổi nhiều nhân sự

(NLĐO) – Công ty thủy điện Sông Ba Hạ bất ngờ thay đổi nhân sự, trong đó Tổng Giám đốc hiện đang nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nhà máy thủy điện điện lực thủy điện thủy điện sông Ba hạ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo