Tổng giám đốc Thủy điện Sông Ba Hạ xuất hiện sau thời gian làm việc với cơ quan chức năng

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp; phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Theo kế hoạch, đại hội dự kiến tổ chức ngày 2-2 tới, diễn ra tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.

Theo nghị quyết, ông Vũ Hữu Phúc, Chủ tịch HĐQT, được phân công làm chủ tọa đại hội, thành viên đoàn chủ tịch, điều hành đại hội.

Cùng tham gia đoàn chủ tịch còn có ông Nguyễn Đức Phú, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty và ông Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT công ty.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, HĐQT Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ trình đại hội xem xét biểu quyết chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Vũ.

Trước đó, ngày 7-1, ông Nguyễn Anh Vũ đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT công ty.

Vào cuối tháng 11-2025, HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã ra Nghị quyết phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành Công ty CP và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong thời gian Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng. Trước đó, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với công suất lớn, có thời điểm trên 16.000 m3/s, khiến nhiều khu vực dân cư ven sông tại một số xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước.

Ngoài ra, HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã phân công loạt nhân sự tạm thời điều hành các bộ phận ở công ty trong thời gian tổng giám đốc và một số quản lý chủ chốt làm việc với cơ quan chức năng.

Danh sách đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Thủy điện Sông Ba Hạ diễn ra vào 2-2 tới

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ có vốn điều lệ 1.242 tỉ đồng, là thành viên của EVNGENCO 2 (công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam).



Thủy điện Sông Ba Hạ nằm trong nhóm nhà máy thủy điện có vai trò quan trọng của EVNGENCO 2, bên cạnh Thác Mơ, A Vương, Sông Bung, An Khê – Ka Nak…

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ có công suất 220 MW, sản lượng trung bình hằng năm khoảng 825 triệu kWh. Ngoài nhiệm vụ phát điện, thủy điện này còn có chức năng cắt giảm lũ và điều tiết nguồn nước cho hạ lưu, do đó luôn nằm trong nhóm công trình hạ tầng quan trọng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.