Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa khắc phục sau lũ

Tại UBND phường Nam Nha Trang, ngày 25-11, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao hỗ trợ khẩn cấp 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nặng bởi đợt lũ vừa qua. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân cũng đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng vào cuộc, giúp đoàn viên sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ông Huỳnh Thanh Xuân (bên trái), Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiên tai. Ảnh: Phương Linh

Tại chương trình, 40 đoàn viên, người lao động thuộc hai phường Nam Nha Trang và Tây Nha Trang có mức thiệt hại nặng đã được nhận hỗ trợ trực tiếp, mỗi suất 2 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Tổng Liên đoàn.

Dịp này, nhiều đơn vị Công đoàn trong cả nước cũng chung tay hỗ trợ đoàn viên Khánh Hòa: Liên đoàn Lao động Hải Phòng 200 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh 150 triệu đồng; Liên đoàn Lao động TP HCM 100 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa 100 triệu đồng.

Ông Huỳnh Thanh Xuân (bên phải), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao hỗ trợ đoàn viên; đồng thời trao quà hỗ trợ của các Liên đoàn Lao động cho Khánh Hòa tiếp sức đoàn viên. Ảnh: Phương Linh

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đến thăm, động viên, tặng quà gia đình đoàn viên Phan Thị Kim Hồng bị sập nhà do lũ. Ảnh: Phương Linh

Sau lễ trao hỗ trợ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân đã đến thăm đoàn viên Phan Thị Kim Hồng (Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SX - TM H.T.H, Cụm công nghiệp Diên Phú).

Gia đình chị Hồng bị sập tường nhà sau khi nước lũ rút, toàn bộ đồ đạc hư hỏng; trước đó nước dâng gần đến nóc khiến cả gia đình phải leo lên mái nhà để tránh nạn.

Chia sẻ khó khăn với đoàn viên, ông Xuân đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ trước mắt và đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xem xét hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho chị Hồng.

Theo ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, thống kê bước đầu cho thấy, khoảng 7.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng trong đợt lũ. Trước mắt, Liên đoàn Lao động tỉnh dành hơn 9,5 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp: 2 triệu đồng/người đối với trường hợp thiệt hại nặng từ nguồn Tổng Liên đoàn; 2 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên bị thiệt hại nhà ở; các trường hợp còn lại được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, lao động tỉnh Gia Lai. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Trước đó, vào chiều 24-11, tại Công ty TNHH Đức Toàn (Khu Công nghiệp Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 13 và đợt lũ vừa qua. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân dự và trao hỗ trợ.

Cũng tại chương trình, 62 đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH Đức Toàn được nhận hỗ trợ 2 triệu đồng/người, từ nguồn kinh phí 1 tỉ đồng của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Dịp này, LĐLĐ TP Hải Phòng hỗ trợ 200 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 150 triệu đồng. Ngay sau chương trình, LĐLĐ tỉnh Gia Lai tiếp tục nhận thêm 200 triệu đồng hỗ trợ từ LĐLĐ TP Đà Nẵng và sự đóng góp của nhiều đơn vị khác.