Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp"

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố; các công đoàn ngành trung ương và tương đương; các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống Công đoàn về việc triển khai Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035".

Các sản phẩm làm từ vỏ bắp của nhóm sinh viên Trường ĐH FPT Phân hiệu Cần Thơ. Ảnh: Ca Linh

Để triển khai có hiệu quả Chương trình, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam hỗ trợ học sinh, sinh viên, người lao động trẻ trong việc khởi nghiệp, thúc đẩy việc làm bền vững, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp trong đoàn viên, người lao động, nhất là lao động trẻ, con công nhân lao động; lồng ghép tuyên truyền nội dung khởi nghiệp trong Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Ngày hội việc làm hằng năm.

Tuyên truyền khởi nghiệp gắn với phát triển bền vững và việc làm an toàn (mô hình khởi nghiệp có khả năng duy trì, tạo việc làm ổn định, tôn trọng quyền lợi người lao động, không gây ô nhiễm, khuyến khích sản xuất xanh, không vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động).

Nâng cao nhận thức đúng về khởi nghiệp, chú trọng giới thiệu mô hình khởi nghiệp thành công, mô hình sản xuất an toàn dựa trên những câu chuyện có thật, có tính lan tỏa.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các khóa đào tạo về: tư duy khởi nghiệp; quản trị kinh doanh; kỹ năng tài chính, marketing để hỗ trợ lao động trẻ và con của công nhân lao động được khởi nghiệp; lồng ghép nội dung khởi nghiệp trong chương trình đào tạo nghề và hoạt động công đoàn.

Tổ chức Công đoàn tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo, ngày hội khởi nghiệp để thúc đẩy các mô hình "Khởi nghiệp an toàn", "Khởi nghiệp xanh", "Quản trị rủi ro khi khởi nghiệp"; hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống công đoàn; tạo cơ hội và hỗ trợ cho con của người lao động khởi nghiệp; kết nối chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của đoàn viên, người lao động, hoặc các dự án do công đoàn phát động.

LĐLĐ các tỉnh, thành phố; các công đoàn ngành Trung ương và tương đương chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với các doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường; tham gia hỗ trợ chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng giao nhiệm vụ cho các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống Công đoàn xây dựng và phát triển mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp trên cơ sở kết nối các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, chuyên gia và các nguồn lực xã hội; hình thành đầu mối điều phối, thiết lập cơ sở dữ liệu mạng lưới, tổ chức các hoạt động kết nối, tư vấn, ươm tạo nhằm hỗ trợ hiệu quả các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của đoàn viên, người lao động, học sinh, sinh viên.

Xây dựng mạng lưới chuyên gia, cố vấn của các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống công đoàn; khuyến khích thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp ở các địa phương, ngành có quy mô kinh tế, thị trường lao động sôi động và có cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam. Từng bước hình thành không gian sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trong hệ thống các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn.