ILO: Cần bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt với lao động trẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

ILO: Cần bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt với lao động trẻ

Dương Ngọc

(NLĐO)- ILO và các đối tác tại Việt Nam thúc đẩy giải quyết rủi ro tâm lý - xã hội tại nơi làm việc trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quốc gia.

Đại diện ba bên gồm cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức của người sử dụng lao động, tổ chức của người lao động cùng các bạn trẻ đã tham dự sự kiện tại Hà Nội ngày 12-5 nhằm hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quốc gia của Việt Nam, với trọng tâm là môi trường làm việc tâm lý - xã hội và sức khỏe tinh thần trong thế giới việc làm.

ILO: Cần bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt với lao động trẻ - Ảnh 1.

Phiên chia sẻ của các đối tác ba bên gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội Vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: ILO

Trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính các rủi ro tâm lý - xã hội tại nơi làm việc góp phần gây ra hơn 840.000 ca tử vong liên quan đến công việc mỗi năm. Thời giờ làm việc kéo dài, căng thẳng thường xuyên, đối mặt với bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, cũng như ranh giới ngày càng mờ nhạt giữa công việc và đời sống cá nhân là những nguy cơ đang tác động trực tiếp đến trải nghiệm làm việc hằng ngày của người lao động, trong đó có nhiều lao động trẻ tham gia vào thị trường lao động ngày càng số hóa và cạnh tranh.

Sự kiện với chủ đề "Biến điều vô hình thành hữu hình: Môi trường làm việc tâm lý - xã hội" kết hợp giữa thảo luận chuyên môn và các hoạt động sáng tạo do thanh niên dẫn dắt nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy đối thoại về các yếu tố tâm lý - xã hội tại nơi làm việc cũng như sự cần thiết của các biện pháp phòng ngừa.

Phát biểu tại sự kiện, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng các rủi ro tâm lý - xã hội đang ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến trải nghiệm của người lao động nhưng thường chưa được quan tâm đúng mức.

"Các rủi ro tâm lý - xã hội không phải là điều không thể tránh khỏi. Chúng chịu ảnh hưởng bởi cách công việc được thiết kế và quản lý, đồng nghĩa với việc chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa"- bà nói. "Một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh phải bao gồm cả sức khỏe tinh thần và sự an tâm của người lao động, điều này đặc biệt quan trọng đối với lao động trẻ đang thích ứng với thị trường lao động biến đổi nhanh chóng."

Sự kiện mở đầu bằng phiên thảo luận kỹ thuật giới thiệu những phát hiện chính từ báo cáo toàn cầu của ILO về môi trường làm việc tâm lý - xã hội, do bà Yuka Ujita, Chuyên gia cao cấp về An toàn, vệ sinh lao động thuộc Nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật Việc làm Thỏa Đáng của ILO khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương trình bày. Đại diện các bên gồm Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chia sẻ góc nhìn quốc gia về những thách thức hiện nay, các thực hành tốt và những ưu tiên hành động trong thời gian tới. Các đại biểu ba bên cùng các bạn trẻ cũng trao đổi về thực trạng rủi ro tâm lý - xã hội trong bối cảnh Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, thúc đẩy đối thoại xã hội và xây dựng môi trường làm việc hòa nhập nhằm bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt đối với lao động trẻ.

ILO: Cần bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt với lao động trẻ - Ảnh 2.

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam chia sẻ về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường làm việc tâm lý - xã hội với người tham dự sự kiện

Phần thứ hai của sự kiện dành không gian cho tiếng nói của giới trẻ. Các tác giả tham gia cuộc thi ảnh của ILO về các yếu tố tâm lý - xã hội tại nơi làm việc mang tên "Mosaics of Work - Những mảnh ghép của việc làm" đã giới thiệu tác phẩm và chia sẻ góc nhìn của họ về cách phản ánh những điều kiện lao động mà khó có thể thể hiện đầy đủ qua các số liệu thống kê. Những tác phẩm được lựa chọn đã được trưng bày tại sự kiện, đồng thời các tác giả xuất sắc được ghi nhận vì những đóng góp trong việc nâng cao nhận thức thông qua kể chuyện bằng hình ảnh. Cuộc thi ảnh là sáng kiến của Dự án Vision Zero Fund tại Việt Nam của ILO và Mạng lưới Thanh niên vì Việc làm Thỏa đáng và Việc làm xanh. Bà Maika Elan - nhà báo và người kể chuyện bằng hình ảnh - đã khép lại chương trình bằng phần chia sẻ về cách phản ánh những vấn đề lao động và việc làm ít được nhìn thấy một cách có trách nhiệm và ý nghĩa.

Sự kiện do dự án Vision Zero Fund của ILO phối hợp tổ chức cùng dự án ILO - Hàn Quốc về việc làm cho thanh niên.

ILO cũng kêu gọi chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục thúc đẩy việc thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt, việc áp dụng hiệu quả Công ước số 155 và Công ước số 187 của ILO - cả hai đều đã được Việt Nam phê chuẩn - có thể góp phần tăng cường công tác phòng ngừa và quản lý các nguy cơ tâm lý - xã hội, đồng thời củng cố quyền được làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh, bao gồm cả sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, Công ước số 190 của ILO khẳng định bạo lực và quấy rối không có chỗ trong thế giới việc làm, qua đó tạo cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, xem xét khả năng phê chuẩn công ước này trong những năm tới.

Một số hình ảnh về sự kiện:

ILO: Cần bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt với lao động trẻ - Ảnh 3.

Trưng bày các tác phẩm vào vòng chung kết của cuộc thi Mosaics of Work - Những mảnh ghép của việc làm

ILO: Cần bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt với lao động trẻ - Ảnh 4.

Người thắng giải cuộc thi Mosaics of Work - Những mảnh ghép của việc làm

ILO: Cần bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt với lao động trẻ - Ảnh 5.

ILO: Cần bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt với lao động trẻ - Ảnh 6.

 

Tin liên quan

ILO nghiên cứu về tác động của lương tối thiểu tại Việt Nam

ILO nghiên cứu về tác động của lương tối thiểu tại Việt Nam

(NLĐO)- Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đánh giá các tác động sâu rộng và hiệu quả của mức lương tối thiểu kể từ khi được thiết lập vào năm 2013.

Ngăn chặn quấy rối nơi làm việc

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc vẫn khó xử lý do thiếu quy định cụ thể, đòi hỏi sớm hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế phòng ngừa

Cái Tết đầu tiên ở Việt Nam qua góc nhìn Giám đốc Quốc gia ILO

(NLĐO)- Bà Sinwon Park, Giám đốc Quốc gia ILO tại Việt Nam, chia sẻ với Báo Người Lao Động về cái Tết đầu tiên của bà ở đất nước hình chữ S.

Môi trường làm việc nơi làm việc ILO
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo