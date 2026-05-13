ILO: Cần bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt với lao động trẻ

Đại diện ba bên gồm cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức của người sử dụng lao động, tổ chức của người lao động cùng các bạn trẻ đã tham dự sự kiện tại Hà Nội ngày 12-5 nhằm hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quốc gia của Việt Nam, với trọng tâm là môi trường làm việc tâm lý - xã hội và sức khỏe tinh thần trong thế giới việc làm.

Phiên chia sẻ của các đối tác ba bên gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội Vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: ILO

Trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính các rủi ro tâm lý - xã hội tại nơi làm việc góp phần gây ra hơn 840.000 ca tử vong liên quan đến công việc mỗi năm. Thời giờ làm việc kéo dài, căng thẳng thường xuyên, đối mặt với bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, cũng như ranh giới ngày càng mờ nhạt giữa công việc và đời sống cá nhân là những nguy cơ đang tác động trực tiếp đến trải nghiệm làm việc hằng ngày của người lao động, trong đó có nhiều lao động trẻ tham gia vào thị trường lao động ngày càng số hóa và cạnh tranh.

Sự kiện với chủ đề "Biến điều vô hình thành hữu hình: Môi trường làm việc tâm lý - xã hội" kết hợp giữa thảo luận chuyên môn và các hoạt động sáng tạo do thanh niên dẫn dắt nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy đối thoại về các yếu tố tâm lý - xã hội tại nơi làm việc cũng như sự cần thiết của các biện pháp phòng ngừa.

Phát biểu tại sự kiện, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng các rủi ro tâm lý - xã hội đang ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến trải nghiệm của người lao động nhưng thường chưa được quan tâm đúng mức.

"Các rủi ro tâm lý - xã hội không phải là điều không thể tránh khỏi. Chúng chịu ảnh hưởng bởi cách công việc được thiết kế và quản lý, đồng nghĩa với việc chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa"- bà nói. "Một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh phải bao gồm cả sức khỏe tinh thần và sự an tâm của người lao động, điều này đặc biệt quan trọng đối với lao động trẻ đang thích ứng với thị trường lao động biến đổi nhanh chóng."

Sự kiện mở đầu bằng phiên thảo luận kỹ thuật giới thiệu những phát hiện chính từ báo cáo toàn cầu của ILO về môi trường làm việc tâm lý - xã hội, do bà Yuka Ujita, Chuyên gia cao cấp về An toàn, vệ sinh lao động thuộc Nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật Việc làm Thỏa Đáng của ILO khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương trình bày. Đại diện các bên gồm Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chia sẻ góc nhìn quốc gia về những thách thức hiện nay, các thực hành tốt và những ưu tiên hành động trong thời gian tới. Các đại biểu ba bên cùng các bạn trẻ cũng trao đổi về thực trạng rủi ro tâm lý - xã hội trong bối cảnh Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, thúc đẩy đối thoại xã hội và xây dựng môi trường làm việc hòa nhập nhằm bảo đảm nơi làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt đối với lao động trẻ.

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam chia sẻ về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường làm việc tâm lý - xã hội với người tham dự sự kiện

Phần thứ hai của sự kiện dành không gian cho tiếng nói của giới trẻ. Các tác giả tham gia cuộc thi ảnh của ILO về các yếu tố tâm lý - xã hội tại nơi làm việc mang tên "Mosaics of Work - Những mảnh ghép của việc làm" đã giới thiệu tác phẩm và chia sẻ góc nhìn của họ về cách phản ánh những điều kiện lao động mà khó có thể thể hiện đầy đủ qua các số liệu thống kê. Những tác phẩm được lựa chọn đã được trưng bày tại sự kiện, đồng thời các tác giả xuất sắc được ghi nhận vì những đóng góp trong việc nâng cao nhận thức thông qua kể chuyện bằng hình ảnh. Cuộc thi ảnh là sáng kiến của Dự án Vision Zero Fund tại Việt Nam của ILO và Mạng lưới Thanh niên vì Việc làm Thỏa đáng và Việc làm xanh. Bà Maika Elan - nhà báo và người kể chuyện bằng hình ảnh - đã khép lại chương trình bằng phần chia sẻ về cách phản ánh những vấn đề lao động và việc làm ít được nhìn thấy một cách có trách nhiệm và ý nghĩa.

Sự kiện do dự án Vision Zero Fund của ILO phối hợp tổ chức cùng dự án ILO - Hàn Quốc về việc làm cho thanh niên.

ILO cũng kêu gọi chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục thúc đẩy việc thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt, việc áp dụng hiệu quả Công ước số 155 và Công ước số 187 của ILO - cả hai đều đã được Việt Nam phê chuẩn - có thể góp phần tăng cường công tác phòng ngừa và quản lý các nguy cơ tâm lý - xã hội, đồng thời củng cố quyền được làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh, bao gồm cả sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, Công ước số 190 của ILO khẳng định bạo lực và quấy rối không có chỗ trong thế giới việc làm, qua đó tạo cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, xem xét khả năng phê chuẩn công ước này trong những năm tới.

Một số hình ảnh về sự kiện:

Trưng bày các tác phẩm vào vòng chung kết của cuộc thi Mosaics of Work - Những mảnh ghép của việc làm