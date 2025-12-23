HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Kiểu thu hồi nợ "đòi cho bỏ ghét" của Được Đất Bắc

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Trên mạng xã hội, Được Đất Bắc liên tục đăng tải clip khoe mẽ quan hệ rộng, đòi nợ khắp nơi thu hút hàng chục triệu lượt xem

Vừa qua, Công an TPHCM đã bắt Hồ Thành Được (biệt danh là Được Đất Bắc; SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng 19 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Hồ Thành Được cùng "đàn em" thành lập nhiều công ty, tuyển hàng loạt nhân viên tham gia thu hồi nợ trái pháp luật.

Ký hợp đồng lách luật 

Nhóm 3 công ty do Được thành lập gồm: Công ty Mua bán nợ Bắc Nam, Công ty Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty Mua bán nợ Đất Bắc.

Các clip trên mạng xã hội của nhóm Được Đất Bắc

Để vận hành mua bán nợ kiểu "anh chị", Được chỉ đạo cấp dưới ký các hợp đồng "giả cách" mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi, việc này để che giấu hành vi của nhóm này.

Đồng thời, những khách hàng ký hợp đồng phải thoả thuận chi trả cho băng nhóm của Hồ Thành Được từ 10% đến 50% tổng số tiền nợ thu hồi được.

Kiểu thu hồi nợ "đòi cho bỏ ghét" của Được Đất Bắc - Ảnh 1.

Được Đất Bắc cùng 19 đàn em bị Công an TPHCM bắt giữ

Để gây áp lực cho nạn nhân, sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Được ra lệnh cho thuộc cấp mặc đồng phục, sử dụng xe có dán logo công ty mua bán nợ liên tục đến nhà con nợ lớn tiếng, làm cho nạn nhân xấu hổ, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Những clip được đăng rất chuyên nghiệp

Quay clip đòi nợ chuyên nghiệp

Để khuếch trương tên tuổi, Được đã bố trí nhân viên quay clip mỗi khi nhóm này đi đòi nợ. Sau khi quay clip, Được tiếp tục chỉ đạo cắt ghép, dựng thành các clip ngắn đăng trên mạng xã hội, chủ yếu là trên nền tảng TikTok. Các clip đòi nợ của Hồ Thành Được gây chú ý trên mạng, thu hút hàng chục ngàn lượt xem, like, chia sẻ.

Kiểu thu hồi nợ "đòi cho bỏ ghét" của Được Đất Bắc - Ảnh 2.

Những lần đòi nợ đều đi xe có logo

Những clip này vừa để bôi xấu con nợ, gây áp lực buộc phải trả nợ theo yêu cầu của các đối tượng; vừa "khuếch trương" thanh thế, quảng bá hình ảnh để tìm kiếm thêm khách hàng ký hợp đồng đòi nợ thuê.

Đáng chú ý, trong một số vụ việc, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để yêu cầu trả nợ thay.

Kiểu thu hồi nợ "đòi cho bỏ ghét" của Được Đất Bắc - Ảnh 3.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Trên mạng xã hội, Được Đất Bắc tự tin rằng cách đòi nợ thuê của mình đúng pháp luật, hiệu quả cao. Trong một số trường hợp, Được Đất Bắc trước khi đến nhà con nợ đã gửi thông báo đến công an địa phương.

Kênh TikTok "Được Đất Bắc 620" có 284.000 người theo dõi, Được liên tục đăng clip đi đòi nợ khắp cả nước. 

Một số clip thu hút sự quan tâm như: "Nhận thông báo bán nợ trong vòng 3 ngày không liên hệ thanh toán, Được đến tận nhà đòi nợ nha", "Nợ khó có Được lo, Được Đất Bắc khắc tinh của nợ", "Đòi cho bỏ ghét".

Đáng chú ý, nhiều clip thu hút hàng chục ngàn, hàng triệu lượt xem, thậm chí nhiều clip đòi nợ có 14 triệu, 15 triệu lượt xem với hàng chục ngàn bình luận.

Những khách hàng của Được thường là những người liên quan đến tranh chấp hùn vốn làm ăn, vỡ hụi, thậm chí đang kiện tụng tại toà.

Để tìm nguồn khách, Được đăng thông tin khoe mẽ quen biết rộng, nói chuyện phong cách "anh chị" đồng thời hứa sẽ chi hoa hồng cho người giới thiệu…

Hiện nay, Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; khẩn trương điều tra làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ được trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Đồng thời, Công an TPHCM làm rõ các dữ liệu điện tử và dữ liệu ngân hàng để làm rõ quy mô, tính chất của toàn bộ băng nhóm "Cưỡng đoạt tài sản" do đối tượng Hồ Thanh Được cầm đầu; phân hoá vị trí, vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt "Được Đất Bắc"

Công an TPHCM bắt "Được Đất Bắc"

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ Hồ Thành Được cùng các đồng phạm, thu giữ nhiều tang vật

Công an TPHCM truy nã vợ chồng giám đốc Công ty Hoàng Sa

(NLĐO) - Công an TPHCM truy nã cặp vợ chồng đưa hối lộ, buôn lậu trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI

Công an TPHCM thông tin về đường dây làm thịt bò giả, bắt 7 người

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phát hiện đường dây làm thịt bò giả và ra lệnh bắt kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây tội phạm này

