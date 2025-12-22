HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt "Được Đất Bắc"

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ Hồ Thành Được cùng các đồng phạm, thu giữ nhiều tang vật

Ngày 22-12, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Hồ Thành Được (biệt danh là Được Đất Bắc; SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng 19 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ nêu trên kết hợp với công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình trên không gian mạng; Công an TPHCM phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam.

Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được - Ảnh 1.

Công an TPHCM bắt giữ Hồ Thành Được

Các công ty này do đối tượng Hồ Thành Được cầm đầu. Từ báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được - Ảnh 2.

Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được - Ảnh 3.

Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được - Ảnh 4.

Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được - Ảnh 5.

Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được - Ảnh 6.

Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được - Ảnh 7.

Các đối tượng trong vụ án trong vụ án

Hồ Thành Được đã chỉ đạo các đối tượng “đàn em” thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam (trụ sở phường An Hội Tây, TPHCM) do Võ Thanh Hải đứng tên đại diện pháp luật; Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 (phường Thới An) do Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên đại diện pháp luật) và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc (phường An Phú Đông) do Chu Đình Hợp đứng tên đại diện pháp luật.

Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được - Ảnh 8.

Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được - Ảnh 9.

Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được - Ảnh 10.

Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được - Ảnh 11.

Tang vật vụ án

Các công ty trên đều tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật. 

Thông qua 3 pháp nhân nêu trên, Hồ Thành Được đã chỉ đạo “đàn em” ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi (thực chất là hợp thức hoá, che giấu hành vi đòi nợ thuê); thoả thuận phải chi trả cho băng nhóm của Hồ Thành Được từ 10% đến 50% tổng số tiền nợ thu hồi được.

Clip Hồ Thành Được đăng trên mạng xã hội

Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Hồ Thành Được chỉ đạo nhóm nhân viên mặc đồng phục, sử dụng xe ô tô có dán logo của công ty mua bán nợ; liên tục nhiều lần đến nhà của con nợ la lối lớn tiếng, áp đảo tinh thần và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các con nợ cho đến khi đòi được tiền. 

Đồng thời, một số nhân viên trong nhóm được phân công quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ; cắt ghép, chỉnh sửa thành các clip ngắn đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của đối tượng Hồ Thành Được (thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận) vừa để bôi xấu con nợ, gây áp lực buộc phải trả nợ theo yêu cầu của các đối tượng.

CLIP Công an TPHCM bắt Hồ Thành Được và đồng phạm

Hành vi này vừa “khuếch trương” thanh thế, quảng bá hình ảnh để tìm kiếm thêm khách hàng ký hợp đồng đòi nợ thuê. 

Đáng chú ý, trong một số vụ việc, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để yêu cầu trả nợ thay.

Sau khi xác định vai trò của nhóm Được, Ban Chuyên án đã triển khai lực lượng, phương tiện nghiệp vụ đồng loạt triệu tập, bắt giữ nhiều đối tượng.

Đồng thời, Công an TPHCM khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở 3 công ty và nhà riêng của các đối tượng; thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 xe ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do đối tượng Hồ Thành Được cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; khẩn trương điều tra làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ được trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Đồng thời, Công an TPHCM làm rõ các dữ liệu điện tử và dữ liệu ngân hàng để làm rõ quy mô, tính chất của toàn bộ băng nhóm “Cưỡng đoạt tài sản” do đối tượng Hồ Thanh Được cầm đầu; phân hoá vị trí, vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Công an TPHCM truy nã vợ chồng giám đốc Công ty Hoàng Sa

Công an TPHCM truy nã vợ chồng giám đốc Công ty Hoàng Sa

(NLĐO) - Công an TPHCM truy nã cặp vợ chồng đưa hối lộ, buôn lậu trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI

Công an TPHCM kết luận vụ tài xế có dấu hiệu say xỉn cố tình hoán đổi vị trí lái ô tô

(NLĐO) - Do không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, một tài xế ở TPHCM đã cố tình hoán đổi vị trí với một người khác trên ô tô

Công an TPHCM vừa bắt 3 đối tượng

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, ra lệnh bắt 3 đối tượng do có hành vi mua bán hàng cấm với phương thức tinh vi

đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản tài khoản mạng xã hội thu hồi nợ Công an TPHCM Hồ Thành Được Được Đất Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo