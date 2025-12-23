Công an TPHCM khuyến cáo quan trọng sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM khuyến cáo quan trọng sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - "Được Đất Bắc", kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây đòi nợ thuê dưới vỏ bọc công ty mua bán nợ bị bắt, Công an TPHCM ra khuyến cáo quan trọng

Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Hồ Thành Được (biệt danh là Được Đất Bắc; SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng 19 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

"Được Đất Bắc" sa lưới

Hồ Thành Được là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây cưỡng đoạt tài sản, dưới vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ. 

Đây là một trong những "mắc xích" của nhiều băng nhóm tội phạm tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật , sử dụng các thủ đoạn khủng bố tinh thần, bôi nhọ trên mạng xã hội, cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Công an TPHCM khuyến cáo quan trọng sau khi "Được Đất Bắc" sa lưới - Ảnh 1.

"Được Đất Bắc" bị Công an TPHCM bắt

Hồ Thành Được cùng các đồng phạm thành lập pháp nhân doanh nghiệp để ký hợp đồng "mua bán nợ" giả cách, thực chất là hợp thức hoá hành vi đòi nợ thuê. 

Sau khi ký hợp đồng, nhóm này mặc đồng phục công ty, sử dụng xe gắn logo doanh nghiệp, nhiều lần kéo đến nhà con nợ la lối, gây áp lực tinh thần, thậm chí quay clip đăng mạng xã hội nhằm bôi nhọ, ép buộc trả tiền. 

CLIP: Những hành vi của nhóm "Được Đất Bắc" trên mạng xã hội

Một số trường hợp, các đối tượng còn nhắn tin, gọi điện khủng bố người thân, nơi làm việc của nạn nhân.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định băng nhóm đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng, thu giữ hàng trăm hợp đồng mua bán nợ và nhiều tang vật liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo

Người dân được khuyến cáo không thuê, không tiếp tay cho dịch vụ đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi bị đe doạ, cưỡng ép, cần trình báo ngay cho cơ quan công an để được bảo vệ.

Người dân không thuê, không tiếp tay cho các dịch vụ đòi nợ thuê dưới mọi hình thức; đặc biệt là các công ty núp bóng mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ. Cảnh giác với hợp đồng "mua bán nợ" giả.

Khi bị đe doạ, khủng bố tinh thần, bôi nhọ trên mạng xã hội , người dân cần bình tĩnh, không thỏa hiệp, không đưa tiền. 

Đồng thời, người dân lưu giữ tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh, clip làm chứng cứ trình báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất. Không chia sẻ, bình luận, tiếp tay lan truyền clip bôi nhọ con nợ trên mạng xã hội, bởi hành vi này có thể tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

Người dân chủ động tố giác tội phạm, phối hợp cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an xử lý triệt để các băng nhóm đòi nợ thuê trái pháp luật.

Công an TPHCM khẳng định: Không khoan nhượng với tội phạm núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng hoạt động mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản. Kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt "Được Đất Bắc"

Công an TPHCM bắt "Được Đất Bắc"

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ Hồ Thành Được cùng các đồng phạm, thu giữ nhiều tang vật

Công an TPHCM truy nã vợ chồng giám đốc Công ty Hoàng Sa

(NLĐO) - Công an TPHCM truy nã cặp vợ chồng đưa hối lộ, buôn lậu trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI

Công an TPHCM kết luận vụ tài xế có dấu hiệu say xỉn cố tình hoán đổi vị trí lái ô tô

(NLĐO) - Do không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, một tài xế ở TPHCM đã cố tình hoán đổi vị trí với một người khác trên ô tô

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo