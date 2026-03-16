Văn hóa - Văn nghệ

Võ Tấn Phát sướng khi được "cưng" trong phim có Thái Hòa, Hồng Ánh

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Võ Tấn Phát nói rằng làm việc với nữ đạo diễn như Võ Thạch Thảo trong phim "Anh Hùng" cảm thấy được chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo từ những chuyện nhỏ.

Thái Hòa vào vai một tài xế taxi, là cha đơn thân của hai cô con gái. Võ Tấn Phát vai Tuấn - một đồng nghiệp của Hùng

Đoàn phim "Anh Hùng" đã có buổi giao lưu, giới thiệu phim vào chiều 16-3 tại TP HCM. Sự kiện quy tụ các diễn viên: Thái Hòa, Hồng Ánh, Võ Tấn Phát, NSƯT Lê Thiện, Minh Triết, Đoàn Thế Vinh, Phương Thanh...

Phim kể câu chuyện về Hùng (Thái Hòa đóng) - người cha đơn thân nuôi hai con gái, mưu sinh bằng nghề tài xế xe taxi. Anh cùng đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát đóng) bị cuốn vào phim vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ đang nằm trong tay tử thần.

đạo diễn Võ Thạch Thảo (thứ hai từ trái sang), các diễn viên trong phim và nhà sản xuất Timothy Linh Bùi (bìa phải)

Cùng tạo dáng anh hùng

Đạo diễn Võ Thạch Thảo trả lời trong giao lưu

Võ Thạch Thảo kể về ý tưởng phim

Nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo cho biết ý tưởng làm phim đã có trong cô từ năm 2021. Khi thực hiện phim truyền hình "Cây táo nở hoa", cô cũng có trao đổi ý tưởng này với diễn viên Thái Hòa, lúc đó đang làm việc cùng. Tuy nhiên, đến năm 2024, Võ Thạch Thảo mới bắt đầu phát triển kịch bản sau khi đọc những thông tin, xem hình ảnh liên quan đến bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam.

Khi được hỏi về sự giống nhau giữa câu chuyện phim với một số vụ việc có thật, nổi bật trên mạng xã hội, nữ đạo diễn cho biết phim của cô không lấy cảm hứng từ thực tế.

Cô chỉ kể câu chuyện bản thân muốn kể. Sau này, khi có những chuyện tương đồng xảy ra, cô có quan sát, tham khảo nhất định nhưng cũng chỉ trong vai trò người theo dõi chuyển động xã hội thông thường.

Võ Thạch Thảo thừa nhận cô chưa "show" tất quả qua trailer phim và trong đó còn có nhiều điều ẩn giấu để khán giả khám phá ở rạp. "Tôi khẳng định nó sẽ là một câu chuyện khác, không giống với những gì mọi người nghĩ rằng tương đồng với câu chuyện có thật nào đó ngoài đời" - Võ Thạch Thảo nhắn nhủ.

Võ Tấn Phát khen ngợi nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo tỉ mỉ, tận tâm cho tác phẩm đầu tay

Vào vai Tuấn, Võ Tấn Phát cho biết nhân vật của anh giữ vai trò quan trọng mà nếu không có sẽ chẳng thể phát triển những câu chuyện phía sau. Khi được hỏi nếu đọc, nghe thông tin về một anh hùng đời thường như anh Hùng trong phim thì Võ Tấn Phát có phản ứng như những cộng đồng mạng không.

Võ Tấn Phát chia sẻ tại buổi giao lưu

"Tôi là người năng lượng nhiều, hoạt ngôn nhưng để có được điều đó đã rèn luyện sự bình tĩnh trước các luồng thông tin mới. Tôi sẽ giữ ý kiến trung lập, đón nhận nhiều luồng khác nhau trước khi đưa ra các quyết định tiếp cận. Nếu gặp tình huống như trong phim thì tôi sẽ không làm gì vì biết có nhiều người thay mình làm điều mình muốn như quay video clip, phỏng vấn, tìm hiểu… về anh hùng đời thường đó" - Võ Tấn Phát thổ lộ.

Anh nói thêm đây là lần đầu làm việc cùng nữ đạo diễn và nhận thấy Võ Thạch Thảo rất tận tâm, vun vén cho phim.

Võ Tấn Phát trải lòng khi có hai phim anh tham gia ra cùng thời điểm 24-4

"Tôi chưa thấy đạo diễn nào tỉ mỉ đến mức đó! Cô ấy chăm chút từng cái tàn nhang, đồi mồi, tóc, góc mặt, tinh chỉnh cho mọi thứ đẹp nhất, cưng tôi dữ lắm" - Võ Tấn Phát cho biết.

Nam diễn viên Thái Hòa nói không quan tâm đến áp lực phòng vé. Đó là việc của nhà sản xuất, đội ngũ quảng bá. Bản thân anh chỉ quan tâm khi nhận vai là cố gắng làm tốt nhất có thể, hài lòng đạo diễn.

Anh đã từng làm việc cùng nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo, có lòng tin ở cô sự tinh tế trong quan sát diễn xuất.

Phim "Anh Hùng" ra rạp từ 24-4, là một trong những phim tham gia đường đua dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.

