Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư "tối đa" cho Iran

Ông nói đó "gần như là thời hạn tối đa" mà ông dành cho Iran để đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này.

"Chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc mọi chuyện sẽ không may mắn đối với họ" - Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 19-2, theo đài Deutsche Welle.

Trước đó cùng ngày tại Washington, ông chủ Nhà Trắng cũng đưa ra khung thời gian tương tự đối với Iran.

"Có thể chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận với Iran. Có lẽ các bạn sẽ biết trong khoảng 10 ngày tới" - ông nói trong bài phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình.

Tổng thống Donald Trump nói Iran "không thể tiếp tục đe dọa sự ổn định của toàn bộ khu vực và họ phải đạt được một thỏa thuận".

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định 10 đến 15 ngày là đủ để đưa ra quyết định liệu có tấn công Iran hay không. Ảnh: AP

Ông nhắc lại rằng Iran phải bị ngăn chặn sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Ông cảnh báo "những điều tồi tệ" sẽ xảy ra nếu không có một thỏa thuận hạt nhân có ý nghĩa.

Trong khi đó, Iran nhấn mạnh với Liên Hiệp Quốc (LHQ) rằng nước này sẽ coi các căn cứ, cơ sở và tài sản của "lực lượng thù địch" trong khu vực là mục tiêu hợp pháp nếu phải đối mặt với hành động quân sự.

Trong một bức thư gửi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Đại sứ thường trực của Iran tại LHQ khẳng định những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran "cho thấy nguy cơ thực sự về hành động quân sự".

Bức thư nói thêm mặc dù Iran không muốn chiến tranh, quân đội nước này sẽ đáp trả "một cách dứt khoát" nếu phải hứng chịu hành động quân sự.