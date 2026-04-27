Tổng thống Donald Trump kể lại chuyện sơ tán trong vụ nổ súng tại tiệc Nhà Trắng

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài CBS phát tối 26-4 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump kể lại khoảnh khắc lực lượng Mật vụ Mỹ phải đưa ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump rời tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton.

Vụ nổ súng xảy ra tối 25-4 bên ngoài khu vực phòng tiệc tầng hầm nơi Tổng thống Donald Trump đang có mặt.

Nghi phạm không xâm nhập được vào phòng tiệc nhưng tiếng súng khiến lực lượng an ninh lập tức kích hoạt phương án bảo vệ tổng thống.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: EPA

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về khả năng có người bị thương hay không, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: "Tôi không lo lắng. Tôi hiểu cuộc sống. Chúng ta đang sống trong một thế giới điên rồ".

Chủ nhân Nhà Trắng cũng thừa nhận khi xảy ra sự cố ông không lập tức làm theo yêu cầu của Mật vụ vì "tò mò muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra" và nán lại sân khấu, điều này khiến việc sơ tán gặp khó hơn.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ban đầu những người có mặt chưa rõ tiếng động đó chỉ là âm thanh bất thường từ phòng tiệc hay mối đe dọa nghiêm trọng hơn. "Đến lúc đó, chúng tôi bắt đầu nhận ra có thể đây là một vấn đề nghiêm trọng" - ông kể.

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tôi được bao quanh bởi những con người tuyệt vời. Có lẽ tôi đã khiến họ hành động chậm hơn một chút".

Mật vụ Mỹ sau đó liên tục yêu cầu Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân nằm xuống sàn. "Tôi và Đệ nhất phu nhân đã làm theo"- ông nói.

Sau loạt súng, nhà lãnh đạo Mỹ cùng một số thành viên trong chính quyền được đưa tới nơi an toàn.

Trong khi đó, lực lượng thực thi pháp luật nổ súng chặn nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California, trước khi khống chế và bắt giữ người này.

Không khí cuộc phỏng vấn trở nên căng thẳng khi phóng viên Norah O’Donnell đọc một phần tài liệu dài 1.100 từ được cho là của nghi phạm, trong đó có những cáo buộc nặng nề nhằm vào ông Donald Trump.

"Đúng, hắn ta đã viết như vậy. Nhưng tôi không phải kẻ hiếp dâm… Hắn ta là một kẻ bệnh hoạn" – Tổng thống Donald Trump phản ứng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng nên tổ chức lại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng trong vòng 30 ngày. "Tôi không muốn thấy nó bị hủy. Tôi nghĩ thật tệ nếu một kẻ điên có thể hủy bỏ một sự kiện như thế" – nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.