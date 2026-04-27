Tổng thống Donald Trump kể lại chuyện sơ tán trong vụ nổ súng tại tiệc Nhà Trắng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump kể lại chuyện sơ tán trong vụ nổ súng tại tiệc Nhà Trắng

Hải Hưng

(NLĐO) - Ông Donald Trump nói “không hoảng sợ” khi tiếng súng vang lên ở tiệc dành cho phóng viên Nhà Trắng song thừa nhận sự tò mò của ông khiến mật vụ gặp khó

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài CBS phát tối 26-4 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump kể lại khoảnh khắc lực lượng Mật vụ Mỹ phải đưa ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump rời tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton.

Vụ nổ súng xảy ra tối 25-4 bên ngoài khu vực phòng tiệc tầng hầm nơi Tổng thống Donald Trump đang có mặt. 

Nghi phạm không xâm nhập được vào phòng tiệc nhưng tiếng súng khiến lực lượng an ninh lập tức kích hoạt phương án bảo vệ tổng thống.

Tổng thống Donald Trump kể lại vụ nổ súng tại tiệc Nhà Trắng - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: EPA

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về khả năng có người bị thương hay không, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: "Tôi không lo lắng. Tôi hiểu cuộc sống. Chúng ta đang sống trong một thế giới điên rồ".

Chủ nhân Nhà Trắng cũng thừa nhận khi xảy ra sự cố ông không lập tức làm theo yêu cầu của Mật vụ vì "tò mò muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra" và nán lại sân khấu, điều này khiến việc sơ tán gặp khó hơn.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ban đầu những người có mặt chưa rõ tiếng động đó chỉ là âm thanh bất thường từ phòng tiệc hay mối đe dọa nghiêm trọng hơn. "Đến lúc đó, chúng tôi bắt đầu nhận ra có thể đây là một vấn đề nghiêm trọng" - ông kể. 

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tôi được bao quanh bởi những con người tuyệt vời. Có lẽ tôi đã khiến họ hành động chậm hơn một chút".

Tiệc Nhà Trắng biến thành “tâm bão”: Tiếng súng nổ chát chúa, ông Donald Trump sơ tán khẩn cấp

Mật vụ Mỹ sau đó liên tục yêu cầu Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân nằm xuống sàn. "Tôi và Đệ nhất phu nhân đã làm theo"- ông nói.

Sau loạt súng, nhà lãnh đạo Mỹ cùng một số thành viên trong chính quyền được đưa tới nơi an toàn. 

Trong khi đó, lực lượng thực thi pháp luật nổ súng chặn nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California, trước khi khống chế và bắt giữ người này.

Không khí cuộc phỏng vấn trở nên căng thẳng khi phóng viên Norah O’Donnell đọc một phần tài liệu dài 1.100 từ được cho là của nghi phạm, trong đó có những cáo buộc nặng nề nhằm vào ông Donald Trump.

"Đúng, hắn ta đã viết như vậy. Nhưng tôi không phải kẻ hiếp dâm… Hắn ta là một kẻ bệnh hoạn" – Tổng thống Donald Trump phản ứng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng nên tổ chức lại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng trong vòng 30 ngày. "Tôi không muốn thấy nó bị hủy. Tôi nghĩ thật tệ nếu một kẻ điên có thể hủy bỏ một sự kiện như thế" – nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Nhà chức trách cho biết khi bị bắt nghi phạm Allen mang theo dao, một khẩu săn và một khẩu súng ngắn. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nhận định vụ việc có dấu hiệu mang động cơ chính trị và có thể nhằm vào nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

"Dựa trên những đánh giá sơ bộ ban đầu, chúng tôi tin rằng người này đã nhắm vào các thành viên trong chính quyền Mỹ" - ông Blanche nói với CBS News.

Nổ súng tại tiệc Nhà Trắng: Hé lộ thông điệp phút chót của nghi phạm

(NLĐO) - Khoảng 10 phút trước khi nổ súng, Cole Tomas Allen gửi một thông điệp được mô tả là chống Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho các thành viên trong gia đình

Mỹ Donald Trump Nhà Trắng tiệc báo chí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo