Quốc tế

Ukraine tuyên bố bắn hạ 2 tiêm kích Nga chỉ trong 1 ngày

Tường Như

(NLĐO) - Phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn rơi 2 máy bay quân sự Nga chỉ trong vòng 1 ngày, trong đó có một tiêm kích Su-34 bị phá hủy trên biển Đen.

Trong một diễn biến mới của xung đột Nga – Ukraine, Ukraine có thể đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu của Nga chỉ trong một ngày, đánh dấu tổn thất đáng kể đối với lực lượng không quân Nga đang tham chiến.

Theo Kyiv Post, một trong hai máy bay bị bắn rơi trên vùng trời biển Đen, chiếc còn lại được cho là trúng hỏa lực phòng không và rơi xuống lãnh thổ Nga. 

Các máy bay này ban đầu được xác định là tiêm kích Su-34, dòng chiến đấu cơ chủ lực của Nga trong các chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine.

Ông Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn Lực lượng Hải quân Ukraine, cho biết thông tin về vụ bắn hạ đầu tiên không xuất phát từ phía Ukraine mà do chính các kênh tuyên truyền thân Nga công bố.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 2 tiêm kích Nga trong 1 ngày - Ảnh 1.

Su-34 là một trong những dòng máy bay được Nga sử dụng nhiều nhất trong các đợt không kích Ukraine. Ảnh: Wikipedia

Tuy nhiên, ông Pletenchuk cũng nhấn mạnh giới chức Ukraine vẫn đang chờ xác nhận chính thức từ các cơ quan quân sự có thẩm quyền.

Trong khi đó, ông Andriy Kovalenko, Giám đốc Trung tâm Chống thông tin sai lệch Ukraine, cho biết thông tin ban đầu về việc Nga mất hai chiếc Su-34 có thể chưa chính xác. 

Theo ông Kovalenko, Nga thực tế đã mất một chiếc Su-34 và một chiếc Su-30, chứ không phải hai Su-34 như một số báo cáo ban đầu.

Kyiv Post cho biết Nga đã sử dụng Su-34 với tần suất cao kể từ khi xung đột bùng phát, đặc biệt trong các đợt tấn công bằng bom lượn và tên lửa nhằm vào hạ tầng Ukraine. 

Ông Dmytro Zhmailo, Giám đốc điều hành Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, cho biết trong một chương trình truyền hình quốc gia rằng chiếc máy bay bị bắn rơi trên biển Đen nhiều khả năng đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi chiếc còn lại bị trúng đạn và rơi xuống lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng Nga đã mất ít nhất một máy bay cùng hàng trăm thiết bị bay không người lái, khi hệ thống phòng không Ukraine tiếp tục đánh chặn các đợt tấn công trên không của Moscow.

Những tháng gần đây, Ukraine đẩy mạnh chiến lược làm suy yếu sức mạnh không quân Nga, không chỉ trên tiền tuyến mà còn sâu trong hậu phương đối phương. 

Năm ngoái, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đơn vị đặc nhiệm Alpha đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng UAV vào các căn cứ không quân Nga, phá hủy máy bay, kho nhiên liệu và kho đạn dược.

Theo phía Kiev, các chiến dịch này đã gây thiệt hại cho Nga hơn 1 tỉ USD, đồng thời buộc Moscow phải điều chỉnh cách thức triển khai lực lượng không quân.

Su-34 là loại tiêm kích – ném bom hai động cơ, có khả năng bay siêu âm, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa. Máy bay này có thể mang theo bom dẫn đường, tên lửa hành trình và cả vũ khí chống hạm, đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch không kích của Nga nhằm vào các thành phố của Ukraine, các mục tiêu tiền tuyến cũng như các hoạt động trên biển Đen.

Mỗi chiếc Su-34 được ước tính có giá lên tới hàng chục triệu USD, chưa kể việc đào tạo phi công điều khiển dòng máy bay này đòi hỏi thời gian dài và chi phí lớn.

Tin liên quan

Máy bay tấn công của Thái Lan gặp nạn, cả 2 phi công thiệt mạng

(NLĐO) – Cả 2 phi công có mặt trên khoang đều thiệt mạng khi chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6 rơi trong lúc huấn luyện ở Thái Lan.

Điểm nóng xung đột ngày 27-1: Ukraine chưa thể "mừng" về lời hứa đảm bảo an ninh?

(NLĐO) - Chính phủ Ukraine sẵn sàng gửi văn kiện đảm bảo an ninh tới quốc hội và Mỹ, song chuyên gia lo lắng về những mơ hồ xoay quanh thỏa thuận.

Máy bay "phòng tác chiến trên không" rời thủ đô Mỹ giữa làn sóng biểu tình dữ dội

(NLĐO) - Máy bay được ví như “phòng tác chiến trên không” đã rời thủ đô Mỹ giữa lúc làn sóng phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) lan rộng.

biển Đen Nga - Ukraine Su-34
