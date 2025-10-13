HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ "muốn giúp Trung Quốc"

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn, khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-10 vừa có động thái được cho là nhằm xoa dịu tình hình sau khi thông báo sẽ áp thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc vào cuối tuần qua.

"Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi!. Mỹ muốn giúp Trung Quốc, chứ không muốn làm hại họ!!!" - ông Donald Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ "muốn giúp Trung Quốc" - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường công du Trung Đông hôm 12-10. Ảnh: AP

Trước đó, hôm 10-10, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn.

Hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ hiện đang bị đánh thuế 30%, nhưng theo Fox Bussiness, mức thuế trung bình thực tế mà hàng Trung Quốc đang phải gánh chịu là 55%.

Động thái đe dọa áp thuế của ông Donald Trump nhằm đáp trả việc Trung Quốc siết chặt hơn nữa việc xuất khẩu các khoáng sản đất hiếm, vốn sẽ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế Mỹ, nhất là công nghệ cao.

Bài đăng hôm 12-10 của ông Donald Trump xuất hiện vài giờ sau khi Trung Quốc chính thức phản hồi lời đe dọa áp thuế 100% này.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định lập trường của Bắc Kinh vẫn nhất quán: Họ không muốn một cuộc chiến thuế quan, nhưng cũng không sợ cuộc chiến này.

Tuyên bố này cũng kêu gọi Mỹ giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại, đồng thời cho rằng những lời đe dọa liên tục về thuế quan không phải là cách đúng đắn để tạo ra sự hòa hợp giữa đôi bên.

