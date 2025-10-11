Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thêm thuế 100% lên hàng Trung Quốc

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ áp thêm thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn nhằm đáp trả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

"Bắt đầu từ ngày 1-11-2025, (hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào bất kỳ hành động hoặc thay đổi nào tiếp theo của Trung Quốc), Mỹ sẽ áp đặt mức thuế quan 100% đối với Trung Quốc, cao hơn bất kỳ mức thuế quan nào mà họ đang phải trả" - ông Donald Trump viết.

Ngoài ra, ông cũng đe dọa rằng Mỹ sẽ đáp trả Trung Quốc bằng cách áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu "đối với mọi phần mềm quan trọng" từ các công ty Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại TP Osaka - Nhật Bản ngày 29-6-2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump - Ảnh: AP

Trong một bài đăng trước đó vào cùng ngày, ông Donald Trump còn nói rằng "dường như không có lý do gì" để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới.

Theo AP, thông báo được đưa ra sau khi thị trường tài chính đóng cửa vào ngày 10-10 và có nguy cơ đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng hỗn loạn.

Không chỉ cuộc chiến thương mại toàn cầu do nhà lãnh đạo Mỹ khởi xướng có thể bùng phát trở lại, mà việc áp thuế nhập khẩu chồng chất lên mức 30% vốn đã áp lên hàng hóa Trung Quốc, theo những tuyên bố trước đây của chính quyền, có thể khiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bị phá vỡ, dẫn đến tăng trưởng toàn cầu suy giảm.

Mỹ và Trung Quốc đang tranh giành lợi thế trong các cuộc đàm phán thương mại, diễn ra sau khi ông chủ Nhà Trắng công bố mức thuế nhập khẩu mới hồi đầu năm nay.

Cả hai quốc gia đã đồng ý giảm thuế quan sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ và Anh, nhưng căng thẳng vẫn còn khi Trung Quốc tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận của Mỹ đối với nguồn đất hiếm khó khai thác, vốn cần thiết cho một loạt công nghệ của Mỹ.