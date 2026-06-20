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Quốc tế

Tổng thống Donald Trump ra mắt chiếc Air Force One mới

Anh Thư

(NLĐO) - Chiếc máy bay phản lực khổng lồ mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức trở thành chuyên cơ Air Force One mới.

Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19-6 đã giới thiệu chiếc Air Force One mới trong buổi lễ tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland - Mỹ.

Chiếc máy bay mới không còn màu xanh lam nhạt quen thuộc mà nhiều đời tổng thống Mỹ đã sử dụng. Thay vào đó, chiếc máy bay có màu chủ đạo là trắng, bụng được sơn màu xanh hải quân và một sọc đỏ lớn dọc theo thân máy bay,

Tổng thống Donald Trump ra mắt chiếc Air Force One mới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu chiếc chuyên cơ Air Force One mới trong buổi lễ tại bang Maryland hôm 19-6 - Ảnh: AP

Phía bên trái máy bay, nơi tổng thống lên máy bay, có biểu tượng tổng thống, trong khi đuôi máy bay được trang trí bằng một lá cờ Mỹ khổng lồ. “Chiếc máy bay này đã được biến thành Nhà Trắng bay với mức độ sang trọng chưa từng thấy” - ông Donald Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sẽ sử dụng chuyên cơ Air Force One mới này để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara - Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới, cũng như quay lại Trung Quốc “vào một thời điểm nào đó”.

Theo AP, "thời điểm nào đó" có lẽ là ám chỉ đến hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) mà Trung Quốc sẽ đăng cai tổ chức vào tháng 11.

Tổng thống Donald Trump ra mắt chiếc Air Force One mới - Ảnh 2.

Một góc nhìn rộng hơn cho thấy vẻ ngoài của chuyên cơ Air Force One mới - Ảnh: AP

Ông Donald Trump nói thêm chuyến trở về từ hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Pháp tuần này là chuyến đi cuối cùng theo kế hoạch trên chiếc Air Force One cũ.

“Giờ đây, khi chúng ta hạ cánh xuống các sân bay ở Anh, Đức và nhiều nơi khác, không ai có thể vượt qua được chiếc máy bay này, và đó là điều chúng ta phải có cho đất nước mình” - tổng thống Mỹ tuyên bố.

Ông cũng cho biết chuyên cơ Air Force One mới sẽ thực hiện chuyến bay biểu diễn trên không trong lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ 4-7 sắp tới.

Đây là chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang mà Qatar đã tặng ông Donald Trump để sử dụng làm chuyên cơ vào năm ngoái.

Chiếc máy bay này sẽ đóng vai trò là máy bay "cầu nối" để chuyên chở tổng thống cho đến khi những chiếc máy bay mới đặt hàng trực tiếp từ Boeing được bàn giao. Dự kiến việc này diễn ra vào năm 2028.

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