Nữ thủ tướng Ý "kinh ngạc" vì "phát biểu bịa đặt" của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sự việc bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại của kênh truyền hình Ý La7.

Theo bản dịch lồng tiếng của La7 (kênh này không công bố đoạn âm thanh gốc), người đứng đầu Nhà Trắng cho biết Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã "nài nỉ được chụp ảnh" cùng ông tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa diễn ra ở Pháp.

Ông Donald Trump kể: "Bà ấy nài nỉ tôi chụp ảnh cùng. Bà ấy muốn có ảnh với tôi đến mức đó... Tôi định không chụp nhưng thấy thương bà ấy. Bà ấy chắc là rất vui khi tôi nói chuyện cùng. Tôi vốn không cần phải nói chuyện với bà ấy".

Mặc dù video từ sự kiện cho thấy hai nhà lãnh đạo trò chuyện rất sôi nổi, song ông Donald Trump ngụ ý rằng mình chỉ chiều lòng nữ thủ tướng Ý bằng cách tiếp chuyện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (phải). Ảnh: Anadolu

Phản ứng trước phát biểu này, ngày 19-6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đăng tải một video trên mạng xã hội để làm rõ sự việc. Hãng tin Anadolu dẫn tuyên bố của bà Meloni: "Một số việc cần phải được phản hồi ngay lập tức. Những phát biểu của ông Donald Trump hoàn toàn là bịa đặt, tôi thực sự kinh ngạc".

Bà Meloni cho biết bản thân không hiểu vì sao tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh, đồng thời lưu ý đây không phải lần đầu tiên việc này xảy ra. Bà Meloni nhấn mạnh: "Có một điều ông ấy cần phải nhớ: Cả tôi và nước Ý không bao giờ nài nỉ".

Nội các Rome lập tức phản kháng mạnh mẽ. Ngày 19-6, Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani thông báo hủy chuyến thăm Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 21 và 22-6.

Ông Antonio Tajani viết trên mạng xã hội X: "Những lời lẽ nghiêm trọng của Tổng thống Donald Trump nhắm vào Thủ tướng Giorgia Meloni là xúc phạm toàn nước Ý".

Vụ việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Ý có dấu hiệu hàn gắn quan hệ tại G7, bất chấp những hoài nghi trước đó.

Thực tế, bà Giorgia Meloni từng là người ủng hộ nhiệt thành của ông Donald Trump và là lãnh đạo châu Âu duy nhất dự lễ nhậm chức của ông vào năm 2025.

Tuy nhiên, rạn nứt bắt đầu lộ rõ sau khi chiến sự tại Iran bùng nổ vào đầu năm 2026.

Bà Meloni công khai bất đồng với ông Donald Trump khi ông chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV về lập trường với cuộc chiến Iran. Lập tức, ông Donald Trump phản bác gay gắt và cáo buộc bà Meloni "thiếu dũng cảm".

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Rome từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Sicily trong xung đột Iran, đồng thời nhận xét bà Meloni đã "thay đổi".