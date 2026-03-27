HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tổng thống Donald Trump sắp làm điều chưa từng có trong 165 năm qua

Hải Hưng

(NLĐO) - Chữ ký của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ xuất hiện trên các tờ tiền giấy mới mà chính quyền Mỹ dự định phát hành vào tháng 6 tới.

Thông tin trên được Bộ Tài chính Mỹ xác nhận hôm 26-3 (giờ địa phương). Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên sau 165 năm một tổng thống đương nhiệm ký tên trên tiền giấy Mỹ, theo AP.

Theo thông lệ lâu nay, tiền giấy Mỹ chỉ có chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thủ quỹ Mỹ, thay vì của người đứng đầu Nhà Trắng.

Động thái mới cũng được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gắn tên tuổi và hình ảnh cá nhân mình với các biểu tượng công cộng và văn hóa Mỹ.

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng đã cho đổi tên Viện Hòa bình Mỹ, tác động tới định hướng mới của trung tâm nghệ thuật Kennedy Center và gắn tên mình với một lớp tàu chiến mới, bên cạnh nhiều quyết định mang tính biểu tượng khác.

Tổng thống Donald Trump sắp đi vào lịch sử 165 năm tại Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng ngày 26-3. Ảnh: AP

Bộ Tài chính Mỹ cho biết việc đưa chữ ký của Tổng thống Donald Trump lên tiền giấy mới nhằm tôn vinh dấu mốc 250 năm ngày độc lập của Mỹ.

Theo kế hoạch, chữ ký của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trên các tờ tiền này. "Không có cách nào mạnh mẽ hơn để ghi nhận những thành tựu lịch sử đất nước vĩ đại của chúng ta hơn việc đặt tên Tổng thống Donald Trump trên các tờ tiền Mỹ. Việc phát hành vào dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập là hoàn toàn phù hợp" – ông Bessent nhấn mạnh.

Ông Michael Bordo, Giám đốc Trung tâm Lịch sử Tiền tệ và Tài chính tại ĐH Rutgers (Mỹ), nhận định quyết định trên chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng chính trị, dù Bộ trưởng Tài chính có thẩm quyền quyết định ai là người ký tên trên tiền giấy Mỹ.

Thực tế, phía Đảng Dân chủ chỉ trích quyết định trên, một phần vì lúc này người dân Mỹ đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao từ thực phẩm cho tới nhiên liệu, kể từ khi xung đột với Iran bùng phát hôm 28-2.

"Điều này đi ngược tinh thần Mỹ. Nhưng ít nhất nó cũng nhắc chúng ta nên cảm ơn ai khi phải trả nhiều tiền hơn cho xăng xe, hàng hóa và thực phẩm" - Hạ nghị sĩ Shontel Brown của bang Ohio viết trên mạng xã hội X.

Còn chiều ngược lại, Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach ủng hộ kế hoạch này. "Việc in chữ ký của Tổng thống Donald Trump trên tiền tệ Mỹ không chỉ phù hợp mà còn hoàn toàn xứng đáng" - ông nói.

Kế hoạch này diễn ra song song với nỗ lực đưa chân dung Tổng thống Donald Trump lên tiền xu. Tuy nhiên, luật liên bang Mỹ cấm thể hiện hình ảnh một tổng thống còn sống trên tiền tệ Mỹ.

Về mặt pháp lý, Quốc hội Mỹ từ năm 1862 đã trao quyền cho Bộ trưởng Tài chính thiết kế và in tiền giấy.

Cục Khắc và In ấn Mỹ hiện là cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất toàn bộ tiền giấy Mỹ, trong khi Xưởng đúc tiền Mỹ phụ trách tiền xu.

Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), hiện có hơn 2 ngàn tỉ USD tiền giấy mà cơ quan này đang lưu hành.

(NLĐO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã viết thông điệp lên tên lửa nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo