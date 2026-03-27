Tổng thống Donald Trump sắp làm điều chưa từng có trong 165 năm qua

Thông tin trên được Bộ Tài chính Mỹ xác nhận hôm 26-3 (giờ địa phương). Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên sau 165 năm một tổng thống đương nhiệm ký tên trên tiền giấy Mỹ, theo AP.

Theo thông lệ lâu nay, tiền giấy Mỹ chỉ có chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thủ quỹ Mỹ, thay vì của người đứng đầu Nhà Trắng.

Động thái mới cũng được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gắn tên tuổi và hình ảnh cá nhân mình với các biểu tượng công cộng và văn hóa Mỹ.

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng đã cho đổi tên Viện Hòa bình Mỹ, tác động tới định hướng mới của trung tâm nghệ thuật Kennedy Center và gắn tên mình với một lớp tàu chiến mới, bên cạnh nhiều quyết định mang tính biểu tượng khác.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng ngày 26-3. Ảnh: AP

Bộ Tài chính Mỹ cho biết việc đưa chữ ký của Tổng thống Donald Trump lên tiền giấy mới nhằm tôn vinh dấu mốc 250 năm ngày độc lập của Mỹ.

Theo kế hoạch, chữ ký của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trên các tờ tiền này. "Không có cách nào mạnh mẽ hơn để ghi nhận những thành tựu lịch sử đất nước vĩ đại của chúng ta hơn việc đặt tên Tổng thống Donald Trump trên các tờ tiền Mỹ. Việc phát hành vào dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập là hoàn toàn phù hợp" – ông Bessent nhấn mạnh.

Ông Michael Bordo, Giám đốc Trung tâm Lịch sử Tiền tệ và Tài chính tại ĐH Rutgers (Mỹ), nhận định quyết định trên chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng chính trị, dù Bộ trưởng Tài chính có thẩm quyền quyết định ai là người ký tên trên tiền giấy Mỹ.

Thực tế, phía Đảng Dân chủ chỉ trích quyết định trên, một phần vì lúc này người dân Mỹ đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao từ thực phẩm cho tới nhiên liệu, kể từ khi xung đột với Iran bùng phát hôm 28-2.

"Điều này đi ngược tinh thần Mỹ. Nhưng ít nhất nó cũng nhắc chúng ta nên cảm ơn ai khi phải trả nhiều tiền hơn cho xăng xe, hàng hóa và thực phẩm" - Hạ nghị sĩ Shontel Brown của bang Ohio viết trên mạng xã hội X.

Còn chiều ngược lại, Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach ủng hộ kế hoạch này. "Việc in chữ ký của Tổng thống Donald Trump trên tiền tệ Mỹ không chỉ phù hợp mà còn hoàn toàn xứng đáng" - ông nói.

Kế hoạch này diễn ra song song với nỗ lực đưa chân dung Tổng thống Donald Trump lên tiền xu. Tuy nhiên, luật liên bang Mỹ cấm thể hiện hình ảnh một tổng thống còn sống trên tiền tệ Mỹ.

Về mặt pháp lý, Quốc hội Mỹ từ năm 1862 đã trao quyền cho Bộ trưởng Tài chính thiết kế và in tiền giấy.

Cục Khắc và In ấn Mỹ hiện là cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất toàn bộ tiền giấy Mỹ, trong khi Xưởng đúc tiền Mỹ phụ trách tiền xu.

Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), hiện có hơn 2 ngàn tỉ USD tiền giấy mà cơ quan này đang lưu hành.