Tổng thống Donald Trump triển khai quân đội bất chấp rắc rối pháp lý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump triển khai quân đội bất chấp rắc rối pháp lý

Xuân Mai

(NLĐO) - Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ từ Texas đến bang Illinois bị các quan chức địa phương phản đối mạnh mẽ.

Việc triển khai quân đội hôm 7-10 là động thái leo thang mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong cuộc trấn áp thành phố lớn thứ 3 của Mỹ. 

Động thái này diễn ra bất chấp những thách thức pháp lý tại Chicago và bang Illinois đang được tòa thụ lý.

Ông Donald Trump triển khai quân đội bất chấp rắc rối pháp lý - Ảnh 1.

Quân nhân thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Texas được nhìn thấy tại bang Illinois. Ảnh: AP

Theo Al Jazeera, nhiệm vụ chính xác của lực lượng Vệ binh Quốc gia hiện vẫn chưa rõ ràng, mặc dù chính quyền ông Donald Trump đang triển khai một chiến dịch thực thi luật nhập cư mạnh mẽ tại Chicago. Nhiều người biểu tình thường xuyên tập trung tại tòa nhà di trú ở ngoại ô tại Broadview, bang Illinois.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần mô tả Chicago bằng những từ ngữ thù địch, gọi nơi đây là "địa ngục" tội phạm, mặc dù số liệu thống kê của cảnh sát cho thấy hầu hết các loại tội phạm, bao gồm cả giết người, đã giảm đáng kể.

Ông Donald Trump hôm 7-10 nói về quyết định cử Vệ binh Quốc gia đến Chicago bất chấp sự phản đối của lãnh đạo bang: "Nếu nhìn vào Chicago, mọi người sẽ thấy Chicago là một thành phố tuyệt vời nhưng lại có rất nhiều tội phạm và nếu thống đốc không thể giải quyết được, chúng tôi sẽ làm điều đó. Mọi chuyện rất đơn giản".

Ông Donald Trump cũng đã ra lệnh cho lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Portland, Oregon, sau các đợt triển khai trước đó đến Los Angeles và Washington. Ông Donald Trump đã triển khai lực lượng bất chấp sự phản đối quyết liệt từ các thị trưởng và thống đốc thuộc Đảng Dân chủ. Những quan chức này cho rằng tuyên bố của ông Donald Trump về tình trạng vô luật pháp và bạo lực không phản ánh đúng thực tế.

Một thẩm phán liên bang vào tháng 9 đã tuyên bố chính quyền Mỹ "cố tình" vi phạm luật liên bang khi đưa lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles để đối phó với các cuộc biểu tình phản đối truy quét nhập cư.

Thị trưởng TP Chicago Brandon Johnson cho rằng chiến lược của tổng thống là "vi hiến, bất hợp pháp và nguy hiểm". Bang Illinois và TP Chicago đã kiện chính quyền ông Donald Trump hôm 6-10, tìm cách ngăn chặn lệnh liên bang hóa triển khai 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến Illinois và điều động binh sĩ Vệ binh Quốc gia Texas đến Chicago.

Trong một diễn biến khác, thẩm phán liên bang tại bang Oregon hôm 5-10 đã tạm thời ngăn chặn chính quyền điều động quân đội đến Portland, thành phố lớn nhất của bang này.

Chính quyền ông Donald Trump đã mô tả các thành phố này vô luật pháp và cho rằng chính sách của họ "rất tệ" đối với nước Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức ở Illinois và Oregon cho rằng sự can thiệp quân sự là không cần thiết và sự can thiệp của liên bang đang làm tình hình thêm căng thẳng.

Thống đốc Illinois JB Pritzker, thành viên đảng Dân chủ, đã cáo buộc ông Donald Trump cố tình kích động bạo lực. Trong khi đó, Thống đốc Oregon Tina Kotek, cũng thuộc Dân chủ, nhấn mạnh không có cuộc nổi loạn nào ở Portland và không có mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia.

Hôm 6-10, ông Donald Trump tiết lộ ông đang cân nhắc viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn để mở đường cho việc điều động quân đội đến các thành phố của Mỹ.

Tin liên quan

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Tổng thống Donald Trump ra điều kiện mới

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Tổng thống Donald Trump ra điều kiện mới

(NLĐO) - Các cuộc đàm phán giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa hầu như không diễn ra bất chấp những tác động tiêu cực của tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ.

Tổng thống Donald Trump nói về “cơ hội chưa từng có" nhận từ Đảng Dân chủ

(NLĐO) - Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu lại về dự luật ngân sách ngắn hạn của Đảng Cộng hòa trong ngày 3-10 (giờ địa phương).

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Ông Donald Trump làm khó Đảng Dân chủ

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1-10 đã đóng băng 26 tỉ USD dành cho các bang có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ.

Donald Trump nhập cư biểu tình Illinois Vệ binh quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo