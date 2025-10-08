Tổng thống Donald Trump triển khai quân đội bất chấp rắc rối pháp lý

Việc triển khai quân đội hôm 7-10 là động thái leo thang mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong cuộc trấn áp thành phố lớn thứ 3 của Mỹ.

Động thái này diễn ra bất chấp những thách thức pháp lý tại Chicago và bang Illinois đang được tòa thụ lý.

Quân nhân thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Texas được nhìn thấy tại bang Illinois. Ảnh: AP

Theo Al Jazeera, nhiệm vụ chính xác của lực lượng Vệ binh Quốc gia hiện vẫn chưa rõ ràng, mặc dù chính quyền ông Donald Trump đang triển khai một chiến dịch thực thi luật nhập cư mạnh mẽ tại Chicago. Nhiều người biểu tình thường xuyên tập trung tại tòa nhà di trú ở ngoại ô tại Broadview, bang Illinois.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần mô tả Chicago bằng những từ ngữ thù địch, gọi nơi đây là "địa ngục" tội phạm, mặc dù số liệu thống kê của cảnh sát cho thấy hầu hết các loại tội phạm, bao gồm cả giết người, đã giảm đáng kể.

Ông Donald Trump hôm 7-10 nói về quyết định cử Vệ binh Quốc gia đến Chicago bất chấp sự phản đối của lãnh đạo bang: "Nếu nhìn vào Chicago, mọi người sẽ thấy Chicago là một thành phố tuyệt vời nhưng lại có rất nhiều tội phạm và nếu thống đốc không thể giải quyết được, chúng tôi sẽ làm điều đó. Mọi chuyện rất đơn giản".

Ông Donald Trump cũng đã ra lệnh cho lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Portland, Oregon, sau các đợt triển khai trước đó đến Los Angeles và Washington. Ông Donald Trump đã triển khai lực lượng bất chấp sự phản đối quyết liệt từ các thị trưởng và thống đốc thuộc Đảng Dân chủ. Những quan chức này cho rằng tuyên bố của ông Donald Trump về tình trạng vô luật pháp và bạo lực không phản ánh đúng thực tế.

Một thẩm phán liên bang vào tháng 9 đã tuyên bố chính quyền Mỹ "cố tình" vi phạm luật liên bang khi đưa lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles để đối phó với các cuộc biểu tình phản đối truy quét nhập cư.

Thị trưởng TP Chicago Brandon Johnson cho rằng chiến lược của tổng thống là "vi hiến, bất hợp pháp và nguy hiểm". Bang Illinois và TP Chicago đã kiện chính quyền ông Donald Trump hôm 6-10, tìm cách ngăn chặn lệnh liên bang hóa triển khai 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến Illinois và điều động binh sĩ Vệ binh Quốc gia Texas đến Chicago.

Trong một diễn biến khác, thẩm phán liên bang tại bang Oregon hôm 5-10 đã tạm thời ngăn chặn chính quyền điều động quân đội đến Portland, thành phố lớn nhất của bang này.

Chính quyền ông Donald Trump đã mô tả các thành phố này vô luật pháp và cho rằng chính sách của họ "rất tệ" đối với nước Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức ở Illinois và Oregon cho rằng sự can thiệp quân sự là không cần thiết và sự can thiệp của liên bang đang làm tình hình thêm căng thẳng.

Thống đốc Illinois JB Pritzker, thành viên đảng Dân chủ, đã cáo buộc ông Donald Trump cố tình kích động bạo lực. Trong khi đó, Thống đốc Oregon Tina Kotek, cũng thuộc Dân chủ, nhấn mạnh không có cuộc nổi loạn nào ở Portland và không có mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia.

Hôm 6-10, ông Donald Trump tiết lộ ông đang cân nhắc viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn để mở đường cho việc điều động quân đội đến các thành phố của Mỹ.