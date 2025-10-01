HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump nói gì trước hơn 800 tướng lĩnh Mỹ?

Lạc Chi

(NLĐO) - Trong cuộc gặp hiếm hoi với hơn 800 tướng lĩnh Mỹ, Tổng thống Donald Trump đề nghị đưa binh sĩ đến các thành phố “nguy hiểm” để làm “bãi huấn luyện”.

Ngày 30-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã phát biểu trước hơn hàng trăm sĩ quan cấp tướng và đô đốc tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia. 

Cuộc họp thu hút sự chú ý lớn khi diễn ra chỉ vài giờ trước thời hạn chót để Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận ngân sách, tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa.

Mở đầu bài phát biểu, ông Donald Trump dường như đoán trước bầu không khí im ắng của khán phòng. Ông đùa: "Tôi chưa từng bước vào căn phòng nào vắng lặng như vậy", khiến khán giả bật cười. Ông còn đùa rằng ai không thích thông điệp của mình có thể rời phòng nhưng sẽ phải "bỏ lại quân hàm và tương lai".

Trong hơn một tiếng sau, ông Trump nhiều lần lặp lại các chủ đề quen thuộc, từ chính sách di trú, thương mại cho tới an ninh quốc gia. Đáng chú ý, ông kêu gọi quân đội sử dụng ngay các thành phố Mỹ có tỉ lệ tội phạm cao làm nơi huấn luyện. "Chúng ta nên dùng một số thành phố nguy hiểm này làm bãi tập cho quân đội" - ông nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump nói gì trước hơn 800 tướng lĩnh Mỹ?- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chào đón trước khi phát biểu trước cuộc họp của các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico hôm 30-9 tại bang Virginia. Ảnh: AP.

Dù quân đội được thiết kế chủ yếu để đối phó các mối đe dọa từ bên ngoài, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh khả năng điều động quân đội thực hiện các chiến dịch trong nước. "Kẻ thù là từ bên trong, và chúng ta phải xử lý trước khi mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát" - ông nói, ám chỉ tới tội phạm và người nhập cư không có giấy tờ.

Không dừng lại ở đó, ông Donald Trump còn đi xa hơn khi tuyên bố muốn mở rộng lực lượng vũ trang. "Chúng ta đang nghĩ đến việc mở rộng lực lượng… bởi các bạn có thể chọn lọc những người giỏi nhất, và tất cả họ đều muốn gia nhập". Ông nhấn mạnh việc loại bỏ những người không đủ thể chất hay tinh thần là điều cần thiết để nâng cao sức mạnh quân đội.

Có lúc, ông Donald Trump tự hào khẳng định bản thân đã mang lại sự khác biệt cho công tác tuyển quân sau cuộc bầu cử. "Chỉ một cuộc bầu cử mà tạo ra được khác biệt thực sự" - ông nói.

Gần cuối, tổng thống Mỹ đánh giá cuộc gặp với các tướng lĩnh là "tốt đẹp" và "chưa từng có tiền lệ", nhưng thừa nhận chi phí triệu tập hàng trăm tướng lĩnh từ khắp nơi trên thế giới là không nhỏ. "Có tốn kém một chút… Chúng tôi không muốn phung phí khoản ấy và thực sự thà chi cho đạn dược và tên lửa còn hơn" - ông phát biểu.

Theo CNN, một số nguồn tin cũng bày tỏ lo ngại chi phí phát sinh khi phải đưa hàng trăm tướng lĩnh và trợ lý đến Virginia trong thời gian ngắn. Riêng tiền vé máy bay đã có thể lên tới hàng triệu USD. Điều gây khó hiểu là các tướng lĩnh được yêu cầu có mặt trực tiếp, trong khi toàn bộ bài phát biểu cũng sẽ được phát trực tuyến.

Donald Trump Quân đội Mỹ tướng Mỹ
